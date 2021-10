REALITYCHECK. Een nieuwe carrière voor Fabrizio en ‘Love Island’-stel Eilish en Gianni heeft iets te vieren

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Ze meent het!

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Yasmine. © a

Ze werd bekend dankzij haar passages in ‘Temptation Island’, ‘Oh My God’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, waarbij ze als zelfverklaarde ‘psycho queen’ geen enkel conflict uit de weg ging. Om haar stoere gedrag extra kracht bij te zetten, koos Yasmine Pierards er ook voor om een heel arsenaal tattoos op haar lijf te laten vereeuwigen. Ondertussen gaf de Belgische realityster enkele weken geleden aan dat ze spijt heeft van die keuze, en dat ze haar kleurplaatjes zou laten verwijderen.

Die intentie heeft Yasmine ondertussen doorgezet. Zo deelde ze op haar Instagram Stories beeldmateriaal van het resultaat na haar eerste lasersessie. “Het wordt een lang proces, maar ik ben al blij met het resultaat. De pijn valt ook heel erg mee”, klinkt het. “Ik moet hier telkens twee maanden tussen laten, zodat de huid weer kan genezen. Ik zal ongeveer vijf sessies nodig hebben.”

Enkele dagen later gaf Yasmine tijdens een Q&A-sessie op Instagram Stories ook wat meer toelichting bij haar beslissing. “Ik stoorde me het afgelopen jaar meer en meer aan de tattoo’s op mijn armen, dus die gaan weg. Bovendien vind ik het ook meer klasse hebben als je korte mouwen draagt.” Je bent nu eenmaal classy Jassy of je bent het niet natuurlijk.

Volledig scherm 'Temptation Island'-deelneemster Yasmine maakt stilletjes aan komaf met haar tattoo's. © RV

Een dochter voor Djessy

Volledig scherm 'Ex on he Beach: Double Dutch'-deelneemster Djessy is zwanger van een meisje. © MTV

‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Djessy, die te zien was in het vierde seizoen van de realityreeks, maakte onlangs via Instagram bekend dat ze zwanger is. Ondertussen laat de Limburgse beauty, die uitgerekend is voor 22 maart, ook weten dat ze een meisje verwacht. Zo deelde Djessy op haar Instagram stories beeldmateriaal van haar babyshower. Daarop is te zien hoe ze - samen met haar liefje Jim - een ballon doorprikt, waarop er roze confetti neerdwarrelt. Of zoals onze koning zou zeggen: ‘t is een vrouwtje.

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelneemster Djessy en haar vriend Jim worden ouders van een meisje. © RV

Een papieren jubileum!

Volledig scherm 'Love Island'-koppel Eilish en Gianni. © SBS

Eilish en Gianni zijn ondertussen het enige koppel uit de Vlaams-Nederlandse edities van ‘Love Island’ dat nog samen is. Maar op de liefde tussen de Nederlandse krullenbol en haar Belgische crush zit nog lang geen sleet. Integendeel. De twee vierden onlangs hun papieren jubileum - a.k.a: ze zijn een jaartje samen - en daar hoorden ook twee romantische Instagramposts bij.

“Wat een bijzonder jaar hebben wij achter de rug”, schrijft Eilish. “Je bent niet alleen mijn liefde, maar ook mijn beste vriend. Jij staat voor mij op de juiste momenten even op de rem, je luistert naar me en je staat altijd voor mij klaar...Dankjewel voor alles, er staat ons een mooie toekomst te wachten. I LOVE YOU.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Gianni toont zich van z’n meest poëtische kant op zijn Instagrampagina. “One year down, forever to go. Eilish: Love you.” Kort en krachtig noemen ze zoiets.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een nieuwe job voor Fabrizio

Volledig scherm Fabrizio is binnenkort ook te zien als nieuwe bachelor. © Play4

Hij vertelde onlangs in een exclusief gesprek met jullie favoriete reality queen nog dat hij een heel andere weg wilde inslaan, en nu voegt ‘Temptation Island’-ster Fabrizio ook de daad bij het woord. Zo is hij - naast tattoo-artiest en tv-figuur - sinds kort ook actief als life coach. Dat laat hij weten via een post op Instagram. “Ik ga dit doen terwijl ik zelf blijf studeren. Een echte mentor zal altijd een student blijven. Bescheiden met helpende hand”, schrijft hij.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En het bleef niet bij woorden alleen. Even later volgde ook een eerste nieuwsbrief. Daarin benadrukte de Limburger dat hij in z’n mailtjes vooral eerlijk en oprecht wil zijn. “No bullshit, no chitter chatter. Gewoon straight up. Fabrizio in alle ‘rauwheid’, zeg maar.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar zoals dat (helaas) gaat wanneer Fabri iets aankondigt, kwam ook nu weer een storm aan kritiek op z’n nieuwe pad. Waarop de toekomstige bachelor zich genoodzaakt zag om zichzelf te verdedigen. “Natuurlijk kon ik niet verwachten dat iedereen gewoon mijn keuze om hier werk van te maken zou accepteren. Er is daarnaast ook een minderheid onder mijn volgers die niet gelooft in wat ik probeer te doen. Ze nemen de term ‘life coach’ iets te specifiek, trekken mijn capaciteiten in twijfel en of ik al dan niet de juiste kennis bezit om mezelf zo te noemen”, klinkt het.

“Ik weet dat ik me niet hoef te verantwoorden, maar ik moet ergens beginnen. En dan stel ik de vraag: ‘Wanneer is iemand ooit klaar om het ‘juiste’ te verkondigen met zoveel verschillende percepties en zogenaamde vereisten’” Waarom zou ik 5 jaar tussen de monniken in Tibet moeten gaan zitten? Terwijl ik op dit moment al levens kan raken, en misschien wel veranderen? Dit doe ik puur en alleen door het delen van persoonlijke ervaringen, gekoppeld aan materie die ik zelf dagelijks in peperdure seminaries te zien krijg. Die bestudeer ik vervolgens grondig, waardoor ik in bepaalde situaties een punt kan maken. Ik investeer in mezelf, en onrechtstreeks ook in jullie. De term ‘life coach’ gebruik ik om mensen ervan bewust te maken dat ze in de brede zin bij mij terecht kunnen. Je weet toch ook niet wat er in een potje zit zonder etiket?”

“Ik probeer een vertrouwenspersoon te zijn, ..., een mentor, een vriend”, besluit Fabrizio. “Als je me dat kwalijk wilt nemen: be my guest, maar kijk eerst verder dan je neus lang is.”

Fabri versus de haters: 1 - 0. Zonder die font van de nieuwsbrief hadden we daar zelfs 2 - 0 van gemaakt!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door FABRIZIO (@fabrizio_tzinaridis) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Te pikant voor TikTok

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Zwanetta. © SBS

Tijdens haar passage op ‘Temptation Island’ liet de Nederlandse Zwanetta al zien dat ze de kunst van het verleiden onder de knie heeft, maar ondertussen tilt ze die nobele kunst nog een trapje hoger. Zo legt ‘Zwaantje’ zich sinds enkele maanden namelijk toe op paaldansen.

En omdat Zwanetta erg trots is op haar vorderingen, wil ze die uiteraard ook delen op haar sociale mediakanalen. Al zijn ze daar bij filmpjesplatform TikTok allerminst mee opgezet. Zo worden Zwanetta’s video’s namelijk steeds verwijderd omdat ze niet aan de richtlijnen zouden voldoen. “En dat terwijl er zoveel video’s van vrouwen in bikini op TikTok staan”, countert ze op haar Instagram Stories. “Maar hé, wat ik doe is niet oké. TikTok, je bent echt vervelend!”

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Een van de video's van 'Temptation Island'-verleidster Zwanetta is te pikant voor TikTok. © RV

Voor de fans: op Instagram mocht de video van Zwaantje gelukkig wel blijven staan. Maar omdat we weten dat het nog gemakkelijker is als je niet moet zoeken, kan je het clipje hieronder ook bekijken. Graag gedaan!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Zwanetta Fox (@zwanettafox) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een dipje voor Julie

Volledig scherm Julie uit 'Big Brother'. © SBS

Ze haalde de finale van ‘Big Brother’ nét niet, maar door haar deelname is de Belgische kandidate Julie wel een bekend gezicht geworden in realityland. Dat daar ook bepaalde verwachtingen bij horen, weet de realityster ondertussen ook. Zo verwachten haar fans immers dat Julie steeds haar vrolijke zelve is. En hoewel de schoonzus van tennister Yanina Wickmayer steevast probeert om de beste en meest optimistische versie van zichzelf te zijn, durft ze ook toe te geven wanneer het minder goed met haar gaat. “Het is al enkele dagen mijn dagje niet”, schrijft ze op Instagram. “Het zit niet echt tegen, maar ook niet mee. Ooit luisterde ik niet naar mezelf en ging ik gewoon door. Ik dacht niet na of iets te veel was, maar was enkel bezig met mezelf telkens weer bij elkaar te rapen. Dit wil ik niet meer.”

“Vandaag lukt het me steeds beter om dit ook gewoon te accepteren”, gaat Julie verder. “Het is oké om het eens een dagje moeilijk te hebben. Het is oké om eens een dag niet te lachen. Het is oké om verdriet te hebben. Het is oké om in de auto je tranen te laten rollen over je wangen. Het is oké dat je vandaag minder sterk bent dan gisteren. Het is oké om eens niet oké te zijn.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Toch ondervind ik dat praten vaak nog moeilijk ligt, al heb ik wel geleerd om dingen los te laten. In mijn geval is loslaten een teken van vrijheid, en een manier om er sneller weer bovenop te geraken. En weet je... Misschien lach ik morgen gewoon weer.”

Een openhartige bekentenis, waarmee Julie duidelijk een gevoelige snaar raakte bij enkele van haar medebewoners. Zo lieten Nick, Zoey en Liese weten dat de blonde business woman altijd bij hen terecht kan.

Gedwongen bekentenis...

Volledig scherm MAFS Australia: Liam en Georgia op hun trouwdag. Niet veel later vertelde Liam haar dat hij biseksueel is. © RV

Afsluiten doen we dan weer met een beetje drama dat zich ‘down under’ afspeelt. En nee, daarmee bedoelen we niet onze kwakkelende tot zeer onbestaande OnlyFans-carrière. Waar het dan wel over gaat? Drama bij ‘Blind Getrouwd Australië’. Daar kreeg Georgia immers van haar kersverse echtgenoot Liam te horen dat hij (openlijk) biseksueel is. Dat gebeurde nadat de andere koppels hem min of meer tot een bekentenis dwongen. “Dit is niet de manier waarop ik het haar had willen zeggen”, klinkt het dan ook.

(lees hieronder verder)

Gelukkig bleek dat geen probleem te zijn voor Georgia, zo vertelde Liam achteraf aan enkele Australische websites. “Ze is open minded, en dat was voor mij een hele opluchting”, aldus de bruidegom. “Zelf ben ik opgegroeid op het platteland, waardoor ik deze onmiddellijke aanvaarding niet kende. In mijn thuisstadje kon ik niet zijn wie ik wilde zijn. Ik ga niet zeggen dat mensen homofoob waren, maar er waren wel bepaalde verwachtingen voor mannen en vrouwen. Ik kon bijgevolg niet mezelf zijn.”

Toen Liam naar Brisbane verhuisde, had hij voor het eerst het gevoel dat hij zichzelf kon zijn. “En toch: ik merk dat er nog veel misverstanden bestaan omtrent biseksualiteit”, klinkt het. “Sommige mensen denken dat ik te beschaamd ben om toe te geven dat ik homo ben. Maar dat is niet zo. Als ik homo was, zou ik dat met plezier toegeven, maar ik ben bi. Je kan dat niet zomaar uitschakelen. Het is mijn lichaam en wie ik ben. Ik voel me tot zowel mannen als vrouwen aangetrokken.”

“Ik weet ook dat sommige mensen denken: ‘Oh, hij is biseksueel, dus als ik met hem uitga, moet ik me niet alleen zorgen maken over meisjes, maar ook over jongens.’ Maar het komt neer op de persoon. Elke partner die ik heb gehad, heeft me altijd vertrouwd”, aldus Liam. Of dit ook wil zeggen dat de match met Georgia geslaagd is, ontdek je iedere dinsdag om 20u20 op VTM2.

LEES OOK