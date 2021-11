REALITYCHECK. Dikke pech voor ‘Big Brother’-finalist Nick en het eerste interview van kersvers ‘Temptation Island’-koppel Chelsy en Joop

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Het eerste interview van Choopsy

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': singles Chelsy en Joop vonden de liefde bij elkaar. En dat vinden wij schoon! © RV

Ze namen beiden als single deel aan ‘Temptation Island: Lover or Leave’, maar pas na afloop van het programma sloeg de vonk over tussen de Belgische Chelsy en Joop, de Nederlander met Ghanese roots die met ons Delphine op dream date mocht. Die twee bleven bevriend, maar ze blijkt niet de liefde van z’n leven.

Ah nee, die eer is dus weggelegd voor Chelsy. En omdat uw favoriete reality queen daar alles van wilde weten, sprak ze deze week af met Choopsy voor wat meer tekst en uitleg. “We vinden dat zelf best grappig: we namen tegelijkertijd deel aan hetzelfde programma, maar in Spanje kregen we de kans niet om mekaar te leren kennen”, legt Joop uit. “Na het programma gingen onze levens dan ook hun gangetje. Chelsy vertrok na de opnames naar Athene. Zelf keerde ik terug naar mijn oude leventje in Amsterdam. Pas drie maanden nadat het programma was afgelopen, hebben we mekaar voor de eerste keer ontmoet. De Nederlandse single Kim organiseerde een viewing party, zodat we met z’n allen de eerste aflevering konden bekijken. Daar zijn Chelsy en ik aan de praat geraakt. We zijn nadien blijven babbelen, en het klikte tussen ons. Toen ik vervolgens hoorde dat Chelsy enkele weken later een interview had in Amsterdam... Nou, toen zag ik mijn kans schoon om met haar af te spreken. Het werd zo’n leuke avond, waarop we vervolgens beslisten om onze band uit te diepen.”

Ondertussen is Choopsy al zo’n dikke twee maanden een feit. “We wisten aanvankelijk niet goed hoe het publiek zou reageren op onze relatie. Maar toen we het bekend maakten, waren de meeste reacties zo lief”, vertelt Chelsy. “Al zijn er ook anderen”, treedt Joop haar bij. “Zo zijn er mensen die zeggen dat ik een homo ben, of dat mijn vriendin geen mooie vrouw is. Twee keer onzin natuurlijk. Ik val niet op mannen, en heb je Chelsy al eens goed bekeken? She’s perfect!”

“Die negatieve reacties zijn gelukkig in de minderheid”, besluit Chelsy. “De meeste mensen gunnen ons dit echt, al zijn ze ook verbaasd. ‘We hadden écht niet door dat er meer aan de hand was tussen jullie’, lees ik heel vaak. Het was niet evident om dit verborgen te houden. Maar zolang ‘Temptation Island: Love or Leave’ op televisie liep, moest het wel.”

Geknapte enkel

Ondanks de positiviteit die een nieuwe liefde met zich meebrengt, kreeg het stel - dat niet per se als koppel zou willen deelnemen aan ‘Temptation Island: Love or Leave’ - in die periode ook een minder leuk moment voor de kiezen. Zo werd Joop - tijdens een feestavond met enkele andere Tempeesjon-singles - aangevallen. Joop brak hierbij z’n scheenbeen. “Ik wil liever niet meer terugdenken aan die avond, maar ik begrijp dat mensen daar vragen over hebben. Vandaar dat ik het één keertje wil verduidelijken”, aldus Joop. “Ik was samen met enkele ‘Temptation Island: Love or Leave’-singles op stap. Op een bepaald moment kwamen we iemand tegen die ik nog ‘kende’ van vroeger. Ik weet niet waarom, maar die persoon viel me aan. En hoe vaker ik probeerde weg te komen, hoe agressiever hij werd. De eerste keren kon ik schade vermijden, maar de laatste aanvaring bleek fataal. Ik kon me omdraaien, opstaan en wegrennen, maar mijn enkel knapte. Als Kim - een militair met massa’s lef - niet was tussengekomen, weet ik niet hoe dat was afgelopen.”

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Joop draagt nog steeds de gevolgen van die bewuste nacht. © RV

Chelsy was niet aanwezig. Toen zij een telefoontje kreeg van Joop, was ze in shock. “Ik moest die dag werken, maar gunde Joop z’n avondje uit”, klinkt het. “En dan hoor je plots dat hij in het ziekenhuis ligt... Da’s schrikken. Ik ben Kim en Jake (die er ook bij was, red.) heel dankbaar dat ze Joop zo goed geholpen hebben. Ik voelde me schuldig dat ik er toen zelf niet was.”

“Dat heeft ze nadien ruimschoots goedgemaakt hoor”, vertelt Joop. “Met die gebroken enkel kon ik amper bewegen. Chelsy is vervolgens naar Amsterdam gekomen, en heeft wekenlang voor me gezorgd. Dat toont aan dat ze een puur en mooi persoon is.”

Klik met ouders en vrienden

Op termijn wil het koppel samenwonen. “Joop is al een paar keer in België geweest, tot hij - letterlijk - niet meer uit de voeten kon”, aldus Chelsy. “Momenteel ben ik dus degene die de verplaatsing maakt.” Al zou dat snel kunnen veranderen, pikt Joop in. “Als het van mij afhangt, verhuis ik volgende maand naar België. Ik woon ondertussen al verschillende jaren in Amsterdam, maar ik ben niet per se gehecht aan deze stad. Ik ben al meerdere keren verhuisd in mijn leven, dus waarom zou ik niet naar België kunnen? En ja, ‘t zou dan de bedoeling zijn dat ik samen met Chelsy iets zoek. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dit te snel vinden, maar we voelen gewoon dat het goed zit. Ook onze ouders en vrienden zijn enthousiast, net als wijzelf. Vroeger vond ik het altijd een beetje lastig, als ik de familie en vrienden van een nieuwe liefde moest ontmoeten. Maar bij Chelsy en haar entourage was dat niet zo. Het voelde onmiddellijk goed. Enkele weken geleden gingen Chelsy en ik eten bij haar broer, en haar ouders waren daar ook. Zo’n gezellige avond!”

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': singles Chelsy en Joop vonden de liefde bij elkaar. Hun vrienden en familie zijn daar alvast enthousiast over. © RV

“Omdat het zo goed zit, heb ik ook beslist om mijn job in de reissector stop te zetten”, vult Chelsy aan. “Ik heb nu een tijdelijke baan in België, waardoor ik de kans heb om meer tijd door te brengen met Joop. Ik zou het niet fijn vinden om altijd onderweg te zijn, terwijl mijn lief thuis zit. Al weet ik dat Joop, die werkt als IT-er, mij net zo goed zou volgen. Hij heeft me al vaker gezegd dat hij z’n werk overal kan doen.”

Bertje Bertje Bertje toch...

Afsluiten doen we echter met hét showbizzmysterie waar jullie favoriete reality queen graag een antwoord op wil: de hele situatie met Bert. Chelsy maakte de Belg vanop de eerste rij mee, terwijl Joop op dream date ging met zijn (ex-)vriendin Delphine. Nadien verzeilden Bert en Joop nog in een online ruzie. “Of de uitspraken die Delphine en Bert over elkaar deden waar zijn? Daar spreek ik me niet over uit. Ik vind wel dat je soms dingen moet loslaten. Het is niet fijn om te beseffen dat een relatie niet werkt, maar dan besef je dat en ga je verder met je leven. Bert is 34. Dat is een leeftijd waarop je doorgaans steviger in je schoenen staat, en niet telkens dat hele welles-nietesspelletje speelt. Delphine heeft tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’ beslist om daarmee te stoppen. Dat vind ik ontzettend sterk van haar. Bert neemt me dat - ondanks z’n nieuwe liefde - niet in dank af.”

Ook Chelsy blikt met gemengde gevoelens terug op de tijd die ze met Bert doorbracht. “Toen ik pas met hem in de mannenvilla zat, kwam ik totaal niet met hem overeen”, klinkt het. “Wij zijn heel andere types, waardoor het moeilijk was om contact te leggen. Naarmate de tijd verstreek, leerden we mekaar wel kennen. En ja, Bert vond mij ineens blijkbaar wel heel fijn. Ik zag daar niets meer in dan vriendschap, en dat heb ik hem ook gezegd. Bert respecteert dat, en wij komen nog steeds goed overeen. Toen Joop en ik bekendmaakten dat we een koppel zijn, wenste hij ons veel geluk. Dat vind ik mooi, dat hij - ondanks z’n geruzie over Joop - toch zoiets zegt.”

Wie de avonturen van Choopsy wil blijven volgen, kan binnenkort hun vlogs bekijken. Don’t say we didn’t tell ya!

Ook Jimi is verliefd. En ‘t is niet op ‘gewoon Donna’!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Jimi. © SBS

Hij viel tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’ als een blok voor ‘gewoon Donna’, maar na de opnames werd het al snel duidelijk dat het liefdessprookje van Jimi en de voormalige ‘Miss België’-finaliste geen toekomst had. Zo vertrok Jimi na de opnames een maand naar Brazilië, het land waar hij z’n roots heeft.

Helaas verving hij op dat tripje ‘gewoon Donna’ al snel door een plaatselijke schone. Sinds kort heeft Jimi namelijk een relatie met een zekere Maisa Meire. Iets dat hij wereldkundig maakte via z’n Instagram Stories.

Volledig scherm Tijdens 'Temptation Island: Love or Leave' verpande Jimi nog z'n hart aan 'gewoon Donna'. Ondertussen is het 'gewoon Maisa'. © RV

Ondertussen is Jimi zo zeker van z’n liefde, dat Maisa zelfs met een (permanente) foto op z’n pagina mag. Echte liefde, jongens en meisjes. Echte liefde.

Brute pech voor ‘Big Brother’-deelnemer Matt

Volledig scherm ‘Big Brother’ - Matt © SBS

Hij haalde de finale van ‘Big Brother’ niet, maar iets meer dan een half jaar geleden mocht Matt Ardeo het ‘Big Brother’-huis wel verlaten met 15.000 euro extra op z’n rekening. Een keuze die hij maakte nadat de kandidaten voor het blok werden gezet in de realityreeks: gokken op een plek in de top drie of het spel onmiddellijk verlaten, mét 15.000 euro uit de groepspot. Omdat de jonge dj door de coronacrisis enkele schulden had, koos hij voor dat laatste.

Dat liep een tijdje goed, maar nu moet Matt z’n activiteiten als dj noodgedwongen staken. Hij heeft namelijk positief getest op corona. “Isolatie it is”, schrijft hij op z’n Instagram Stories. “Gelukkig is er niets aan de hand met de rest van de familie.” Omdat Matt heel veel berichten kreeg na z’n bekentenis, zag hij zich genoodzaakt om even later nog het een en ander te verduidelijken. “Ik ben in nauw contact geweest met iemand die later positief getest is. Een ‘thuisbesmetting’ dus. Die persoon is er - jammer genoeg - ook heel erg ziek van.” Bij Matt vallen de symptomen mee, zo zegt de Nederlander. “Ik ben nog wel oké, maar kan het niemand aanraden. Het brengt veel meer met zich mee dan je denkt. Isolatie, testen, werk,... Sterkte aan iedereen met hetzelfde probleem!”

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemer Matt testte positief op corona. Hij zit nu in isolatie. © RV

Nog meer pech voor ‘Big Brother’-finalist Nick

Volledig scherm ‘Big Brother’ - verliezend finalist Nick. © SBS

Niet alleen Matt mag deze week de gevolgen ondervinden van dat vervelende c-beestje. Ook Nick, die de finale van ‘Big Brother’ verloor, werd geconfronteerd met de minder leuke kanten van het coronavirus. Door de stijgende besmettingscijfers zag Nick zich immers genoodzaakt om ‘Ronny Retro’s Niefjaarsbal’ - het feest van z’n alter ego Ronny Retro - een jaartje te verplaatsen. Zonde voor de artiest, die een tweetal weken geleden nog aan uw favoriete reality queen vertelde hoe hard hij hier naar uitkeek.

“Het zal voor volgend jaar zijn mannekes”, schrijft Nick/Ronny op z’n Instagrampagina. “De politici hebben nieuwe regels gelost, als gevolg van de coronamiserie. Evenementen mogen enkel nog maar doorgaan als iedereen de hele nacht een mondmasker draagt. Als je een pint drinkt mag het af. Dus je zou denken: ‘dan drinken wij de hele nacht pinten...’ Ik snap het gasten, dat dacht ik ook. Maar laat ons eerlijk zijn: da’s ook niet de oplossing.”

Bovendien wil Nick/Ronny niet dat er gevaarlijke situaties ontstaan op z’n bal. “Met veel spijt in het hart hebben we besloten om het Niefjaarsbal nog een jaartje uit te stellen. Dan heb ik nog een jaar tijd om reclame te maken, en wie weet kunnen we dan wel verkassen naar het Sportpaleis.” Wie al een ticket had gekocht, krijgt z’n geld terug. “Zonde, maar dan hebben we (voor volgend jaar) alvast iets om naar uit te kijken”, besluit Nick/Ronny.

De boodschap van Jill

Volledig scherm ‘Big Brother’-winnares Jill. © Kristof Ghyselinck

Ze staat op Instagram bekend als een voorvechtster van #BodyPositivity, en ook deze week voegt ‘Big Brother’-winnares Jill de daad bij het woord. Zo postte ze onderstaand beeld op haar pagina, waarmee ze de focus op ‘het perfecte plaatje’ wil doorprikken. “Een fillertje hier, een prikje daar. Dat vetrolletje? Dat kan wel worden weggezogen!”, begint ze haar betoog. “Tegenwoordig is het zo normaal om allerlei dingen te veranderen aan je lichaam. Dit allemaal om uiteindelijk een ‘perfect’ plaatje voor jezelf te creëren.”

Maar dat is volgens Jill niet slim. Integendeel zelfs. “Wat vrouwen vaak vergeten: je bent mooier dan dat perfecte plaatje. Je bent mooier dan je negatieve zelfbeeld. Je mag er zijn, jouw lichaam mag er zijn. In welke vorm/maat/kleur dan ook: je bent prachtig.” Haar ‘Big Brother’-collega Jerrel - zelf niet vies van een spuitje hier en daar - is het alvast eens meet de boodschap van Jill. “Trots op jou, jij prachtige vrouw”, klinkt het.

Aylin heeft haar zaag in

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Aylin en Efrain kwamen in het programma nadat Deborah en Koen weg werden gestemd. In de allerlaatste aflevering vertelde Efrain dat hij nog steeds samen is met Aylin, al was de Nederlands-Turkse schone nergens te bekennen. Nu legt ze uit waarom. © SBS

‘Temptation Island: Love or Leave’-deelneemster Aylin werd door krokodillentranen en ‘#dramaisnotacrime’-gedrag regelmatig online bespot, maar in de allerlaatste aflevering - toen hun confessional werd uitgezonden - ontbrak van de Nederlands-Turkse schone ieder spoor. De fans van het programma kregen immers alleen Efrain te zien, die vertelde dat hun breuk tijdens het laatste vuurkamp toch niet definitief was.

Omdat Aylin veel vragen kreeg over haar afwezigheid, besloot ze op Instagram het een en ander te verduidelijken. “Ik krijg heel vaak de vraag waarom ik bij het laatste shot niet in beeld ben. Dat heeft meerdere redenen”, schrijft ze. “Dingen die me zijn aangedaan, en die niet door de beugel kunnen. Dat is tussen mij en de makers van het programma...” Wat er dan precies gebeurd is? Daar gaat Aylin niet dieper op in. “Ik wil me focussen op positieve dingen, zodat ik snel weer de oude ben. Ik ben superdankbaar voor alle liefde die ik krijg.”

De afgelopen weken haalde haar vriendje Efrain al meermaals uit naar het programma. Daarbij sprak hij over een - gaap - “oneerlijke montage”. Het lijkt er dus vooral op dat Aylin niet meer in beeld wilde komen...

Op eigen risico.

Volledig scherm Farrah Abraham en haar moeder, Debra Danielsen. © Getty Images

Afsluiten doen we dan weer met Debra Danielsen (64), in gespecialiseerde kringen beter gekend als de moeder van ‘Teen Mom’-ster Farrah Abraham (30). Mama Abraham heeft sinds kort namelijk een nieuwe carrière... als rapper. Dat kondigde Debra zelf aan op haar Instagrampagina.

Daarbij loste ze in een vlotte beweging meteen ook haar nummer ‘Bullets & Booze’, en de bijhorende videoclip. De video - die zich afspeelt op een begraafplaats - is weliswaar geen groot commercieel succes. Sinds Debra de clip loste, bekeken slechts zo’n vijftienduizend mensen haar werkstuk. Of dat er per se meer moeten worden? Het is op eigen risico, laten we het zo zeggen...

