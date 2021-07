REALITYCHECK. Een opmerkelijke tattoo voor Pommeline en Zwanetta leert paaldansen

REALITYCHECK‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Negatieve commentaar op ‘Pink Ambition’-Jill? Zij doet ondertussen wat ze wil!

Ze is tegenwoordig vooral bekend als influencer en presentatrice bij MENT, maar enkele jaren geleden leerden we Jill kennen als een van de vijf dames die ‘Pink Ambition’ mee kleur gaf. Sindsdien is Jill een BV, en dus kon een babbel met dj Tricoo niet uitblijven. En zo zit Jill dus in zijn YouTube-reeks ‘In Den Oto Met Den Tricoo’ - een soort van ‘Carpool Karaoke’, maar dan zonder gezang -, waar ze onder andere haar boekje open deed over haar verleden in die realityreeks. “De reeks heeft twee seizoenen gelopen en ‘t was heel tof om te doen, maar ik vind wel dat ik slecht werd neergezet”, aldus Jill. “Ik kwam negatief in beeld als het verwende nest. Ik was de Paris Hilton die alles van haar ouders kreeg, terwijl de anderen in beeld kwamen als harde werkers. En dat terwijl ik ook heel mijn leven heb gewerkt.” Jill vond het lastig dat ze in de eerste reeks op die manier in the picture kwam, zegt ze. “In het tweede seizoen is dat wel een beetje rechtgezet. Toen lieten ze mij ook zien terwijl ik werk en dingen doe”, klinkt het.

Door ‘Pink Ambition’ nam haar aantal volgers op Instagram toe, waarna ze een carrière kon uitbouwen als influencer. “Toen ik met ‘Pink Ambition’ begon, had ik amper vijfhonderd volgers. Ik kende het medium niet en wist niet wat ik ermee moest doen. Maar iedere aflevering kwamen er bij. Na die twee seizoenen stond de teller op twintigduizend. Waarna ik dacht: ik moet hier iets mee doen. Ik ben toen modefoto’s beginnen posten, waarna het uitgroeide tot een fulltime job.” Ondanks alles heeft Jill heeft dan ook geen spijt van haar deelname. “Negatieve commentaar is de beste commentaar, want het is goede reclame”, besluit de blondine.

Wie wil horen wat Jill te zeggen heeft over MENT, ‘Komen Eten’, haar kledinglijn, make-upbox of modegevoel: check het filmpje hieronder!

Ze had toch nog een plekje dan...

Geen idee dat ze überhaupt nog plaats had op haar lichaam, maar realityster Pommeline Tillière heeft alweer een nieuwe tattoo laten zetten. Pommeline trok naar de nieuwe tattooshop van haar vriend Cirio, waar ze het cijfer 13 aan de onderkant van haar kin liet plaatsen. Door dezelfde artiest die eerder ook al de gevleugelde woorden ‘trust no soul’ op haar kont zette. Een mens moet iets doen zeker?

Uit het ziekenhuis!

Sander, een van de deelnemers uit het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, leek tot voor kort een abonnement te hebben op deze rubriek dankzij de vele (al dan niet verbale) vechtpartijen waarin hij verzeild raakte. De voorbije weken bleef het echter stil rond de Nederlander, omdat hij door een stevige coronabesmetting in het ziekenhuis lag. De realityster kreeg te weinig zuurstof binnen, waardoor er ook een beademingstoestel aan te pas kwam.

Ondertussen heeft Sander het ziekenhuis mogen verlaten, als we z’n Instagram Stories mogen geloven. Eerder vertelde hij wel dat hij nog een lange weg te aan heeft voor hij volledig hersteld is. “Al mijn energie is weg”, klonk het. Gelukkig heb je om ruzie te maken tegenwoordig enkel en alleen een gsm nodig...

Renan goes international

Binnenkort kan je op MTV kijken naar het gloednieuwe seizoen van het Amerikaanse ‘The Challenge’. Een loodzware wedstrijd, die dit keer werd opgenomen in Kroatië. Zeventien deelnemers uit de US of A zullen het - voor de allereerste keer - opnemen tegen een team van zeventien internationale competitiebeesten.

Voor de Nederlandse en Belgische kijkers zit daar ook een bekend gezicht tussen. Renan Hellemans, bekend van het vierde en vijfde seizoen ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ zal namelijk meestrijden voor zijn deel van het prijzengeld. “Zet jullie popcorn al maar klaar”, aldus Renan.

‘The Challenge’, vanaf 15 augustus iedere zondag op MTV. In Amerika komen de afleveringen enkele dagen vroeger op de buis.

Julie is het beu

Ze kreeg tijdens haar verblijf in het ‘Big Brother’-huis al heel wat kritiek van de zogenaamde moedermaffia omdat ze haar drie kindjes achterliet, en de storm is nog steeds niet gaan liggen voor deelneemster Julie. Vooral het feit dat ze er regelmatig eens tussenuit trekt zonder haar kids, schiet bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat. Voor die haters heeft de blondine nu een boodschap: “Ik hoor de commentaren nu al: mevrouw mist haar kinderen, maar gaat wel zoveel weken naar ‘Big Brother’ of trekt met een vriendin naar Ibiza... Ten eerste: jullie weten niets. Inderdaad, in ‘Big Brother’ was ik lang zonder kinderen, maar had van tevoren nooit kunnen denken dat ik er zo lang in ging blijven. Ik leefde daar van week tot week. En in Ibiza FaceTimede ik iedere dag vijf keer met mijn kinderen.”

Julie begrijpt dan ook niet waarom ze een slechte moeder wordt genoemd. “Ik zat in ‘Big Brother’ om mijn kinderen los te kunnen laten. Geloof me: mijn kinderen zijn mijn alles.”

‘t Is genoteerd!

Beriiiiiichjeeeeee! Kelly heeft een nieuw lief!

Een tijdje geleden kon je in deze rubriek lezen dat ‘Love Island’-kandidate Kelly het erg gezellig heeft met Sander, die te zien was in het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Aan die relatie kwam een einde nadat Kelly het de voorbije weken iets te gezellig had op Ibiza. Niet dat ze daar zelf heel erg om lijkt te treuren, want ondertussen heeft de Nederlandse een nieuwe vriend. De (on)gelukkige luistert naar de naam Johan, en verblijft momenteel - net als Kelly - op het Spaanse eiland.

Pittig detail: volgens het doorgaans goed ingelichte Instagramaccount Juicechannel vormde Johan eerder een koppel met Sarah van Soelen. De nieuwe vriendin van André Hazes, jawel. Benieuwd of er - in ware ‘Love Island’-stijl - binnenkort een herkoppeling volgt en Kelly daarna aan Andrés arm hangt...

De nieuwe hobby van Zwaantje

Afsluiten doen we dan weer met de nieuwste hobby van ‘Temptation Island’-verleidster Zwanetta. De Nederlandse krullenbol - ook gekend als Zwaantje - is sinds kort namelijk helemaal verslingerd aan... paaldansen. We zouden hier mopjes kunnen maken over het feit dat zoiets een uitermate geschikte hobby is als voormalige verleidster, maar dat gaan we niet doen. Niet hé!

