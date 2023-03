REALITYCHECK. ‘Drag Race Belgique’ bolt verder en ‘Big Brother’-deelneemster Liese deelt sexy kiekjes

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Een vriendje voor Margaux

Volledig scherm De Bachelor - de Belgische finaliste Margaux. © Play4

Ze schopte het tot in de finale van ‘De Bachelor’, maar de Belgische kandidate Margaux moest in de finale de duimen leggen voor de Nederlandse Madieke - die nadien ook geen duurzame relatie kon uitbouwen met Fabrizio Tzinaridis. Nadien flirtte de voormalige ‘Temptation Island’-verleider nog een tijdje met z’n runner up, maar ondertussen is hij al een hele tijd gelukkig met de Antwerpse Sanne. Margaux bleef een hele tijd single, maar ondertussen heeft ook zij haar prins op het witte paard gevonden. De gelukkige luistert naar de naam Michaël, en maakt Margaux duidelijk erg gelukkig. “Alles wat ik wil, en wat ik nodig heb”, schrijft ze bij enkele kiekjes van hen beiden.

Geproficiateerd!

De bekentenis van Sanne

Volledig scherm De Nederlandse Sanne schopte het tot in de top drie van 'De Bachelor'. © SBS

Niet alleen over Margaux valt er deze week het een en ander te vertellen. Ook over de Nederlandse Sanne - die de finale van ‘De Bachelor’ nét niet haalde - is er nieuws. Zij vertelde aan de Nederlandse YouTuber Nick Eshuis namelijk dat ze ooit en nachtje in de cel zat. “Ik was toen nog heel jong”, klinkt het. “Maar ik heb wel een hele nacht vastgezeten. In de avond werd ik gepakt omdat ik in de supermarkt M&M’s had gestolen. Ik jatte echt heel veel dingen vroeger. De officier van justitie kon pas de volgende dag komen, dus daarom moest ik de hele nacht blijven. Ik vond het doodeng. Ik zou het echt niet nog een keer willen, dus sindsdien heb ik niet meer gestolen.”

Het verstand komt met de jaren, zegt ons bomma dan.

Start your engines!

Volledig scherm Valenciaga, Mocca Bonè en Susan waren de Vlaamse queens in 'Drag Race Belgique'. Enkel Susan is nog in de race momenteel. © RTBF

Het eerste seizoen van ‘Drag Race Belgique’ heeft op RTBF z’n start niet gemist. Tien queens gingen de strijd aan om de hoofdprijs: twintigduizend euro, en een ravissante kroon en scepter. Omdat de show zich - helaas - over de taalgrens afspeelt, zijn het merendeel van de dragartiesten bij ons minder bekend. Gelukkig waren er ook drie Vlaamse performers waarvoor je kon supporteren: Valenciaga, Mocca Bonè en Susan. De voorbije weken stuurden ze Brittany Von Bottoks, Amanda Tears en Edna Sorgelsen naar huis. Helaas moest Mocca Bonè twee weken geleden het onderspit delven, en ook afgelopen week stond een afscheid van een Vlaamse queen op de planning. Zo belandde Peach samen met Valenciaga onderaan het klassement, en wist laatstgenoemde - helaas - onvoldoende indruk te maken. Deze week verging het overblijver Susan gelukkig een stuk beter. Zij mocht zonder problemen door naar de aflevering van volgende week. Mademoiselle Boop en Peach hadden minder geluk: zij bungelden onderaan het klassement, en dat werd laatstgenoemde fataal. Momenteel zijn er nog vier queens in de running: Susan, Mademoiselle Boop, Drag Couenne en Athena Sorgelikis - die de aflevering won.

Wie wil kijken: iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering op Auvio, het online streamingplatform van RTBF. Enkele dagen later - op zondag om 20u05 om precies te zijn - komt diezelfde aflevering op tv.

Een (mysterieus) nieuw kapsel voor Leroy

Volledig scherm Nederlander Leroy nam vorig jaar deel aan 'Big Brother'. © Play4

Hij is actief als barbier, en bijgevolg hecht voormalig ‘Big Brother’-bewoner Leroy erg veel belang aan z’n coupe. Zoveel zelfs, dat de Nederlander recent een haartransplantatie onderging. Dat nieuws deelde z’n vriendin Jill - die het eerste seizoen van ‘Big Brother’ won - op haar Instagram Stories. Helaas is het nog even wachten op beelden van die nieuwe look, want Jill bleef niet om het eindresultaat in beeld te brengen. “Die naalden: ik vind dat eng”, klonk het daar.

Snappen we, but girl: we are curious!

Liese doet de temperatuur stijgen

Volledig scherm Liese haalde in het eerste seizoen van het vernieuwde 'Big Brother' de finale. © VIER

Een jaar geleden maakte voormalig ‘Big Brother’-bewoonster Liese bekend dat ze MS heeft. Een harde diagnose, maar de Limburgse beauty is vastberaden om zich niet te laten kisten. Integendeel. Op Instagram deelde ze namelijk enkele beelden van een recente lingerieshoot. Haar voormalige medebewoners Nick, Zoey, Naomi en Jill lieten in de commentaarsectie alvast weten dat ze onder de indruk zijn. Can’t blame them.

Ali wil nog iets zeggen

Volledig scherm Ali (Big Brother 2023) © SBS

Hij moest afgelopen zaterdag ‘Big Brother’ verlaten, maar de Limburgse deelnemer Ali wil wel nog het een en ander kwijt. Zo is hij niet te spreken over het gedrag van Michelangelo, die het programma eerder moest verlaten. Zo krijgt Ali een fragment voorgeschoteld, waarin Michelangelo op een neerbuigende manier over een nominatie van Ali praat. Iets dat de Limburger niet kan waarderen. “In plaats van mij te komen steunen of een hart onder de riem te steken”, klinkt het. “Ik vind het respectloos om zo over mij te praten. Ik heb altijd gezegd: ‘Als je ballen hebt, zeg het in mijn gezicht.’”

Over medebewoner Lindsey is Ali wél positief. “Zij mag van mij winnen”, stelt hij. “We hebben vanaf het eerste moment een leuke band gehad. We steunden elkaar altijd. Wanneer zij het moeilijk had, motiveerde ik haar. We hebben zoveel met elkaar gedeeld. Ik weet dan ook dat zij echt oprecht van mij hield en nog steeds houdt. Dus ik hoop dat zij het haalt. Dat zij Big Brother 2023 wint.” Op 1 april wordt de finale gespeeld.

And the nominees are...

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemers Jolien, Lindsey en Danny zijn deze week genomineerd. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met de pechvogels van de week bij ‘Big Brother’. Zo maken zowel de Belgische kandidate Jolien als Nederlanders Lindsey en Danny kans op een exit. Voor Jolien is het de tweede keer dat zij in de gevarenzone zit, Lindsey moet een derde nominatie overleven en bij Danny is het alweer de vierde poging om hem te elimineren. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending. Spannend!

