REALITYCHECK. Diaz uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ steunt het goede doel en zo gaat het nu met ‘Love Island’-deelnemer Mattheüs

Goed bezig, die Mattheüs!

Volledig scherm 'Love Island'-deelnemer Mattheüs. © SBS

Hij won het tweede seizoen van ‘Love Island’ niet, maar sinds z’n deelname is Mattheüs Jonckheere goed op weg om een vaste waarde te worden in showbizzland. Nu hij ook onder de vleugels werd genomen van manager Ali Essellak (manager van rapsensatie Dikke) en Peter Muls (ABSOLUTE P) - die samen met Kristiaan Clootsmee z’n schouders zet onder onder het hele ‘Starsky’-gebeuren -, lijkt het slechts een kwestie van tijd voor Mattheüs incontournable is. “Verschillende van mijn mede-islanders zijn opnieuw in de anonimiteit verdwenen. Iedereen kiest dat uiteraard voor zichzelf, maar ik wilde alle kansen grijpen die ik kreeg”, vertelt de Limburger in een gesprek met uw favoriete reality queen.

Iets dat Mattheüs ook doet. Zo lanceert hij binnenkort z’n eigen podcastreeks op YouTube, in samenwerking met Starsky. “Ik kijk en beluister heel wat podcasts, omdat ik dat ontspannend en leerrijk vind”, legt de realityster uit. “Op een bepaald moment begon bij mij het idee te rijpen om dit zelf eens te proberen. Ik ben een babbelaar en kan mensen op hun gemak stellen. Dat zijn toevallig ook twee eigenschappen die belangrijk zijn voor een host.”

“De bedoeling is om met verschillende bekende mensen samen te zitten”, vervolgt Mattheüs. “Ik wil van hen graag te weten komen wat hun verhaal is, en hoe ze aan de weg naar succes getimmerd hebben. Dat zou ik doen in verschillende afleveringen, die telkens tussen de 40 à 50 minuten duren. Verwacht van mij geen bloedserieuze interviews, want dat staat haaks op wat voor persoon ik ben. Een clown, maar wel eentje met een ernstige kant ook. Zo ben ik onlangs naar Aruba geweest, om daar via verschillende projecten de plaatselijke bevolking te helpen. Ik wil mijn bekendheid als influencer écht gebruiken om een verschil te maken.”

Love Island Triangle

Mattheüs beseft maar al te goed dat hij dit - en zoveel andere dingen - kan doen dankzij ‘Love Island’. “Dat programma heeft op meer dan één manier iets voor mij gedaan”, klinkt het. “Toen ik me inschreef, zat ik echt op een dieptepunt in mijn leven. Mijn vier jaar durende relatie was net stukgelopen, mijn voetbalcarrière in Kroatië viel stil door corona, ... Kortom: het voelde alsof mijn hele leven in elkaar was gestort. En toen zag ik ineens die casting call voor ‘Love Island’. Ik geloofde niet per se dat ik iemand zou tegenkomen via televisie, maar onder druk van mijn vrienden heb ik me alsnog ingeschreven. Ik werd tot mijn eigen grote verbazing geselecteerd, en ik heb het avontuur ook mogen beleven tot het einde. Ik weet dat ik misschien niet alles even slim heb aangepakt. Ik heb Raphaëlla, Fabiënne en Jaimy onnodig tegen elkaar uitgespeeld. Ik besef nu dat niet al mijn keuzes even correct waren.”

Voor wie alle drama vergeten is, geven we graag nog even de korte samenvatting: Mattheüs vormde een koppel met Raphaëlla, maar kon het ook goed vinden met bombshell Fabiënne. Laatstgenoemde werd uit de villa gestemd, waarna de heren naar Casa Amor trokken. Daar bleek dat Fabiënne een tweede kans had gekregen van de productie, maar ze slaagde er ook daar niet in om Mattheüs van Raphaëlla los te weken. Die eer was weggelegd voor yogalerares Jaimy, met wie Mattheüs terugkeerde naar de villa. Toen Raphaëlla dat zag stapte ze uit het spel. Niet veel later deed Fabiënne - die wél Gianni overstag deed gaan - net hetzelfde.

On speaking terms

“Onlangs zat ik voor ‘Eating With My Ex’ met Raphie aan tafel, en ik heb haar dat ook gezegd. We hebben toen als twee volwassen mensen alles uitgepraat, en daar ben ik blij om”, klinkt het. “Na die aflevering was Fabiënne echter een beetje op haar tenen getrapt omdat bepaalde uitspraken een andere context schetsten. Ook dat is uitgepraat.” Hoe het met Jaimy gaat, weet Mattheüs niet. “Zij lijkt wel van de aardbodem verdwenen”, klinkt het. “Twee maanden geleden kreeg ik een berichtje van haar op Instagram. Ze vertelde me dat ze de aflevering opnieuw had bekeken, en dat ze me wilde bedanken voor de fijne tijd die we samen hadden. We wisselden wat berichtjes uit, waarin ik haar uiteindelijk vroeg of ik nog enkele spullen mocht komen oppikken bij haar thuis. Daar kreeg ik tot op de dag van vandaag geen reactie op. Ik vrees dat ik dat gerief nooit meer terugzie. (lacht)”

Al zijn die spullen slechts een voetnoot, zo benadrukt Mattheüs. “Sinds zeven maanden heb ik met Deborah opnieuw een vriendin”, glundert hij. “Toen mijn relatie met Jaimy afsprong, wilde ik een tijdje single blijven. En toen was het mijn verjaardag, en postte Deborah een verjaardagswens op mijn profiel. Ik volgde haar niet, maar was wel gecharmeerd. Vervolgens zijn we op elkaars Instagram Stories beginnen reageren, en uiteindelijk werd de stap naar een eerste date gezet. Toen kwam ik erachter dat ze heel dicht bij me in de buurt woonde, én dat we ontzettend veel gemeenschappelijke vrienden hadden. We hebben heel lang gedatet voor we in een relatie stapten, maar ge ziet: het was meant to be. Nu nog mijn voetbalcarrière opnieuw op de rails krijgen, en dan kan ik nergens meer over klagen. (lacht)”

Televisieplannen

Nieuwe tv-plannen heeft Mattheüs momenteel niet, al staat hij daar wel voor open. “Ik zou heel graag meedoen aan ‘Expeditie Robinson’ of ‘American Ninja Warrior’. Avontuurlijke dingen, dat past bij mij. En een programma, samen met Deborah: dat zou ik ook geweldig vinden. Weet je trouwens dat wij gevraagd werden voor het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’? We hebben getwijfeld, maar uiteindelijk primeerden andere dingen. Al weet je nooit dat we er een volgende keer wel bij zijn. (knipoogt)”

Diaz laat z’n hart spreken

Volledig scherm Onze favoriete realitytijger Diaz heeft een bijzonder plannetje om geld in te zamelen voor KOTK. © SBS

Onze favoriete realitytijger Diaz - die deelnam aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en ‘Celebs Gaan Daten’ - gooit z’n leven over een andere boeg. Tot voor kort was hij immers aan de slag als fabrieksarbeider, maar vanaf morgen mag hij zichzelf ook officieel de uitbater noemen van het gloednieuwe ‘Goons & Queens’-filiaal in Sint-Niklaas. Om die opening luister bij te zetten, pakt Diaz uit met een echte stunt: zo zal niemand minder dan voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan aanwezig zijn bij de opening. “Al is dat in feite niet het strafste wat we in petto hebben”, legt hij uit.

“Iedere walk in tattoo zal komend weekend vijftig euro per stuk kosten. Het geld dat we daarmee binnenhalen, gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker. Een goed doel dat zowel door Radja als de hele ‘Goons & Queens’-familie een warm hart wordt toegedragen. En geef toe: anderen helpen en er zelf een nieuwe kleurplaat aan overhouden... veel beter kan het niet worden, toch?”

Haal die Tipp-Ex maar boven

Volledig scherm Yasmine ten tijde van 'Temptation Island'. © SBS

Ze werd bekend dankzij haar passages in ‘Temptation Island’, ‘Oh My God’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, waarbij ze als zelfverklaarde ‘psycho queen’ geen enkel conflict uit de weg ging. Om haar stoere gedrag extra kracht bij te zetten, koos Yasmine Pierards er ook voor om een heel arsenaal tattoos op haar lijf te laten vereeuwigen.

Gelukkig worden zelfs psychopaatjes in de dop volwassen, en dan durft het ook wel eens gebeuren dat je spijt krijgt van eerder gemaakte levenskeuzes. Zoals die eerder genoemde kleurplaatjes bijvoorbeeld. Zo liet Yasmine in een Q&A-sessie op haar Instagram Stories namelijk weten dat ze van haar huidversieringen vanaf wil. “Ik heb van bijna al mijn tattoo’s spijt”, klinkt het. “Binnenkort ga ik beginnen met het verwijderen van enkele exemplaren. Als de pijn meevalt, dan gaan ze allemaal weg.” Haar rug wil Yasmine pas als laatste laten behandelen, geeft ze nog mee. “Die stoort me minder”, aldus de Belgische schone. “Eerst mijn armen.”

Bon, weten wij meteen wie er dit weekend niet naar de shop van Diaz trekt...

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Yasmine is haar tattoos beu. © RV

Karma pakt je nog wel. Hopen we.

Volledig scherm 'Love Island'-deelnemer Remco. © RV

Hij had ongetwijfeld gehoopt dat hij z’n bedrog voor zich kon houden, maar vlak voor de grote finale van ‘Love Island 2’ viel deelnemer Remco - tegenwoordig gekend als crypto trader trouwens - alsnog door de mand. De Nederlander moest bekennen dat hij thuis al een vriendinnetje had en werd onherroepelijk uit het programma gezet. Ook Imen - met wie hij een koppel vormde in de villa en die oprecht geloofde dat het met de Nederlander iets kon worden - onderging hetzelfde lot.

Waarop Remco vervolgens heel wat bagger over zich heen kreeg van Vlaamse en Nederlandse fans die z’n gedrag absoluut (en terecht) niet vonden kunnen. Maar bon, Remco en z’n crush Sophie trokken zich van alle commentaren niet veel aan. Meer zelfs: de twee zijn nog altijd samen, en reizen de hele wereld rond. Momenteel verblijft het stel al meerdere maanden in Mexico. Daar oefenen ze hun gezamenlijke passie uit: surfen.

Drie dingen:

* Imen, als je dit zou lezen: wij zitten nog steeds in jouw team #ShameOnHim

* Remco, als je dit zou lezen: hoe zit het met die excuses aan het adres van Imen? Voor zover wij weten zijn die er nooit gekomen...

* Sophie, als je dit zou lezen: welke vorm van zenboeddhisme beoefen jij exact dat je iemand zo’n rotstreek kan vergeven? Asking for a friend.

3,2,1,... Catfight!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelneemster Presley. Geen familie van Elvis. © RV

Het eerste vuurkamp op ‘Temptation Island: Love or Leave’ zorgde vorige week meteen voor een flinke portie drama. Vooral dankzij Donna, die zwaar aangedaan was door de beelden die ze te zien kreeg van Nico en Presley. Waarop Donna ongeveer 27474786388636646252 keer zei dat ze zich ‘te kakken’ voelde gezet.

Tijdens ‘Temptation Viewing Party’ op het Nederlandse betaalplatform Videoland, reageerde Presley op de ontstane heisa. En daarbij is de Nederlandse single absoluut niet mals voor Donna. “Je doet mee met ‘Temptation Island’. Dan moet je je openstellen, dat doet je vriend ook”, oordeelt ze. “Twaalf verschillende meiden: de kans is groot dat er iemand bij zit waarmee hij een klik heeft. Deal ermee.”

“Kijk, het is wel logisch dat het haar iets doet. Maar ze doet alsof hij nu al is vreemdgegaan, terwijl Nico alleen zegt dat ik zijn type ben. Daarvoor zitten we toch in ‘Temptation Island’? Over de relatie is Donna super onzeker, dat zie je aan alles. Dit dreigen gebeurde thuis ook, dat heeft Nico me wel verteld. Ik zou niet in zo’n relatie willen zitten, nee”, besluit de Nederlandse schone. Wie wel Elvis Presley, wie wel?

Zwanetta versus haar ex: 1-0

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Zwanetta. © SBS

Ze nam enkele jaren geleden deel als verleidster aan ‘Temptation Island’, maar de Nederlandse danseres Zwanetta slaagde er toen niet in om een van de aanwezige mannen in haar netten te strikken. Na het programma gebeurde dat wel, en kreeg Zwaantje een relatie met Irvingly, een voetballer. Dat liep twee jaar goed, waarna een spijtige breuk volgde.

Maaaaaaaaaaar... Dat levert uiteraard wél goede tv op. Zo zijn Zwanetta en Irvingly namelijk te zien in de voorlopig laatste aflevering van ‘Eating With My Ex’, op Discovery+. Voor wie niet helemaal mee is: voormalige koppels werken zich dan door een maaltijd, waarbij ze ondertussen vragen moeten beantwoorden. Helaas is dat momenteel alleen maar te zien in Nederland, maar dankzij enig speurwerk kon jullie favoriete reality queen wel een en ander te weten komen over de bewuste aflevering.

Daarbij blijkt vooral de manier waarop Zwanetta aan de kant geschoven werd uiterst pijnlijk. Irvingly zette er namelijk een punt achter... door middel van een WhatsApp-berichtje. Qua mentale leeftijd zakt de gemiddelde zestienjarige nu zelfs door de grond van schaamte, maar kom. Deze reality queen begrijpt in ieder geval maar al te goed dat Zwanetta daar niet mee gediend was. Bovendien was de timing van Irvingly ook nog eens compleet verkeerd. Zo had de Nederlandse schone namelijk net een schaamlipcorrectie laten uitvoeren, waardoor ze best wel hulpeloos was. “Hoe je mij hebt verlaten neem ik je best wel kwalijk”, opent Zwanetta dan ook. “Terwijl ik net geopereerd was, dus het was eigenlijk dubbel kut voor mij. Gebroken hart en gebroken beneden.”

Al is Irvingly het daar niet mee eens. “Volgens mij was ik er wel voor je tijdens je herstel. Ik heb je nog verzorgd”, countert hij. Waarop Zwanetta haar ‘nieuwe vriendinnen’ vastpakt en Irvingly duidelijk maakt dat hij enkele dingen door elkaar haalt. “Met deze operatie was je er echt voor mij. Met die andere ging het zo: festival, operatie en een paar dagen later een appje. Ik dacht echt: what the f*ck?” Dat Irvingly het zich allemaal niet meer kan herinneren, zegt voor Zwanetta dan ook voldoende. “Hij wist niet eens dat hij er niet voor me was, en dat hij het daarna heeft uitgemaakt. Dat wist hij even niet. Dus toen zei ik: nou, ik weet het precíes nog.”

Niet dat we ons willen bemoeien - allez ja, uiteraard wel - maar als je het aan yours truly vraagt: goed dat je daar vanaf bent!

Fight, fight, fight!

Volledig scherm 'De Buurtpolitie'-acteur Henny Seroeyen neemt het op tegen drie Tempteesjon-figuren tijdens 'Boxing Influencers'. © RV

Afsluiten doen we dan weer met de mashup waarvan we niet wisten dat we erop zaten te wachten: ‘Temptation Island’ versus ‘De Buurtpolitie’. Ja, echt. Tijdens de volgende editie van ‘Boxing Influencers’, op 31 oktober in het Nederlandse Almere, nemen drie ‘Temptation Island’-gezichten - Merijn, Sidney en ex-verleider Jaimy - het namelijk op tegen ‘De Buurtpolitie’-acteur Henny Seroeyen.

Die wedstrijd wordt meteen een specialleke. Voor het eerst in de geschiedenis van dit soort gevechten staat er namelijk een viermanstornooi - if that’s even a word - op de planning. Hierbij moeten de vier deelnemers twee keer de ring betreden. Daarbij hebben wij uiteraard het volste vertrouwen in Henny, aangezien die de concurrentie moeiteloos naar huis mept. Of dat hopen we toch...

Zelf deze editie van ‘Boxing Influencers’ bijwonen? Meer info en tickets vind je hier.

