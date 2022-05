REALITYCHECK. Dramatische etentjes en de terugkeer van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’

BV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Pif poef paf, ook met Margaux is het ‘af’

Volledig scherm De bachelor - Fabrizio Tzinaridis - aflevering 10 - Margaux © Play4

Madieke wist dan wel het hart te veroveren van Fabrizio in ‘De Bachelor’, een paar weken na het programma gingen de twee alsnog uit elkaar. Niet dat Fabri lang treurde, want een week later liep hij alweer aan te pappen met Margaux - de dame die het net niet haalde in de finale. De twee hadden het een tijd erg gezellig, maar ook aan die romance kwam ondertussen een einde. “We stonden er heel open minded in”, legt Fabrizio uit bij RTL Boulevard. “We zien het wel, we gaan het niet bestempelen als daten en ‘we moeten nu een relatie hebben’. Hoewel er misschien jaloezie was onderling, hebben we het toch leuk met elkaar. Ik vind het fijn dat dat ook kan. Eind goed al goed, denk ik dan.”

Toch iemand die dat denkt!

Nieuwe week, nieuw kapsel

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': kandidate Sem. © RV

Sem was een van de deelnemers aan het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Daar viel ze vooral op vanwege de (vele) perikelen met haar ex Dusty. Ondertussen heeft de Nederlandse gelukkig een streep getrokken onder al dat drama. Ze is al een jaar gelukkig met Jason, én is ook qua looks een nieuwe weg ingeslagen. Zo heeft Sem sinds kort een nieuwe coupe, getuige de foto die ze postte op Instagram. “I did a thing, something different”, schrijft ze erbij. Knap!

Minder gelukkig.

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Dusty en Lisa, een van z'n vele exen. © RV

Met Sem mag alles dan wel prima gaan, haar voormalige partner Dusty heeft het minder gemakkelijk. Dat blijkt toch uit zijn passage in het realityprogramma ‘Eating With My Ex: Going Dutch’ - dat momenteel enkel in Nederland op Discovery+ te bekijken valt. Zo schuift de voormalige ‘Ex on the Beach: Doube Dutch’-deelnemer de voetjes onder tafel voor een etentje met Lisa, een van z’n vele ex-vriendinnen. “Ik heb haar ontmoet toen ik propper (iemand die bij een bar of discotheek mensen probeert over te halen naar binnen te gaan, red.) was op Mallorca”, legt Dusty uit. “Ik moest naar de wc en zij wilde mee. Zo gezegd, zo gedaan. Ik denk dat het zo’n vijf minuten geduurd heeft. Binnen vijf minuten was het spelletje al gespeeld.”

Het tweetal besloot om hun romance in Nederland verder te zetten. De twee zijn zo’n acht à negen maanden een stelletje, tot Dusty door Lisa betrapt wordt met een andere dame. Dusty vindt dat sneu... omdat hij betrapt werd. Al laat ook Lisa zich niet onbetuigd. Zo zou ze, bij wijze van wraak, nadien met een goede vriend van Dusty in de koffer zijn gedoken. Waarna Lisa even later ook verklaart dat seks met Dusty niet geweldig was. “Je staat niet eens in mijn top vijf”, sneert ze. Weinig verrassend dus dat het duo besluit dat ze geen toekomst hebben samen...

Ook niet zo leuk.

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Renan en een van zijn exen, Danique. © RV

Het etentje van Dusty en Lisa is ondertussen niet het enige dat ongemakkelijk verliep. Ook Renan, een andere oudgediende van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, krijgt enkele bijzonder ongemakkelijke momenten met z’n ex-lief Danique voorgeschoteld. De twee beleefden enkele jaren geleden een romance, maar die liep faliekant af. De voornaamste reden? Danique - die te zien was als verleidster in ‘Temptation Island VIPS’ - vindt dat ze Renan niet kan vertrouwen. “Ik denk dat Renan mij wel echt leuk vond”, zegt ze. “Maar hij werd heel erg afgeleid door alle aandacht die hij van buitenaf kreeg, omdat hij toen nét aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ had meegedaan.”

Met die analyse is Renan het niet eens. Meer zelfs: hij verwijt Danique dat zij hem bedrogen heeft, en niet omgekeerd. Waarop Danique countert door te stellen dat de twee nooit een échte relatie hadden. Waarop zowel Renan als Danique toegeven dat ze niet trouw zijn geweest: zo kuste Danique met iemand anders, en had haar toenmalige lover seks met een andere dame. “Daar ben je niet eerlijk over geweest”, besluit Danique.

Weinig verrassende ontknoping: Danique heeft Renan overal geblokkeerd, en wil hem niet meer spreken. Dat is wederzijds. Tjah...

Toch een lichtpuntje.

Volledig scherm Sander uit 'Ex on the Beach: Double Dutch S7' en Kelly uit 'Love Island' zijn aan het daten. © RV

Gelukkig is het niet altijd ellende tijdens ‘Eating with my Ex: Going Dutch’. Dat bewijzen ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Sander en ‘Love Island’-oudgediende Kelly. De twee hadden afgelopen zomer een korte relatie, maar die draaide op niets uit. Kelly was nooit verliefd op Sander, maar omgekeerd was dat wél het geval. Zo liet de Nederlander zelfs haar naam vereeuwigen op z’n lijf. Over de (on)zin van zo’n beslissing kunnen we oeverloos uitweiden, maar ooit moet ook aan deze realitycheck een einde komen. En dus gaan we verder met het etentje van Kelly en Sander.

Pretty in pink

Volledig scherm De Nederlandse Romée was in 2020 te zien als verleidster in 'Temptation Island'. © SBS

Ze slaagde er tijdens ‘Temptation Island’ in om Za(ch)k in haar netten te strikken, en ook nu nog weet de Romée hoe ze zich van de nodige aandacht moet verzekeren. De Nederlandse postte enkele beeldjes in een roze outfit, en dat leverde haar heel wat positieve commentaar op. Snappen we wel, want de blondine is écht pretty in pink!

‘Ex on the Beach: Double Dutch’ is terug...

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': cast nieuwe seizoen. VLNR: Nick, Joyce, Luca, Jennifer, Lynn, Tcheutche, Stevie en Joao. © MTV

Afsluiten doen we dan weer met hét beste realitynieuws in tijden: de terugkeer van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Acht feestbeesten verkassen voor deze achtste editie naar Gran Canaria. Daar staat - zoals gewoonlijk - drama, lust (en misschien zelfs liefde) op het menu. En dan zijn de exen nog niet aangespoeld, én heeft de beruchte ‘Tablet of Terror’ z’n werk nog niet gedaan...

Het achtste seizoen van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ start op zondag 12 juni, en is vanaf dan wekelijks om 22 uur te zien bij MTV.

