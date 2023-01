REALITYCHECK. Een nieuwe vriendin voor ‘Temptation Island’-deelnemer Morgan en er is weer heel wat ‘Big Brother’-nieuws

BV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Verliefd, verloofd, getrouwd

Volledig scherm Nederlander Jaimy deed in 2019 mee als verleider aan 'Temptation Island'. © SBS

Tijdens het voorlaatste seizoen van ‘Temptation Island’ was Amsterdammer Jaimy een van de mannen die probeerde om de vrouwelijke koppelhelften het hoofd op hol te brengen. Jaimy scoorde bijna bij Milou - toen nog ‘die van Heikki’ -, maar verliet het programma uiteindelijk zonder een verovering op z’n scorebordje.

Na z’n deelname probeerde Jaimy het eventjes met de Nederlandse bachelorette Gaby Blaaser, maar ook dat draaide op een sisser uit. Ondertussen heeft hij het liefdesgeluk wél al een tijdje gevonden. De gelukkige in kwestie is Mira Soeteman. In België niet zo’n heel bekende naam, al is Mira geen onbekende in realityland. Zij nam ooit deel aan ‘Temptation Island VIPS’, en schopte het daarna ook tot Playmate. Maar goed, de relatie tussen Mira en Jaimy zit duidelijk snor. Zo verhuisde het stel niet alleen naar het Spaanse Marbella - waar ze werken als makelaars -, de Nederlander vroeg er z’n partner ook ten huwelijk.

En wat blijkt ondertussen? Sinds kort is het tweetal ook effectief getrouwd. Dat deden ze in Amsterdam, waar ze mekaar het ja-woord gaven in het stadhuis. Het Nederlandse Shownieuws was erbij, en tekende op dat Mira ‘heel emotioneel’ was. “Vooral tijdens de geloften pinkte ik traantjes weg”, aldus de realityster. De Nederlandse plechtigheid bestond uit een diner met hun naasten in Amsterdam, maar later komt er nog een gigantisch trouwfeest in Spanje. “We zijn van plan om stevig uit te pakken”, aldus het tweetal.

Maar voor het zover is, willen wij ook nog iets zeggen. Namelijk: geproficiateerd!

Pech voor Esmée

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelneemster Esmée ligt in de lappenmand. © RV

Pech voor ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-gezicht Esmée. Zij nam deel aan het Nederlandse realityprogramma ‘Echte Meisjes in de Jungle’ (waarbij een resem realitysterren in Laos worden gedropt, red.), maar kreeg daar een aanvaring met TLC-vedette Louisa Janssen. Dat resulteerde in een elleboog die uit de kom geraakte, waardoor Esmée het programma om medische redenen moest verlaten. Op haar Instagram Stories gaf Esmée daar wat meer duiding bij. “Uiteindelijk is de ruzie met Louisa zo geëscaleerd, dat zij mij van de berg naar beneden heeft getrokken. Als er geen camera’s bij waren geweest, was dit niet gebeurd. Ik wil niet het slachtoffer spelen, maar helaas ben ik verkeerd op mijn elleboog terecht gekomen. Hierdoor is die uit de kom geschoten. Ik had mijn elleboog beter kunnen breken, want nu hebben mijn spieren en pezen de klap opgevangen - en zit er een scheur in de pees.”

Esmée heeft dan ook een lang herstel voor de boeg. “Ik kan ondertussen gelukkig alweer een aantal dingen doen, maar slechts in beperkte mate. Door de lange periode leer je uiteindelijk ook hoe je moet leven met een arm die niet volledig functioneert. De artsen en ik hopen dat het uiteindelijk in orde komt. Indien dat niet het geval is, moet ik geopereerd worden. Ik moest dus mantelzorg regelen, en dat is lastig... Drie maanden na de opnames heb ik nog iedere dag pijn. Mijn elleboog krijg ik niet meer recht. De kans bestaat dat - hoewel de pijn kan weggaan - mijn elleboog nooit meer helemaal de oude wordt. De deelname aan ‘Echte Meisjes in de Jungle’ had voor mij heel leuk moeten worden, maar jammer genoeg eindigde het in een nachtmerrie.”

‘Temptation’ Morgan showt z’n nieuwe vriendin

Volledig scherm Morgan nam in 2019 met z'n toenmalige vriendin Rodanya deel aan 'Temptation Island'. © SBS

Hij nam in 2019 met z’n toenmalige vriendin Rodanya deel aan ‘Temptation Island’, en de romance van Morgan overleefde ‘de ultieme relatietest’. Nadien verliep het echter een stuk hobbeliger: zo bedroog Rodanya haar vriend alsnog met verleider Danicio, tijdens een afspraakje op hotel. De liefde tussen Rodanya en Morgan bleef echter groot, aangezien het Nederlandse stel nog twee kinderen samen kreeg: zoon Levay en dochter Feyla.

Ondertussen zijn de twee wel écht niet meer samen, en heeft Rodanya al enige tijd een nieuwe vriend - met wie ze ook twee kinderen heeft. Morgan daarentegen hield z’n liefdesleven volledig uit de schijnwerpers. Tot nu. Op Instagram Stories deelde hij een beeldje met z’n nieuwe vriendin, die jarig was. Wie de dame is en hoe lang de twee al een koppel vormen, is voorlopig wél nog een geheim.

Volledig scherm 'Temptation Island'-deelnemer Morgan showt z'n nieuwe vriendin. © Instagram

Een zoontje voor Jørney

Volledig scherm Jørney uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © Instagram

Enkele weken geleden kon je in deze rubriek nog lezen dat ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Jørney het jaar inzette met een verrassing van formaat voor haar volgers. In een filmpje dat ze deelde op haar (private) sociale mediakanalen, werd namelijk duidelijk dat ze opnieuw zwanger is. Daarin liet ze eerst zien dat ze de afgelopen maanden hard heeft gewerkt om na de geboorte van haar eerste dochtertje Aliyaah weer fit te worden. Vlak na het bereiken van haar doel bleek ze echter opnieuw zwanger.

Jørney kreeg Aaliyah met Odim, die ze leerde kennen tijdens ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. De Nederlandse beauty en de Belgische atleet kregen vervolgens een relatie, maar die hield geen stand omdat Odim haar meermaals bedroog. Of hij ook de vader is van haar tweede uk, wil de realityster noch bevestigen noch ontkennen. Over het geslacht van haar tweede spruit is ze wél duidelijk: tijdens de gender reveal party bleek namelijk dat Jørney dit keer een zoon krijgt.

Die beelden werden ondertussen alweer verwijderd, maar het instagramaccount ‘Reality FBI’ was gelukkig snel genoeg om enkele screenshots te maken. Waarvoor dank!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelneemster Jørney maakt het geslacht van haar tweede kindje bekend. © Instagram

Salar deelt z’n mening

Volledig scherm Salar was de winnaar van 'Big Brother 2022', en verliet het huis met € 69.815. © SBS

Hij won het vorige seizoen van ‘Big Brother’, en ook het nieuwe seizoen kan rekenen op interesse van Salar. De Nederlander heeft uiteraard ook z’n voorkeuren, en die maakte hij op Twitter bekend. Zo blijkt hij fan van de Nederlandse Lindsey. “Ze zit nu nog een beetje op de achtergrond, maar zij gaat voor veel sfeer zorgen en ver komen.”

Over Nederlander Jason is hij minder enthousiast, zo vertelde hij in de podcast ‘We Are Watching You’. “Als je de vorige seizoenen hebt gekeken, dan weet je dat je het verste komt als je eerlijk bent. Om dan gelijk bij de eerste challenge – terwijl je nog geen eens drie uur in het huis hebt gezeten – te gaan liegen over koffers, dat lijkt mij niet slim.” Door die actie werd Judy genomineerd, en uiteindelijk ook geëlimineerd.

De suggestie dat Jason misschien wel moest liegen van ‘Big Brother’, wijst Salar af. “Dat is onzin”, klinkt het. “Je moet niets, ze laten echt alles aan jou over. Ik heb ook nooit te horen gekregen: ‘Salar, je moet dit of dat doen.’ Nooit! Het was echt Jason zijn eigen beslissing.”

Nick schept duidelijkheid

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemer Nick, die in het eerste seizoen de finale haalde. © Joel Hoylaerts / Photonews

Een nieuw ‘Big Brother’-seizoen, dat impliceert automatisch ook kritiek op de ‘bondjes’ die sommige deelnemers aangaan. En daar heeft oud-deelnemer Nick - die in het eerste seizoen de duimen moest leggen tegenover Jill - ook een mening over. “Je wil dit avontuur altijd doen met de mensen rondom jou waar het mee klikt - en dus het liefste hebt”, zo deelt hij mee in z’n Instagram Stories. “Dus ‘bondjes’ - of zoals ik ze noem: oprechte vriendschappen - zijn onoverkomelijk in dit spel. Als je dit avontuur moet uitdoen met mensen waar je geen klik mee hebt, wordt het een hel.”

“Gevoelens in het huis zijn duizendmaal sterker, omdat je voor de rest geen prikkels hebt - en dus aangewezen bent op elkaar. Enkel iemand die erin heeft gezeten, weet hoe dat voelt. Dus je wil (het spel) overleven met de mensen die je graag ziet. Net zoals in het echte leven, dus. Ik ken niemand die iedere dag iemand opzoekt om mee op te trekken, als die persoon daar totaal geen klik mee heeft. Ik snap dus niet waarom mensen zoveel kritiek hebben op ‘bondjes’. Dat is nu eenmaal ‘Big Brother’... En als je me niet gelooft, moet je zelf een honderd dagen in een huis gaan zitten met veertien verschillende karakters.”

Niet veel later deelde Nick ook een reactie van Michel, een van de bewoners met wie hij goed bevriend raakte tijdens z’n deelname. Die grapt aanvankelijk dat hij Nick niet leuk vond, maar hem wel nodig had voor z’n ‘bondje’. Waarop Nick inpikt, en stelt dat Michel gewoon de - ahum - beste basketbalspeler in z’n team wilde. Waarop Michel moet lachen, en vervolgens een lief bericht stuurt. “Ik ben zo ongelofelijk blij dat ik daar met jou heb gezeten”, schrijft hij. “Je bent een man van z’n woord, oprecht en eerlijk. Hou echt van je. Zal er altijd voor je zijn. Door dik en dun.”

Allemaal in koor: ooooooooooh!

Volledig scherm 'Big Brother'-finalist Nick heeft z'n mening over de 'bondjes'. © Instagram

Volledig scherm 'Big Brother'-finalist Nick heeft z'n mening over de 'bondjes'. © Instagram

And the nominees are...

Volledig scherm 'Big Brother'-kandidaten Charlotte, Chelsea en Danny zijn genomineerd. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met de pechvogels van de week bij ‘Big Brother’. Zowel de Belgische kandidate Charlotte als Nederlanders Chelsea en Danny maken immers kans op een exit. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending. Spannend!

