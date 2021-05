REALITYCHECK. Een langverwachte tatoeage voor ‘Big Brother’-winnares Jill en een nieuw lief voor Chey

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld . Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Belofte maakt (min of meer) schuld

Volledig scherm Big Brother: winnares Jill samen met Thomas © Joel Hoylaerts / Photo News

Ze verlieten ‘Big Brother’ niet als koppel, maar de band tussen de Nederlandse winnares Jill en kandidaat Thomas is nog steeds opperbest. Zozeer zelfs, dat Jill recent een van haar beloftes uit het huis is nagekomen aan haar Belgische BFF. Zo zei Jill namelijk dat ze Thomas z’n hoofd op haar teen zou laten vereeuwigen als ze zou winnen. En zo geschiedde. Enfin, de intentie was er. Eenmaal aangekomen in de tattooshop werd het Jill al snel duidelijk dat het hoofd van Thomas niet op haar teen zou passen. En dus koos de Nederlandse blondine voor een creatieve oplossing: een smiley met ‘Tho’ onder. “Ik kon niet met een lege teen weg gaan”, aldus Jill.

Weet je van de week

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Fabiënne uit S2. © SBS

De Nederlandse Fabiënne was zonder twijfel een van de meest spraakmakende figuren uit het tweede seizoen van ‘Love Island’. Eerst zorgde ze voor heel wat ophef door haar poging om Mattheüs af te snoepen van Raphaëlla. Toen dat niet lukte en ‘Fab’ uit de villa werd gestemd, kreeg ze van SBS alsnog een tweede kans als bombshell in Casa Amor. Daar wist ze Gianni - die op dat moment al een koppel vormde met Eilish - te overtuigen om voor haar te kiezen, waardoor ze opnieuw vertrokken was richting ‘ware liefde’. Toen ook die poging strandde, hield Fabiënne de eer aan zichzelf en stapte ze uit het programma.

Anyway: sindsdien weet Fabiënne hoe ze haar volgers moet entertainen. Zo organiseert ze op regelmatige tijden Q&A-sessies met haar volgers op Instagram Stories. En daarbij worden ook prangende vragen gesteld én beantwoordt, zo blijkt...

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Fabiënne schept duidelijkheid. © RV

Chey heeft een lief!

Volledig scherm Chey Ciani © SBS

Ze nam deel aan ‘Love Island’ en ‘Celebs Gaan Daten’, maar de Nederlandse Chey Ciani hield aan beide programma’s geen geschikte partner over. Gelukkig kan je ook mensen leren kennen buiten de context van zo’n realityshow. Tijdens een Q&A op haar Instagram Stories liet de brunette weten dat ze daarin geslaagd was. Wie de (on)gelukkige is houdt Chey nog even geheim. Al hopen we stiekem dat ze opnieuw een relatie heeft aangeknoopt met haar ex, Formule 1-piloot Lewis Hamilton. The juice, darlinggg!

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Chey heeft een lief. © RV

Haal die Tipp-Ex al maar boven...

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': Shani en Davey vormen nu een koppel. © RV

‘Big Brother’-winnares Jill is niet de enige in dit lijstje die zich deze week laat opmerken met een nieuwe tattoo. Ook voorzien van een nieuwe kleurplaat: Davey, een van de exen die recent kwam aangespoeld in het zevende seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Hij deed z’n intrede om z’n voormalige geliefde Jørney mogelijks te heroveren, maar Davey bleef aan Shani plakken. En dat leverde hem - na die giga tattoo van z’n ex-lief Destiny in z’n nek - opnieuw een kleurplaatje op, zo merkte het Instagramaccount Juicechannel op. Zo staat er op z’n hand nu ‘Shani’ te lezen. Wel handig om te weten hoe je lief heet, daar niet van, maar misschien niet de slimste zet.

Saillant detail: toen Davey tijdens ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ zei dat hij meerdere namen op z’n lijf had staan, liet Shani zich nog ontvallen dat ze er ‘niet aan moest denken om telkens de naam van zijn ex te zien als ze bovenop hem zit’. ‘t Kan verkeren, zei Bredero. En Shani.

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch S7': Davey heeft de naam van Shani op z'n hand staan. © RV

Alisa is mama

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': Alisa Megastar © RV

Ze werd dankzij ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ onsterfelijk in realityland als ‘Alisa Megastar’, maar sinds een tijdje liggen de onbezonnen jaren van de Belgisch-Russische Alisa Litinskaia duidelijk achter haar. Meer zelfs: Alisa en haar partner Mehrshad werden onlangs de trotse ouders van hun eerste kind, een dochter. Het meisje luistert naar de naam Atrisa. Proficiat!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': deelneemster Alisa is mama geworden van een dochter. © RV

Een tweede baby voor Deena

Volledig scherm Chris Buckner en Deena Cortese © Patrick McMullan via Getty Image

Ook ‘Jersey Shore’-ster Deena Cortese deed aan gezinsuitbreiding. De realityster en haar echtgenoot Christopher Buckner werden de trotse ouders van een zoontje, Cameron Theo. Hij is de kleine broer van CJ, de eerste zoon van het stel. En hoewel Deena pas bevallen is, denkt ze (niet zo heel) stiekem al aan een derde kind. “Chris wil dat heel graag. Voor mij is twee genoeg”, aldus Cortese. “Maar nu denk ik: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.”

#dramaisnotacrime

Volledig scherm Porsha Williams © Getty Images

En dan is er nog verrassend liefdesnieuws uit de ‘The Real Housewives of Atlanta’-stal. Housewife Porsha Williams heeft zich namelijk verloofd met zakenman Simon Guobadia. Dat liet ze weten via een post op Instagram. “Onze relatie begon een maand geleden - ja, we zijn krankzinnig verliefd. Ik weet dat het snel gaat, maar we leven elke dag met volle teugen”, luidde het bijschrift bij de foto van het nieuwe stel. “Ik kies elke ochtend en elke avond voor geluk. Ik ban alle negatieve energie en focus me alleen op het positieve.”

Dat zal Porsha ongetwijfeld kunnen gebruiken, want haar kersverse verloofde was tot voor kort namelijk getrouwd met Falynn, die ook te zien was in ‘The Real Housewives of Atlanta’. Al is dat blijkbaar geen probleem. “Falynn en ik zijn geen vriendinnen”, aldus Porsha. Iets zegt ons deze story line wel eens een droom zou kunnen zijn voor het volgende seizoen...

