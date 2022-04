REALITYCHECK. De (zoveelste) hereniging van Rosanna en Niels en hoe Grieks is Fabrizio écht?

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

‘t Is ingewikkeld. Of misschien ook niet.

Volledig scherm Rosanna en Niels namen in 2017 deel aan 'Temptation Island'. © SBS

Een nieuwe week, een nieuw hoofdstuk in de eeuwig durende soap rond ‘Temptation Island’-gezichten Rosanna en Niels. Een tijdje terug kondigde het Nederlandse stel (voor de zoveelste keer) aan dat ze uit elkaar waren. Volgens Rosanna was de breuk definitief, maar dat werd al snel tegengesproken door verschillende juice channels. Zij stelden dat de breuk tussen beiden een promostunt was, om meer volgens naar hun Instagramaccounts te lokken.

Aantijgingen waar Rosanna en Niels niet op reageerden, maar wat wél vaststaat: plots lijkt alles wederom koek en ei. Zo lieten de verjaardagswensen van Rosanna weinig aan het toeval - of de verbeelding - over. “Happy birthday babe, I still love you”, schreef ze op Instagram. Tja...

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Rosanna Voorwald (@rosannavoorwald)

Auwtch

Volledig scherm 'Big Brother'-finalist Kristof. © Klaas De Scheirder

Hij won ‘Big Brother’ niet, maar Kristof hield aan z’n deelname wél een hereniging met z’n ex-lief Sharon over. De twee lieten weten dat ze het opnieuw proberen als koppel.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kristof Timmermans (@swakke_timmermans)

Al staat Kristof iets bijzonder onaangenaams te wachten vanaf 19 april. Dan is Sharon namelijk te zien in het Eén-programma ‘Junior op zoek naar de liefde’, waarin Junior Planckaert op zoek gaat naar een vriendin. Kristofs partner komt alvast prominent in beeld in de trailer die Eén loste op hun sociale media.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Eén (@eenbe)

Als Sharon hier een goede uitleg voor zoekt: wij willen gerust helpen...

Auwtch, part two

Volledig scherm Fabrizio zoekt momenteel een lief in 'De Bachelor'. © Kristof Ghyselinck

Hij heeft het momenteel razend druk met het uitzoeken van een geschikte partner in ‘De Bachelor’, maar gelukkig vond voormalige ‘Temptation Island’-verleider Fabrizio toch nog de tijd om een vragenrondje te houden op z’n Instagram Stories. Een van de volgers van de getatoeëerde spierbundel wilde graag weten hoe goed Fabrizio’s kennis van het Grieks is. En hoewel de realityster best vaak Grieks spreekt in ‘De Bachelor’, blijkt het antwoord op die vraag toch enigszins verrassend. “Ik spreek niet vlot Grieks”, legt Fabrizio uit. “Mijn twee oudere broers hebben de Griekse taal nog grotendeels meegekregen, maar mijn jongere broer en ik wilden niet naar de Griekse les. Daar heb ik vandaag natuurlijk enorm veel spijt van.”

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. “Ik heb me leren behelpen in het Grieks, doordat we ieder jaar (als gezin, red.) op vakantie gingen in de streek waar m’n vader is opgegroeid. Ik kan nu korte gesprekken voeren, eten bestellen en de weg vragen. Maar vraag me niet om een lezing te geven, want dat gaat me niet lukken.”

*zoekt iemand anders om een lezing in het Grieks te geven*

Volledig scherm Bachelor Fabrizio geef toe dat z'n Grieks ietwat roestig is. © RV

Heikki krijgt een kind

Volledig scherm Heikki nam met zijn toenmalige vriendin Milou deel aan 'Temptation Island'. Inmiddels is hij al een hele tijd samen met Kaylee, met wie hij een kind krijgt. © SBS

Fijn nieuws voor voormalig ‘Temptation Island’-deelnemer Heikki: de Belgische realityster wordt binnenkort voor de eerste keer papa. Zijn vriendin Kaylee - die zelf al een dochtertje heeft uit een eerdere relatie - is namelijk zwanger. Het stel maakte ook het geslacht van hun kindje bekend: de twee verwachten een meisje.

Geproficiateerd!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Love Reality (@loverealitynl)

Een meisje voor Jamy en Dante

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemers Jamy en Dante. © RV

Een tijdje terug kon je in deze rubriek nog lezen dat ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-koppel Jamy en Dante een kindje verwachtten. Ondertussen maakte het koppel ook het geslacht van hun baby’tje bekend, via een blitse video op Instagram. Wie geen zin heeft om te kijken: ‘t is een meisje.

Wie alsnog zin heeft om te kijken: zie hieronder. Sympathiek, we weten het.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝐌𝐓𝐕 - 𝐉𝐀𝐌𝐘 🦋 (@jamybrands)

Papa Puru

Volledig scherm Puru enkele jaren geleden, tijdens de persvoorstelling van 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © Frank Bahnmuller

Hij nam deel aan het allereerste seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ in 2016, maar sindsdien bleef het stil rond de Nederlandse bodybuilder Puru. Logisch, want vlak na z’n deelname begon de bodybuilder en personal trainer een relatie met Emily, met wie hij nog altijd samen is. Meer zelfs: op 12 maart kondigde het koppel de geboorte van hun eerste kind aan, een zoon. Het jongetje kreeg de naam Jay Alexander.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door EMILY. (@emilymelis)

Emily deelde op haar beurt een kiekje van de kersverse papa en z’n zoon. Oooooooh!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door EMILY. (@emilymelis)

Een nieuw nummer voor Diaz

Volledig scherm Onze favoriete realitytijger, Diaz. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met onze favoriete realitytijger Diaz. Hij heeft samen met Presta een nieuw nummer uitgebracht, om de tegenslagen - waar de voormalige ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer het afgelopen jaar mee kampte - een plek te geven. “Er is veel gebeurd”, aldus Diaz in een gesprek met jullie favoriete reality queen. “Er waren ups, maar vooral veel downs. Velen weten ook niet dat ik een tijdlang een vriendin had, maar dat dit eveneens is misgelopen.”

Daarover schreef Diaz een lied, samen met rapper Presta. Het nummer zelf valt nog niet te beluisteren, en ook de titel blijft nog even geheim. Diaz deelde al wel een behoorlijk heftige teaser van de bijhorende videoclip. Daarin is onder andere te zien hoe de realityster laveloos in de zetel ligt, en lijkt te verdrinken. “Ondanks alle ellende heb ik mezelf uiteindelijk wel teruggevonden”, klinkt het. “Ik heb de nodige stappen gezet om mijn leven - zowel privé als zakelijk - op orde te krijgen. Samen met Presta bespreek ik die moeilijke periode uit mijn leven. Ik weet dat veel mensen met zulke dingen worstelen, en ik hoop hen hiermee een hart onder de riem te steken. Stay tuned!”

