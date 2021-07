REALITYCHECK. Dusty in coma en Michel heeft emoties

‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Daar is ie weer... Helaas.

Volledig scherm Sander uit het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' © RV

Sander, een van de deelnemers uit het recentste seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, leek tot voor kort een abonnement te hebben op deze rubriek dankzij de vele (al dan niet verbale) vechtpartijen waarin hij verzeild raakte. De voorbije weken bleef het echter stil rond de Nederlander, omdat hij door een stevige coronabesmetting in het ziekenhuis lag.

Ondertussen heeft Sander het ziekenhuis mogen verlaten, en is hij weer z’n - nou ja - charmante zelve. Getuige daarvan: het relaas van een dame die een beroep deed op het gezond verstand van de volgekliederde spierbundel. Of het zo slim is om bij Sander een beroep te doen op z’n verstand laten we gemakshalve in het midden, maar kom.

Op screenshots die het doorgaans goed geïnformeerde Instagramaccount Juicechannel kon bemachtigen, deelt de dame in kwestie haar versie van de feiten. Zo stelt ze dat Sander haar zou afzetten aan haar auto, waarna zij haar vriendin thuis zou brengen. Dat plannetje draaide heel anders uit. “Op de snelweg, onderweg naar mijn auto, reed hij al 200 kilometer per uur. Hierdoor raakte ik al wat overstuur”, klinkt het. “Uiteindelijk wilde hij me ook niet bij mijn auto afzetten omdat hij de weg was kwijtgeraakt en geen zin had om terug te rijden naar de stad. Hij heeft dan twee vrouwen langs de snelweg gedumpt aan een tankstation waar allerlei mensen komen, met de mededeling dat ze een taxi of Uber konden bellen.”

“Dit heeft me echt geraakt”, vervolgt de dame. “Er konden allerlei dingen gebeuren om middernacht. Zo laf en het getuigt van geen karakter. In mijn ogen ben je dan heel egoïstisch, verwaand en arrogant. Je bent mijn vertrouwen en respect kwijt.”

En ze besluit: “Een echte man zou een vrouw nooit achterlaten.”

Volledig scherm Sander uit het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' maakt (alweer) geen goede indruk. © RV

Volledig scherm Sander uit het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' maakt (alweer) geen goede indruk. © RV

Nieuwe romance in realityland?

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Romee. © SBS

Op de capriolen van ‘onze’ Bachelor Fabrizio is het nog even wachten, maar onze Noorderburen kunnen nu al wél genieten van de liefdeszoektocht van een (semi-)bekende man. Daar is Tony Junior - een Utrechtse dj - op zoek naar een dame die bij hem past. Al lijkt het er wel op dat Tony eerder een boon heeft voor het ‘Temptation Island’-type. En dan meer bepaald voor Romee, die in het recentste seizoen Zach voor zich wist te winnen.

Zo deelde Romee op haar Instagram Stories beeldmateriaal waarop ze samen met de dj aan het zwembad ligt en de twee het wel heel gezellig hebben met elkaar. Wat uiteraard mag, maar wel een domper is voor de Nederlandse fans van ‘De Bachelor’. Dit doet namelijk vermoeden dat Tony Junior aan het einde van de reeks - die momenteel nog loopt - de ware toch niet gevonden heeft.

Al is er uiteraard ook nog die andere, ongeschreven wet in de wondere wereld der realitysterren: het is niet omdat een en een gelijk is aan twee, dat drie ook geen optie is. Advanced mathematics, we know.

Volledig scherm Romee uit 'Temptation Island' heeft het gezellig met Tony Jr, die momenteel de Nederlandse 'Bachelor' is. © RV

Koen Kardashian gaat afkicken.

Volledig scherm Koen Kardashian © RV

De Nederlandse presentator Koen Pieter van Dijk - in realitykringen beter gekend als Koen Kardashian - heeft zich laten opnemen in een afkickkliniek in Zuid-Afrika. Koen, die bij MTV het gezicht was van heel wat ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-gerelateerde programma’s, plaatste in eerste instantie een huilende video op z’n Instagram. Even later verklapte Koen aan de Nederlandse roddelkoning Fawry Not Sawry dat hij in Kaapstad gaat afkicken van drank en drugs, in dezelfde kliniek waar ook Gordon zich eerder liet behandelen. “Ik kan het niet alleen”, aldus Koen.

Nadat het nieuws bekend raakte, kreeg Koen heel wat steun van z’n bekende vrienden. Onder anderen ‘Love Island’-presentatrice Holly Brood, ‘Temptation Island’-vedette Pommeline en stylist Fred Van Leer lieten al weten dat ze Koen steunen. Opmerkelijk: ook Sarah van Soelen, de nieuwe vriendin van André Hazes die zelf in een afkickkliniek zat, reageert op het bericht van de presentator. “Jij kan dit”, schrijft ze. Gevolgd door een hartje, #samensterk en de boodschap dat ze trots is op hem.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

#PrayForDusty

Volledig scherm Dusty uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Ook Dusty, een van de deelnemers aan het recentste seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ leek de voorbije weken een abonnement te hebben op deze rubriek. En hoewel we maar al te graag over z’n capriolen schrijven - Dusty Cream, anyone? - valt er deze week heel wat minder fijn nieuws te melden over de Nederlander.

Zo kreeg Dusty enkele dagen geleden een ongeluk met z’n scooter, waarna hij in het ziekenhuis belandde. “Op dit moment is Dusty aan het vechten voor zijn leven. Dusty is erg sterk. We gaan alleen maar van het positieve uit”, klonk het in een eerste reactie op de instagrampagina van z’n bedrijf.

Ondertussen gaf collega-realityster Sonny Lorenzo - die te zien was in het recentste seizoen van het volledig Nederlandse ‘Temptation Island’ - aan Shownieuws een update over de gezondheidstoestand van z’n vriend. En die doet het ergste vermoeden. “Dusty ligt op dit moment in het ziekenhuis en is zwaargewond. Hij wordt in coma gehouden omdat hij een zwelling in zijn hersenen heeft. Die moet afnemen. De aankomende dagen worden cruciaal.”

Voorts ontkent Sonny dat Dusty te veel acohol in z’n lijf had. “We hebben niet extreem veel gezopen. Er is wel wat gedronken, maar ik durf niet te zeggen of het te veel was.”

What would Joy think?

Volledig scherm 'Big Brother 2021'-deelneemster Naomi is de gemene berichten beu. © SBS

Ze haalde de finale van ‘Big Brother’ net niet, maar sinds haar deelname krijgt Naomi heel wat berichtjes. Soms mooi, soms ook niet. Over ‘fanmail’ uit die laatste categorie doet de Mechelse nu haar boekje open in een openhartige blogpost. “Eerder deze maand kreeg ik ‘fanmail’ van ene Joy (what’s in a name?) omdat ze zwaar teleurgesteld was in het feit dat ik zo’n slecht voorbeeld ben voor de jeugd en maar wat loop te rotzooien”, begint Naomi haar relaas. “Joy beëindigde haar verhit betoog met ‘Je bent door en door verrot.’ Hartelijk bedankt! Het is een heel gek gegeven om sinds mijn avontuur in ‘Big Brother’ ineens zoveel nieuwe opinies en verzinsels over mezelf te horen. Dit soort bagger probeer ik doorgaans te vermijden omdat het gebaseerd is op gebakken lucht. Het ene moment heb ik stiekem lopen klooien met iemand in het huis - nota bene met 115 camera’s die alles konden registeren, dus hoe zelfs? - het andere moment heb ik als wulpse sloerie een relatie (we vermoeden dat Naomi hiermee doelt op de breuk van haar goede vriend Nick en z’n lief, nvdr) opgebroken. Hate to disappoint, maar zo interessant is mijn leven niet.”

Waarna Naomi terugblikt op hoe haar leven er enkele jaren geleden uitzag, toen ze met Bar Botanica een volledig plantaardige ontbijt - en lunchbar uitbaatte. “Ik wou mensen op een leuke en vooral smakelijke manier kennis laten maken met plantaardige voeding. De financiële lasten en fysieke labeur die bij een bestaan als zelfstandige in de horeca komen, duwden mij echter langzaamaan maar gestaag richting burn-out. Zelfs tot op heden heb ik mijn passie voor voeding niet teruggevonden, en blijft koken een dagelijkse opgave. Sinds het sluiten van Bar Botanica halverwege 2019 ben ik op een intense zoektocht naar mijn volgende stappen in deze wijde wereld. Dat er al 15 maanden een pandemie heerst in die wereld, helpt mijn zaak natuurlijk niet vooruit. Vaak heb ik het gevoel dat ik ter plaatse blijf trappelen en ploeteren in de modder.”

Toen ze eind 2020 geselecteerd werd voor ‘Big Brother’, voelde dat als een rustpunt. “Het was voor mij de veiligste cocon waar ik me ooit in heb bevonden en de heimwee is gigantisch. Ik weet dat mijn avontuur slechts een pauzeknop was en het echte leven zich nu hier verder afspeelt, maar op sommige dagen zou ik alles geven om even terug te kunnen gaan.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is een softie, dames en heren!

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemer Michel © SBS

Hij kwam tijdens ‘Big Brother’ steevast in beeld als de stoere ex-marinier, maar ook de Nederlandse spierbundel Michel heeft een gevoelige kant. En omdat emootsies nu eenmaal een goede manier zijn om onder de aandacht te blijven, besliste Michel om een blogpost te schrijven. Daarin blikt hij terug op z’n periode bij de mariniers en legt hij - Piet Huysentruyt zou trots zijn, begot! - uit wat hij vandaag de dag heeft geleerd.

“In de tijd bij de mariniers dacht ik bij het woord kwetsbaarheid aan een zwakke schakel in het team of het niet dragen van kogelwerende bescherming”, aldus Michel. “Bij de mariniers krijg je niet geleerd om over je eigen kwetsbaarheden te praten, over je angsten, onzekerheden, schaamte en/of andere emoties. Ergens voelt het als een groot gemis, aangezien iedereen kwetsbaarheden heeft. Na de mariniers leerde ik door omstandigheden om niet voor mijn kwetsbaarheden weg te lopen, maar om deze te onderzoeken en beter te leren kennen.”

En als Michel nog een schouder (of twee) zoekt om op uit te huilen... Die van ons zijn nog vrij!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Check, check, dubbelcheck. ‘t Is ze!

Volledig scherm Cheyenne was een van de verleidsters tijdens 'Temptation Island 2020'. Ze had een klik met Karim, maar kon hem niet in de fout laten gaan. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met een hoogst opmerkelijke transformatie. Op bovenstaande foto ziet u Cheyenne, een van de verleidsters uit het recentste seizoen van ‘Temptation Island’. Een mooie vrouw, en dat was ook Karim - die van Roshina, ja - niet ontgaan. De twee kregen een goede klik tijdens het programma en Cheyenne werd door hem zelfs uitgekozen voor de dream date, maar ze kon/wou de Nederlander niet over de schreef laten gaan. Na het programma verwaterde het contact tussen de twee, maar lang hoefde Cheyenne daar niet over te treuren. Zij vond al snel de liefde bij Jens, met wie ze zich een half jaar later ook verloofde.

Op dat huwelijk is het nog even wachten, maar Cheyenne maakte van de voorbije coronaperiode wél handig gebruik om haar uiterlijk te transformeren. We hadden haar bijna niet herkend, maar dit is wel degelijke dezelfde dame. En eerlijk? Cheyenne 2.0 is minstens zo knap als de ‘Temptation’-variant. Some girls have all the look luck...

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK