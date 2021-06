REALITYCHECK. Deborah Leemans showt haar figuur en epische ruzie tussen Rosanna en Niels

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld . Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

#DRAMAISNOTACRIME

Volledig scherm Rosanna en Niels namen in 2017 als koppel deel aan 'Temptation Island'. © SBS

Het was al even geleden dat ze hun opwachting maakten in onze Realitycheck, maar deze week hebben ‘Temptation Island’-gezichten Rosanna en Niels er werkelijk alles aan gedaan om helemaal bovenaan in deze update te verschijnen. Zo verscheen dinsdagochtend plots op Rosanna’s Instagram Stories dat zij en Niels niet langer een koppel waren omdat hij haar geslagen had. Even later verwijderde ze haar bericht, maar waren ook alle foto’s met Niels verdwenen.

Volledig scherm 'Temptation Island': Rosanna zegt dat ze uit elkaar is met Niels. © RV

Een en ander leek dus duidelijk, al verschenen er in sneltempo een hoop andere berichten online. Zo liet het doorgaans goed geïnformeerde Juicechannel al gauw weten dat de vork ietwat anders in de steel zat. Zo zou niet Niels, maar wel Rosanna degene zijn met losse handjes. “Niels keek naar andere vrouwen op Instagram, ze zag het, draaide door, gooide een asbak naar hem en krabde zijn arm open”, klinkt het daar.

Volledig scherm Rosanna en Niels uit 'Temptation Island' hebben ruzie. © RV

Even later mengde ook de Nederlandse roddelkoning Fawrynotsawry zich in het verhaal. Hij deelde een screenshot van een gesprek dat hij met Rosanna had. Daarin vertelt de voormalige Playmate dat ze eerst genoten hadden op het strand, waarna er een afterparty bij iemand thuis volgde. Daar liep het volgens haar mis omdat ze te veel gedronken had. “Ik weet niet meer wat er allemaal gebeurd is. Ik had te veel wodka op en ik kan daar niet tegen.”

Volledig scherm De Nederlandse roddelkoning Fawrynotsawry gaat verhaal halen bij 'Temptation Island'-deelneemster Rosanna. © RV

Plausibele uitleg - van die wodka dan -, maar ook nu stopt het verhaal niet. Zo liet Rosanna weten dat ze voorlopig geen zin meer heeft om op alle berichten te reageren die in haar inbox zitten.

Volledig scherm 'Temptation Island'-deelneemster Rosanna is de vragen beu. © RV

Wat we snappen, aangezien Juicechannel niet veel later een geüpdatete versie van de feiten deelde. Zo zou Rosanna het aan de stok gekregen hebben met ‘Temptation Island’-verleidster Yana, die ook aanwezig was op dat strandfeestje. “Normaal was het de bedoeling dat Yana en Rosanna vandaag content zouden posten op hun OnlyFans, maar ze volgen mekaar niet langer. Rosanna is jaloers geworden omdat Niels te veel interesse had in Yana. Vervolgens ging ze helemaal door het lint op die afterparty.”

Volledig scherm Juicechannel deelt een geüpdatete versie van de feiten rond 'Temptation Island'-deelneemster Rosanna. Zij zou jaloers geworden zijn op Yana, een verleidster uit datzelfde programma. © RV

Even later postte Fawrynotsawry nog wat meer duiding bij de ruzie op de afterparty. ‘Rosanna heeft Niels geslagen en trapte dat halve huis stuk’, klinkt het daar. ‘Zelfs de meid van wie dat huis is, werd aangevallen. De hele nek van dat meisje lag open. Zij wilde de hele tijd dat Rosanna weg ging omdat ze tering vervelend was. Niels bleef nog rustig, tot hij geslagen werd. Toen duwde hij haar (Rosanna, nvdr) de deur uit, waarna ze op de voordeur zat te trappen.”

Volledig scherm Fawrynotsawry geeft meer duiding bij de afterparty waarop het misliep tussen 'Temptation Island'-gezichten Rosanna en Niels. © RV

Ondertussen lijken die plooien met Yana wel gladgestreken. Zij postte de foto met Rosanna - die ze tussen maandagnamiddag en dinsdagochtend nog verwijderde - dinsdagnamiddag immers opnieuw. “Got ur back no matter what babe! Don’t ever forget”, schrijft ze erbij.

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Yana verwijderde deze foto eerst. Dinsdagnamiddag kwam die terug online, met een lieve tekst gericht aan Rosanna. © RV

En Niels? Die reageerde ten slotte met een quote op de hele heisa. “Geloof niet alles wat je hoort, en slechts de helft van wat je ziet”, klinkt het. Reden genoeg voor de Nederlandse gossip queen Michella Kox om dit met een soap als ‘Goede tijden, slechte tijden’ te vergelijken. En eerlijk? Helemaal ongelijk kunnen we haar niet geven. Het lijkt ons dan ook héél waarschijnlijk dat dit nog een staartje krijgt...

Volledig scherm 'Temptation Island'-deelnemer Niels reageert op de hele hetze rond zijn (afgesprongen) relatie met Rosanna. Gossip queen Michella Kox kan er alvast mee lachen. © RV

#DRAMAISNOTACRIME, part two

Volledig scherm Sander uit het recentste seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' © RV

Wat zou een aflevering van Realitycheck waard zijn zonder een flinke ruzie met ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Sander in de hoofdrol? Juist ja: niets. En jawel, ook deze week worden we weer op onze wenken bediend. Zo dook er een filmpje op waarop te zien is dat de heetgebakerde jongeman het in een strandbar aan de stok krijgt met enkele bezoekers. Volgens Instagramaccount Juicechannel werd Sander uitgedaagd door een van de andere aanwezigen, die de Nederlander meermaals toeriep dat hij te weinig seks had gehad tijdens ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Waarop Sander het op z’n heupen kreeg en die jongen uiteindelijk een tik verkocht. Aan Fawrynotsawry vertelde Sander even later hetzelfde verhaal: “Ik werd uitgedaagd en gaf aan dat ik het niet leuk vond, maar het stopte niet. Tien minuten later heb ik ook excuses gekregen.”

Nou ja, wij zijn in ieder geval benieuwd wat Sander volgende week voor ons in petto heeft. Don’t you dare disappoint us!

Volledig scherm Sander uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' legt aan Fawrynotsawry uit wat er gebeurde. © RV

Go go Deborah!

Volledig scherm Deborah Leemans, die in 2018 deelnam aan 'Temptation Island'. © Johan Martens

Ze moest tijdens haar passage op ‘Temptation Island’ nog lijdzaam toezien hoe haar grote liefde Tim na twee dagen al vergeten was dat ze bestond, maar ondertussen is Deborah Leemans een heel andere weg ingeslagen. Haar ontrouwe lover is verleden tijd en dankzij haar nieuwe partner Bruno blaakt ze ook nog eens van het zelfvertrouwen. Getuige daarvan: de badpakfoto die ze op Instagram deelde. “Vroeger zou ik nooit een foto online gezet hebben van mezelf in badpak. Ik ben verre van perfect en nog niet eens aan mijn streefdoel”, aldus Deborah. “Maar ik voel mij goed in mijn vel, ben blij met wie ik ben en hoe ik eruitzie.” Go go Deborah, dat lezen we graag!

It’s a girl!

Volledig scherm 'Temptation island': Rodanya en Morgan deden in 2019 mee als koppel. © SBS

Ze overleefden ‘Temptation Island 2019' zonder problemen, maar achteraf liep het toch nog mis tussen de Nederlandse love birds Rodanya en Morgan. Na de opnames ontdekte die laatste immers dat zijn vriendin hem had bedrogen met verleider Danicio. De relatie sneuvelde, maar vervolgens bleek Rodanya zwanger te zijn van haar ex. Zoontje Levay Ace - what’s in a name, right? - werd geboren, en zorgde daarmee ook voor toenadering tussen Rodanya en Morgan. Zozeer zelfs, dat Rodanya ondertussen zwanger is van een tweede kindje. Hoe die spruit zal heten weten we nog niet, maar in haar nieuwste vlog (en op Instagram, voor de volledigheid) liet Rodanya weten dat ze zwanger is van een meisje. “Begin december verwachten wij een klein prinsesje. Mijn voorgevoel zei het al, maar ik wilde er niet te veel op hopen omdat ik zó graag altijd al een mini me wilde.”

De nieuwe tattoo van Terror Theo

Volledig scherm 'Big Brother 2021': Terror Theo © SBS

Hij stapte zelf uit ‘Big Brother’ omdat hij zich niet aan de regels wilde houden, en ook nadien wist de Nederlandse brulboei Theo Sijtzema zich vooral op een negatieve manier in de kijker te werken. Maar kijk, blijkbaar klopt het wel dat tegenslag in het spel gelijk staat aan geluk in de liefde. Sinds een dik half jaar is Theo immers met een zekere Simone samen en viert de liefde bij de meest spraakmakende deelnemer aan ‘Big Brother’ hoogtij. Zozeer zelfs, dat hij z’n partner liet vereeuwigen met een gigantische tattoo. Medekandidate Danielle is alvast onder de indruk, en ook Simone liet zich goeddunkend uit. “Zo, nu voor altijd en eeuwig samen”, schrijft ze. Vanaf nu geloven we ook dat liefde écht blind maakt, maar kom!

Voor wie zich trouwens afvraagt hoe Simone eruitziet als ze niet wordt afgebeeld als een doodskop, zijn we zo vriendelijk geweest om ook even een foto van het gelukkige stel op te snorren én die hieronder te plaatsen. Graag gedaan!

IEUW

Volledig scherm Dusty uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' brengt z'n 'Dusty Cream' op de markt. Wij vragen ons nu al af wie dat gaat kopen... © RV

Tijdens het recentste seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ had deelnemer Dusty maar één missie: hij wilde de kaap van honderd bedpartners ronden. Niet gelukt, maar verschillende vrouwen maakten wel kennis met z’n ‘Dusty Cream’. Ter info: die benaming hebben wij niet verzonnen, maar Dusty zélf.

En hij is duidelijk trots op z’n creatie. Op Instagram laat Dusty nu weten dat hij z’n ‘Dusty Cream’ wil commercialiseren. “Nou jongens, jullie weten hoe laat het is, hè? ‘Dusty Cream’ op die kontjes, jongens!”, zegt hij in een video waarop hij de billen van een dame insmeert met zonnecrème. Althans, we hopen dat het dat is...

Wie zo gek wil zijn om ‘Dusty Cream’ aan te schaffen: het product zou vanaf 21 juli te koop zijn. Van een nationale feestdag gesproken!

YAAAAAAAAAS QUEENS!

Afronden doen we dan weer met nieuws waar we oprecht blij van worden. Zo zouden ‘Drag Race UK’-sterren Divina de Campo, Blu Hydrangea en Baga Chipz - die samen het meidentrio The Frock Destroyers vormen - graag het Verenigd Koninkrijk willen vertegenwoordigen op het volgende Songfestival. “Hier zijn gesprekken over gevoerd. Verder kan ik er nog niets over zeggen, maar het is zeker niet onmogelijk dat dit gaat gebeuren”, aldus Baga Chipz in de Britse tabloid Daily Star.

Volgens Baga Chipz zou hun optreden hoger scoren dan de nul punten die het Verenigd Koninkrijk met James Newman en z’n liedje ‘Embers’ de afgelopen editie kreeg. “We zouden nooit nul punten krijgen. Wij brengen camp. Drag Race is een wereldwijd fenomeen, miljoenen mensen kijken ernaar.”

Of Baga Chipz gelijk heeft en dat ook effectief stemmen oplevert: geen idee, maar wij zijn nu al fan. DOUZE POINTS!

