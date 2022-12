REALITYCHECK. Een nieuwe carrière voor ‘Temptation Island’-single Shallie en ‘Expeditie Robinson’-vedette Lesley Dada brengt kookboek uit

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Shallie scoort

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-single Shallie. © SBS

Haar passage in ‘Temptation Island: Love or Leave’ zit er al een tijdje op, maar dat betekent niet dat single Shallie sindsdien op haar lauweren rust. De Belgische met Italiaanse roots trok een hele tijd terug naar Ghana, waar ze haar job als social media strategist en influencer verder kon uitbreiden. Nu heeft ze op professioneel vlak een nieuwe stap gezet: sinds kort is Shallie er namelijk aan de slag als televisiepresentatrice. De realityster heeft met ‘Cheers’ een eigen, luchtige sportshow op GhOneTV - één van de grootste zenders in West-Afrika. “Ik kreeg deze vraag toen ik in Ghana was voor de Supreme Dynamic Talent Academy Awards. Daar mocht ik - dankzij mijn deelname aan ‘Temptation Island: Love or Leave’ - de prijs voor ‘International TV Star Of The Year 2021’ in ontvangst nemen.”

“Dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière zorgt voor enorm veel enthousiasme”, vervolgt de curvy brunette. “Ik ben de eerste witte vrouw die hier een eigen programma heeft, en dat maakt het nog net dat tikkeltje meer speciaal. Heel bijzonder ook dat ik plots een celebrity ben in een ander continent. De liefde van de fans is hier ook enorm. Of ik niet stilletjes aan begin te zweven? Nee hoor, ik blijf met beide voeten op de grond en werk hard om steeds een topshow af te leveren.”

Go Shallie, Go!

Een kookboek voor Lesley

Volledig scherm Lesley Dada was te zien in 'Expeditie Robinson' en 'Personal Trainers'. © SBS

Ze was in 2018 een van de meest opvallende gezichten in ‘Expeditie Robinson’, en ook daarna wist Lesley Dada indruk te maken. Dat deed ze eerst als coach in ‘Personal Trainers’, en nu is er ook haar allereerste kookboek. “Ik heb inderdaad niet stilgezeten”, lacht ze. “Met ‘Balanced Kitchen’ zorg ik bovendien voor een primeur in België: mijn e-boek is namelijk het allereerste interactieve exemplaar. Wie het boek in huis halt, krijgt meteen ook toegang tot video tutorials. Onder het format ‘Cooking with Dada’ laat ik je stap voor stap zien hoe je mijn recepten maakt. Mensen hebben vaak een verkeerd beeld van sportvoeding. Ze denken aan pilletjes en supplementen, maar ik wil tonen dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Lekker én gezond eten: daar mik ik op!”

Volledig scherm Lesley Dada bracht haar eerste kookboek uit. Je kan het bestellen via haar online shop. © RV

Het hoge (ja-)woord is eruit!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemers Shani en Davey. © RV

We hebben ze eventjes moeten missen, maar ondertussen heeft ons favoriete knipperlichtkoppel - ahum - Shani en Davey toch opnieuw een manier gevonden om zich in de kijker te werken. Het stel, dat mekaar leerde kennen tijdens ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, gaat namelijk trouwen. Nadat Shani recent terugkeerde van televisie-opnames in het buitenland, ging haar Nederlandse lover op één knie op het vliegveld. “Hij heeft me gevraagd en ik heb ‘ja’ gezegd”, jubelt de Belgische blondine.

Of deze twee het altaar halen durven we niet te zeggen, maar goed: voorlopig geproficiateerd!

De hengst heeft een merrie?

Volledig scherm Harrie Snijders uit 'Ex On The Beach: Double Dutch' © MTV

Of beter: daar lijkt het toch op. Op Instagram deelde ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-vedette Harrie ‘de hengst’ Snijders namelijk een bericht waarin ook een niet nader genoemde dame in beeld komt. Reden genoeg voor de volgers van de realityster om in de commentaarsectie te gokken op de identiteit van deze mystery lady. Zelf houdt Harrie voorlopig de lippen stevig op elkaar. Spannend...

Jaimy wordt mama...

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Jaimy. © SBS

Ze snoepte tijdens het tweede seizoen van ‘Love Island’ Mattheüs nog af van Raphaëlla, maar een duurzame relatie hielde de Nederlandse yogadocente Jaimy niet over aan haar reality-avontuur. Nadien verdween Jaimy helemaal van de radar, al hield ze haar Instagramvolgers wel op de hoogte van haar wedervaren. Dat doet ze ook nu weer. Op haar privaat Instagram-account deelde de donkerharige schone dat ze zwanger is van haar eerste kind, een meisje. Je kunt de foto die Jaimy deelde hier aanschouwen. Wie de vader is, maakt ze (nog) niet bekend.

Desalniettemin: geproficiateerd!

En Joyce is het!

Volledig scherm De Nederlandse 'Temptation Island: Love or Leave'-single Joyce. © SBS

De Nederlandse Joyce was een van de singles die deelnam aan ‘Temptation Island: Love or Leave’. De blondine hield aan ‘de ultieme relatietest’ geen nieuwe romance over, maar ondertussen heeft ze met motorrijder Dani wel een vriend. Ennnnn... sinds kort hoort daar ook een baby girl bij. Dat nieuws maakten de kersverse ouders zelf bekend via Instagram. “Jij bent onze wereld”, schrijft het stel bij een schattig kiekje.

Geproficiateerd!

En terecht!

Volledig scherm Stephen Bear en Georgia Harrison. © GettyImages

Afsluiten doen we deze week met drama uit Groot-Brittannië. Daar werd realityster Stephen Bear - een ex-lief van ‘Geordie Shore’-fenomeen Charlotte Crosby - veroordeeld voor het verspreiden van wraakporno. Bear had op OnlyFans namelijk een (stiekeme) sekstape gedeeld met z’n ex, ‘Towie’-gezicht Georgia Harrison. Iets dat Bear weliswaar veertigduizend pond opleverde, maar hem nu nog duurder komt te staan. Zo gaf Georgia namelijk meermaals aan dat ze de beelden niet online wilde zien verschijnen, maar had de Brit daar geen oren naar - waarop Georgia gewag maakte van wraakporno en naar de rechtbank stapte.

Daar kreeg de Britse beauty nu gelijk. Hoewel de definitieve uitspraak pas over een maand volgt, lijkt Bear niet te ontsnappen aan een jarenlange gevangenisstraf. “Dat de rechtbank mijn kant van het verhaal snapt, voelt als een enorme opluchting”, aldus Georgia. “Sinds de beelden gedeeld werden, ging ik door een absolute hel. Dit verdict maakt het voor mij mogelijk om die pijn in het verleden te laten, en de toekomst te omarmen. Wat Bear gedaan heeft is niet acceptabel, en het is goed dat hij gestraft wordt.”

