REALITYCHECK. Een straffe stunt voor ‘De Bachelorette’-deelnemer Jeffrey en alweer een week vol ‘Big Brother’-nieuws

Een straffe prestatie van Jeffrey

Volledig scherm 'De Bachelorette'-deelnemer Jeffrey. © SBS

Hij begon indertijd te wandelen om z’n frustraties te kanaliseren - zoals je hier kan lezen -, maar ondertussen heeft ‘De Bachelorette’-deelnemer Jeffrey een record op z’n naam staan. Afgelopen woensdag rondde hij na 258 dagen de kaap van 10.000 gewandelde kilometers. Ter vergelijking: het vorige record stond op 365 dagen.

Volledig scherm Jeffrey uit 'De Bachelorette' vestigde een record, en daar waren z'n zoontjes bij. © RV

“Ik heb al veel gekke dingen gezien en gedaan in mijn leven, maar dit was wel de zwaarste uitdaging”, klinkt het bij Jeffrey. “Ik deed dit écht niet graag. (lacht) Ik heb maandenlang slechts drie à zes uur per nacht geslapen, en mijn lichaam heeft serieus afgezien. Maar ik wilde doorzetten, voor mijn twee zonen. Ik wilde hen tonen dat ik, ondanks de gerechtelijke perikelen waar ik in verzeilde, nooit opgeef.”

Geproficiateerd!

Een nieuwe ‘Love Island’-baby

Volledig scherm Tommy Fury en Molly-Mae Hague. Het koppel werd in 2019 tweede tijdens 'Love Island UK'. © Getty Images

Leuk nieuws vanuit het Verenigd Koninkrijk. Daar is ‘Love Island UK’-deelneemster Molly-Mae Hague bevallen van haar eerste kind, een dochtertje dat de naam Bambi - jawel - kreeg. De papa van de kleine uk is profbokser Tommy Fury, met wie ze een koppel werd tijdens de realityshow. “Ik kan niet geloven dat we je voor altijd mogen houden”, aldus Molly-Mae op haar Instagram Stories. “Moeder worden is het beste wat me is overkomen!”

Geproficiateerd!

Eilish en Gianni gaan samenwonen

Volledig scherm 'Love Island'-koppel Eilish en Gianni. © RV

Nog zo’n koppel dat ‘Love Island’ niet won, maar wel nog steeds steady gaat: Eilish en Gianni, die te zien waren in de tweede editie van de Vlaams-Nederlandse versie. Ze kwamen indertijd op hetzelfde moment de villa binnen als extra bombshells, maar eindigden met elkaar. Tot voor kort pendelden ze tussen België - waar Gianni woont - en Nederland, waar Eilish resideert. Maar na 2,5 jaar zijn ze klaar voor de volgende stap, en wil het koppel samenwonen. “We zijn op zoek naar een leuk plekje”, vertelt het stel aan het Nederlandse blad Grazia. “De voorbije jaren hebben we veel gereisd om bij elkaar te zijn. Omdat we doordeweeks zo’n drukke agenda hadden, zagen we mekaar vaak enkel in het weekend. Maar nu verlang je ernaar om iedere dag bij elkaar te zijn. Dan is een eigen plekje alleen maar fijn.”

De transformatie van Jill

Volledig scherm De Nederlandse Jill Goede won het eerste seizoen van 'Big Brother'. © Brunopress

Ze won het eerste seizoen van ‘Big Brother’ als een vrolijke blondine, maar sinds een tijdje is Jill bezig met een heus transformatieplan. Zo liet de Nederlandse haar blonde lokken donker kleuren - zoals je hier al kon lezen -, en sinds enkele maanden gaat ze ook frequent naar de gym. “Ik heb flink gesport om mijn conditie weer helemaal op peil te krijgen”, schrijft ze op Instagram. “Zoals velen wel weten, vond ik sporten helemaal niets. Ik zat liever op de bank met een zak chips. Maar toch heb ik een paar maanden geleden het roer omgegooid.”

“Ik ben er nog lang niet, maar stapje voor stapje komt het wel”, vervolgt de realityster. “Ik vind het heerlijk, en ik denk dat de mensen om me heen ook.”

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, nietwaar?

Ilse heeft nog iets te zeggen...

Volledig scherm Ilse moest tijdens de laatste liveshow het 'Big Brother'-huis verlaten. © SBS

Ze moest afgelopen als derde bewoner haar boeltje pakken, maar de Belgische Ise heeft haar exit duidelijk nog niet verteerd. Zo is ze nog steeds boos op de Nederlandse deelneemster Lindsey, met wie ze in de ‘snurkruzie’ belandde. “Van mij mag zij snel vertrekken”, aldus Ilse. “Ik heb geen warm gevoel bij haar, en vind haar sneaky. De manier waarop ze rond Michelangelo en Chayron hangt... Ik vind haar een gevaarlijke speler.”

En ook over ouderdomsdeken Rob is ze niet te spreken. “Hij heeft me geen kans gegeven”, aldus de zorgkundige. “Ik was er net een week, maar kreeg (van hem, red.) niet eens de mogelijkheid om me een beetje vrij en goed te voelen in de groep.”

Voor Jason heeft Ilse wel lovende woorden. “Ik heb heel veel respect voor die jongen”, zegt ze. “Hij voelde aan dat ik het moeilijk had, en stelde zich vervolgens heel erg open. Hij is bijvoorbeeld ook met mij buiten gaan wandelen, en toen hebben we een heel fijn gesprek gehad.”

En daar is de volgende ruzie!

Volledig scherm 'Big Brother'-kandidates Chiara en Charlotte hebben ruzie met elkaar. © SBS

Een nieuwe week, een nieuw akkefietje bij ‘Big Brother’. Deze week is het de beurt aan de Nederlandse Chiara en de Belgische Charlotte om #dramaisnotacrime nieuw leven in te blazen. Hoewel de onderhuidse haat van Chiara voor Charlotte al een tijdje sluimerde, kwam het de voorbije week pas écht tot een conflict. Terwijl iedereen in bed lag, begon Chiara plots - achter de rug van Charlotte - commentaar op haar te spuien. “Wat ben je toch een clown! Wat ben je toch een clown”, klonk het. “Ik ben zo blij dat ik er niet drie hoef te nomineren, maar één.’ Het circus belt, ze zijn hun clown kwijt. Hou je mond! Ik vind haar zo achterbaks. Ik kan haar niet luchten, echt.”

Wat de Belgische blondine precies gedaan had om dat te verdienen? Wij weten het ook niet. Gelukkig bewees ze wel over net dat tikkeltje meer verstand te beschikken, en ging ze niet op de provocatie in.

And the nominees are...

Volledig scherm Deze week maken Michelangelo, Danny en Jason kans op een exit bij 'Big Brother'. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met de pechvogels van de week bij ‘Big Brother’. Voor de eerste keer dit seizoen zijn dat drie heren: zowel de Belgische kandidaat Michelangelo als Nederlanders Danny en Jason maken immers kans op een exit. Voor Michelangelo is het de eerste keer dat hij in de gevarenzone zit, Danny en Jason maken dat nu respectievelijk voor de derde en tweede keer mee. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending. Spannend!

