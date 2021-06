REALITYCHECK. Een verrassende breuk, een coronageval en een karrenvracht kersverse koppeltjes

REALITYCHECK‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Liefde vs lust: 2 - 0

Volledig scherm 'Ex on the beach: Double Dutch' leverde dit seizoen twee koppels op onder de deelnemers. © RV

Toegegeven: wij denken bij ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ aan heel wat andere dingen - kwartetje, anyone? - voor het woord liefde in ons hoofd voorbij flitst. En toch. Dit seizoen schoot Cupido twee keer raak tijdens de realityshow. Zowel Shani als Jørney hielden aan hun deelname een relatie met een medekandidaat over. Zo vormt Shani een koppel met Davey (de ex van Jørney) en heeft Jørney een relatie met Odim (waar Shani mee foefelde). Allemaal in koor: oooooooooooooh!

De upgrade van Sem

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': kandidate Sem. Tijdens haar deelname aan het programma kon ze niet weerstaan aan de 'charmes' van haar ex, Dusty. © RV

Ook Sem, een ander gezicht uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ bleef niet bij de pakken zitten. Zij kwam aanspoelen als de ex van Dusty, maar de Nederlander zag Sem vooral als een tijdverdrijf tussen het versieren van de andere aanwezige dames. Iets dat Sem maar moeilijk leek te beseffen tijdens haar verblijf in de villa. Hoewel ze meermaals verklaarde dat ze genoeg had van Dusty z’n gedrag, eindigde ze net zo vaak weer met hem in bed. Nu het programma afgelopen is, heeft Sem gelukkig ook haar verstand teruggevonden. De ‘relatie’ met Dusty de kwal behoort tot het verleden en de Nederlandse schone heeft sinds kort een nieuwe vriend. Haar nieuwe partner luistert naar de naam Jason en de twee kennen elkaar al van kleins af aan. Dat hun vriendschap uitmondde in een romance, maakt Sem dolgelukkig. “You are the best thing I never planned”, klinkt het verliefd. Eerlijk girl: wat.een.upgrade.

‘De Lamborghini’ staat op stal!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': de Belgische Stacy nam deel aan het vierde en vijfde seizoen van de realityreeks. © RV

De warme temperaturen zorgen duidelijk voor goede vibes bij heel wat kandidaten van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Ook Stacy, die te zien was in het vierde en vijfde seizoen van de realityserie - en zichzelf steevast omschreef als ‘de Lamborghini van de villa’ -, heeft sinds kort een vriend. Carl heet de man, die process operator is bij een farmaceutisch bedrijf. Hij maakt Stacy - als we haar caption op instagram mogen geloven - erg gelukkig. “You’re my happy place”, klinkt het daar. We nemen gemakshalve aan dat ze dat figuurlijk bedoeld.

Volledig scherm 'Ex on th Beach: Double Dutch': Stacy en haar nieuwe lief Carl. © RV

Pif poef paf, ‘t is af

Volledig scherm Esmee uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' en Jeroen in betere tijden. © RV

Minder leuk nieuws dan weer voor ‘Terror Twin’ Esmee. Terwijl zus Sharon in verwachting is van haar eerste kindje, kwam er een einde aan de romance van de Nederlandse ster uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en Jeroen. Dat lieten ze beiden weliswaar weten via Instagram, maar daar stopt de eenduidige communicatie. Zo schreef Jeroen dat Esmee er een punt achter zette ‘omdat Esmee haar oude leven miste en terug vrij wilde zijn’.

Volledig scherm Jeroen, de ex van Esmee uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Daar hoort ook een zeer dramatische statusupdate bij, zo blijkt. #hartjeniemandmeer

Volledig scherm Jeroen, de ex van Esmee uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Esmee van haar kant stelt dan weer dat ze Jeroen - met wie ze sinds december 2019 een koppel vormde en wiens naam ze ook liet vereeuwigen op haar rug - ontzettend zal missen en dat hij het liefste vriendje was dat ze ooit heeft gehad. Excuse-me-je, maar hier klopt iets niet...

Volledig scherm Esmee uit 'Ex on the beach: Double Dutch' is weer single © RV

Gaan we weer!

Volledig scherm Sander uit 'Ex on the beach: double Dutch' wil vechten tegen Stenn uit 'Love Island'. © RV

Wat zou een aflevering van Realitycheck waard zijn zonder een flinke ruzie in realityland? Juist ja: niets. Gelukkig worden we dankzij ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Sander op onze wenken bediend. Hij liet namelijk op z’n Instagram Stories blijken dat hij tijdens een volgende editie van ‘Boxing Influencers’ maar al te graag de ring wil instappen. Slachtoffer/pannenkoek van dienst? Stenn, die in het eerste seizoen van ‘Love Island’ z’n opwachting maakte. Wat er precies tussen de twee is gebeurd, is niet bekend, al lijkt Sander wel te insinueren dat Stenn hem stalkt.

Volledig scherm De oorlogsverklaring van Sander uit 'Ex on the beach: Double Dutch' aan het adres van Stenn. © RV

Of Stenn écht een stalker is durven we niet te zeggen, al lijkt het ons best aannemelijk dat een derde persoon genaamd Rowèna aan de basis van deze vete ligt. Zij is de ex van Stenn én de beste vriendin van Kelly, die net als Stenn en Rowèna deelnam aan ‘Love Island’ en tot voor kort een relatie had met Sander. En die moet uiteraard z’n (ex-)vriendinnetje en haar bestie beschermen. Eerder had Stenn zich over beide dames nogal laatdunkend uitgelaten, nadat ze hun account op OnlyFans lanceerden. Er zullen ongetwijfeld vrouwen zijn die op het territoriale haantjesgedrag van Sander vallen, but it ain’t us!

Volledig scherm Love Island - De reactie van Stenn toen bekend raakte dat Rowèna en Kelly op OnlyFans zitten. © RV

Dikke pech

Volledig scherm Nick uit 'Big Brother'. © Joel Hoylaerts / Photo News

Dan zit je honderd dagen in het ‘Big Brother’-huis en ben je veilig voor dat vuile c-beest, kom je buiten en loop je dat dekselse virus op. Klinkt als het scenario van een rampenfilm, maar toch is dat precies wat de Belgische dj Nick Kraft overkwam. Nick - die recent 17 kilo afviel - deelde dat nieuws op z’n Instagrampagina. “Ik heb positief getest, maar ik wil wel zeggen dat alles goed gaat met mij. Buiten hoesten en een slap gevoel heb ik gelukkig geen ernstige symptomen”, aldus Nick. Hij moet nu tien dagen in quarantaine om uit te zieken. “Een voordeel: ik kan nog eens ongestoord en rustig Playstation spelen”, klinkt het met Nicks kenmerkende humor.

De Kempenaar heeft geen idee waar hij het virus opscharrelde. “Niemand in mijn naaste omgeving waar ik de laatste week contact mee heb gehad is besmet, of had symptomen. Het gevaar kan dus in een klein hoekje schuilen.” Zelf denkt Nick dat hij het virus opliep na een bezoekje aan de supermarkt. Hij roept dan ook op om - ondanks alles - voorzichtig te blijven. “We zijn nog steeds niet van dit beestje af en we moeten dit samen overwinnen. Denk goed na wie je ziet en waar je gaat.”

#onthegram

Volledig scherm Demi Jones © RV

Deze week vertelde Demi Jones, een van de dames die vorig jaar deelnam aan het zesde seizoen van ‘Love Island UK’, dan weer dat ze een minder helder momentje had. Zij deelde onlangs op haar sociale mediakanalen het nieuws dat ze tegen schildklierkanker vocht en dat ze een gezwel zo groot als een golfbal moest laten wegsnijden in haar nek.

Vreselijk erg natuurlijk. Niet alleen voor Demi, maar ook voor haar familie. Die vernamen Jones’ gezondheidsproblemen namelijk ook via Instagram. “Toen de dokter me vertelde dat ik kanker had, was ik in shock en kon ik alleen maar huilen. Ik was zo van slag dat ik het nieuws op mijn sociale media plaatste, zonder het eerst aan mijn familie te vertellen. Ik weet niet eens waarom ik het zo aanpakte. Mijn hoofd tolde, dat is de enige verklaring die ik kan bedenken.”

Ondertussen is er gelukkig ook al een beetje goed nieuws te melden, want de ‘golfbaloperatie’ geslaagd. Demi is echter nog steeds niet kankervrij. “Daarvoor heb ik nog een extra behandeling nodig”, klinkt het.

Zach, wij hebben uw droomprogramma gevonden!

Volledig scherm Zach © SBS

‘Temptation Island’-deelnemer Zach orakelde tijdens z’n passage in het programma dat hij de CEO was van ‘F*ckboy Airlines’, omdat hij zich vaak als een klootzak gedroeg. En daarmee lijkt hij de Amerikaanse betaalzender HBO Max op ideeën te hebben gebracht. Zij lanceren deze zomer immers de gloednieuwe realityserie ‘FBOY Island’. Dat maakte bedenker Elan Gale op z’n Instagramaccount bekend. Als wij twee suggesties mogen doen: Zach lijkt ons niet alleen de geknipte kandidaat, we hopen ook vurig dat Streamz deze reeks - net zoals ze dat met heel wat andere HBO-producties al deden - naar Vlaanderen haalt. Please?

