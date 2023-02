REALITYCHECK. ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Diaz is van’t straat en deze Vlaamse queens maken hun opwachting in ‘Drag Race Belgique’

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Diaz is verliefd...

Volledig scherm Diaz nam indertijd deel aan 'Celebs gaan daten’, en was ook te zien in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en ‘Chasing Beauty’. © SBS

Meedoen aan een programma dat ‘Celebs Gaan Daten’ heet, maar totaal niet op zoek zijn naar een vaste vriendin: Diaz Pena Verlez (30) kreeg het indertijd voor elkaar. Maar nu is de Gentenaar met Spaanse roots onverwacht zijn ‘misses right’ tegengekomen. De dame in kwestie luistert naar de naam Haileika, en heeft Latijns-Amerikaanse roots. Sinds een dikke twee weken mag de Dominicaanse schone zich Diaz’ vriendin noemen. “Een paar jaar geleden had ik eventjes een partner, maar zij was niet de juiste”, vertelt onze favoriete realitytijger. “Nadien bleef ik bewust single. Tot ik op Haileika’s profiel botste op Instagram. Ze is ook van Gent en we wonen in vogelvlucht slechts tien minuten van elkaar, maar kenden mekaar niet. Ik was onder de indruk van haar looks, en heb haar een berichtje gestuurd - waardoor we aan de praat raakten. Vanaf het eerste moment voelde ik een klik met haar. We hebben hetzelfde soort karakter, al is zij wel rustiger.”

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Diaz is verliefd, en nam Haileika al mee naar z’n loungebar in Gent. © Diaz

Diaz moest moeite doen om de drie jaar jongere Haileika te veroveren, zo vertelt hij. “Ik vroeg meermaals om af te spreken, maar Haileika hield telkens de boot af. Ze is religieus opgevoed, en gaat iedere week naar de kerk. Pas na drie weken kon ik haar overtuigen om op date te gaan. Dat was héél gek: het voelde voor ons beiden alsof we mekaar al een eeuwigheid kenden - al wist ze aanvankelijk niets van mijn realityverleden. Toen ze daarachter kwam, heeft ze me daar ook nooit scheef voor bekeken. Dat siert haar. Sommige mensen hebben snel hun oordeel klaar, maar zo zit Haileika niet in elkaar.”

“Aan het einde van die eerste date was ik zodanig in de wolken dat ik haar gekust heb”, gaat Diaz verder. “Zij was in eerste instantie verrast, maar heeft me gelukkig geen mep verkocht. (lacht) Sinds dat moment zijn we onafscheidelijk. Mijn vrienden en familie zijn alvast superblij dat ik haar gevonden heb, en het klikt ook écht met hen. Haileika is al bij mijn ouders thuis geweest, en daar liet ze een goede indruk na. Ze spreekt ook Spaans, wat een extra voordeel is in onze clan.”

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Diaz is verliefd. © Diaz

Niet alleen op privévlak gaat het uitstekend met de realityster, ook professioneel loopt alles op rolletjes. “2022 is niet zo goed gestart, maar ik heb dat wel kunnen omkeren”, klinkt het. “Samen met enkele vrienden investeerde ik in Bora Bora, een loungebar in Gent. Dat was een risico, maar ik heb écht de juiste keuze gemaakt. Bora Bora loopt goed, en ik ben er vaak zelf aanwezig. Klanten vinden dat fijn, want dan kunnen ze me vragen stellen over mijn reality-avonturen. Ze schrikken er soms van dat ik zo approachable ben. Ik ga geen namen noemen, maar er zijn genoeg anderen die na een tv-programma wél met hun kop in de wolken lopen.”

“Op termijn zou ik graag mijn muziekcarrière verder uitbouwen, en wil ik ook nog eens aan een televisieshow meewerken”, besluit Diaz. “Voor datingprogramma’s pas ik, maar een passage in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ zou ik bijvoorbeeld tof vinden. Vaak denken mensen dat ik dom ben, maar ik heb wel degelijk hersenen en kan over heel wat dingen meepraten. En moest SBS twijfelen om mij te casten als kandidaat: volgens Herman Brusselmans - die hier een beetje verder woont - zou ik ook een goed jurylid zijn. Met andere woorden: laat die castingmensen maar bellen. (lacht)”

... En Romée ook!

Volledig scherm Romée was in 2020 te zien in 'Temptation Island'. © SBS

Ze maakte haar opwachting in ‘Temptation Island’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, en daar had de Nederlandse Romée telkens maar één missie: zoveel mogelijk hartjes breken. “Ik ben single, dus waarom niet?”, verduidelijkte ze indertijd die keuze. Maar ondertussen lijkt dat plan opgeborgen. Zo deelde Romée op Valentijnsdag een story op Instagram, waarop ook een man te zien is. Wie die lover is, blijft voorlopig nog een goed bewaard geheim...

Volledig scherm De Nederlandse Romée, die we kennen van haar passages bij 'Temptation Island' en 'Ex on the Beach: Double Dutch', heeft een nieuwe vriend. Of daar lijkt het toch op. © Instagram

Esmée blikt terug op Miss België

Volledig scherm Esmée nam deel aan 'De Bachelor', en was in de running om Miss België te worden. © Instagram

Ze raakte bekend dankzij ‘De Bachelor’, maar de voorbije weken was Esmée Van Walle vooral een van de drieëndertig meisjes die een gooi deden naar het kroontje van Miss België. Esmée moest uiteindelijk de overwinning laten aan Emilie Vansteenkiste, en zich tevreden stellen met een plek in de top 22. Op Instagram blikt de blonde realityster nu terug op haar avontuur. “We hebben er met alle meisjes het beste van gemaakt, and damn: we did a great job”, schrijft ze. “Ik ben trots op mezelf, maar ook op de andere meisjes die het beste van zichzelf hebben gegeven. Ze stonden er één voor één, als de mooie en zelfzekere vrouwen die ze zijn. Had ik verder willen geraken? Of course! Ben ik nog steeds trots? Of course! Ik heb een jaar lang mooie ervaringen gehad, en zelfkennis opgedaan. De avond van de finale was gewoon de kers op de taart. Ik voelde me als een prinses. Ik werd toegejuicht door vrienden en familie, omringd door sterke vrouwen en er was zoveel zelfliefde.”

“Bedankt aan iedereen die in mij geloofde, mij steunde en voor mij supporterde”, vervolgt ze. “En ook bedankt voor de massale hoeveelheid lieve berichtjes. Ik kon niet meer wensen. Daarnaast wil ik ook organisatrice Darline Devos bedanken, het comité Miss België en iedereen die heeft meegeholpen aan deze editie. Bedankt ook aan Chayenne: je bent écht een rolmodel en een strijder. Tenslotte ook proficiat aan Emilie Vansteenkiste, onze nieuwe Miss België. Je gaat dat geweldig doen. Ik geloof in jou.”

Start your engines!

Volledig scherm Valenciaga, Mocca Bonè en Susan zijn de Vlaamse queens in 'Drag Race Belgique'. © RTBF

We hebben er en hele tijd op moeten wachten, maar gisteren ging ein-de-lijk het eerste seizoen van ‘Drag Race Belgique’ in première. Tien queens strijden om de hoofdprijs: een cashprijs van twintigduizend euro, en een ravissante kroon en scepter. Omdat de show zich - helaas - over de taalgrens afspeelt, zijn het merendeel van de dragartiesten bij ons minder bekend. Gelukkig zijn er ook drie Vlaamse performers waarvoor je kan supporteren: Valenciaga, Mocca Bonè en Susan.

Valenciaga is een 26-jarige queen die in Gent woont, maar het levenslicht zag in Wallonië. Ze heeft een Waalse vader en een Vlaamse moeder, is tweetalig en weet wat er leeft in de Vlaamse dragscene. Zo maakt Valenciaga deel uit van ‘The House Of Consent’, een Gents dragcollectief. Haar drag valt het best te omschrijven als elegant en modieus. Iels - zoals Valenciaga echt heet - is artistiek leider, maakt kledij, is actief in het theater en is een liefhebber van fotografie en mode. Die passion for fashion vertaalt zich ook in haar artiestennaam. Zo liet ze zich inspireren door Valencia, de plek waar de Spaanse ontwerper Cristóbal Balenciaga in 1972 stierf. Iels identificeert zich als non-binair transpersoon, en stond al met popster Charli XCX op het podium van de AB.

De 35-jarige Mocca Bonè is van Colombiaanse origine, en mag zich de negende bebaarde queen in de ‘Drag Race’-franchise noemen. Haar grootste talent? Ongetwijfeld haar danskunsten. Ze maakte deel uit van het gezelschap van Maurice Béjart, en verrast iedereen met haar buitengewone flexibiliteit. Ze is nieuwsgierig, heeft het hart op de tong en wijst mensen er graag op dat hokjes nergens voor nodig zijn.

Laatste in het rijtje is Susan. Deze 26-jarige queen woont - net als Valenciaga - eveneens in Gent, en heeft ook een Waalse vader en een Vlaamse moeder. Hierdoor is ze perfect tweetalig. Ze is nog jong, maar koos voor ‘Susan’ als artiestennaam omdat die volwassen klinkt. Naar eigen zeggen beschikt Susan over heel wat humor, en die zet ze maar al te graag in op het podium.

Ennnnnn... De Vlaamse dames zijn alvast goed begonnen. Zo moest Brittany Von Bottoks - een queen uit Bergen - in de eerste episode het onderspit delven. One down, six to go.

Wie wil kijken: iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering op Auvio, het online streamingplatform van RTBF. Enkele dagen later - op zondag om 20u05 om precies te zijn - komt diezelfde aflevering op tv.

Duiding met Vanessa Van Cartier

Volledig scherm Vanessa Van Cartier won het tweede seizoen van 'Drag Race Holland'. © Videoland

Hip hip rahoe, want België heeft dus eindelijk z’n eigen spin-off van ‘Drag Race’. De Vlaamse queen Vanessa Van Cartier, die het tweede seizoen van ‘Drag Race Holland’ won, is een van de gastjuryleden. Afgelopen week passeerde ze bij ‘De Tafel Van Vier’, en kwam ze wat meer vertellen over de kunstvorm. “Voor mij is dat een plek waar je mag zijn wie je wil”, klinkt het. “Bij ‘Drag Race’ is het de bedoeling dat je jouw talenten - zoals lip syncen, dansen, acteren, ... - aan de wereld toont. Ze moeten ook présence hebben. Kortom: alles wat ik bezit. (lacht)”

“RuPaul (de host en bedenker van ‘Drag Race’, red.) is écht de ultieme drag queen”, aldus Vanessa. “Zij heeft echt de deuren geopend wereldwijd voor dragartiesten. Dankzij hem is het geen undergroundfenomeen meer, en kregen heel wat queens kansen. Voor heel wat performers is hij een grote bron van inspiratie. En hij is daar ook heel rijk mee geworden. (lacht)” Of RuPaul ook z’n opwachting maakt in de Belgische versie? Daar durft Vanessa geen uitspraken over doen. “Als ze hem kunnen betalen, zal dat het geval zijn”, klinkt het. “Het is jammer dat er geen Vlaamse versie is, maar ik begrijp het. Het is een heel duur programma om te maken, en het moet geloofwaardig zijn. Gelukkig zijn er wel drie Vlaamse queens die in ‘Drag Race Belgique’ meedingen naar de titel.”

“Vandaag ben ik een trotse transgender, maar mijn weg was niet gemakkelijk”, legt Vanessa uit wanneer een clipje van haar overwinning bij ‘Drag Race Holland’ wordt getoond. “Vroeger was het zo dat alleen een man een drag queen kon zijn. Ik heb dus écht moeten vechten voor mijn plek... Vandaag is dat taboe gelukkig weg.”

Het volledige gesprek met Vanessa kan je hieronder bekijken.

Jacqueline trapt nog even na

Volledig scherm De Nederlandse Jacqueline moest vorige week het 'Big Brother'-huis verlaten (terwijl Rob en Jason mochten blijven, red), en dat valt haar duidelijk nog zwaar. © SBS

Vorige week was de Nederlandse Jacqueline de minst populaire genomineerde, waardoor zij de deur van het ‘Big Brother’-huis achter zich moest dichttrekken. Maar die exit heeft ze duidelijk nog geen plaats kunnen geven. “Ik hoop dat de meest spontane en eerlijkste het mag winnen”, vertelde ze bij RTL. “Ik gun het Bart, Rob vind ik ook prima en Chiara mag het eveneens worden. Maar verder eigenlijk niemand, dus dat is duidelijk.”

Voor Ias - met wie ze het spel betrad - heeft ze geen goed woord over. “Hij zit gewoon de boel op te stoken”, klinkt het. “Dat is echt een viezerik. Dat had ik al meteen door... Echt een geniepig mannetje, die zit de boel te vernachelen. Hij lacht alles een beetje weg, en maakt grapjes zodat iedereen hem leuk vindt. Maar ik moet het nog maar zien.” Ook over Lindsey is Jacqueline niet te spreken. “Haar vind ik eveneens niets: zij doet aardig tegen mij, maar die moet mij niet.”

Een mens berijpt écht niet waarom hoor...

And the nominees are...

Volledig scherm Chayron, Lindsey en Ali zijn deze week genomineerd bij 'Big Brother'. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met de pechvogels van de week bij ‘Big Brother’. Dit keer zijn drie mensen die nog nooit eerder genomineerd werden de pineut: Nederlanders Lindsey en Chayron, en de Belgische deelnemer Ali. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending. Spannend!

