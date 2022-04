REALITYCHECK. De transformatie van ‘Big Brother’-deelnemer Jerrel en verguisd ‘RuPaul’s Drag Race’-gezicht Sherry Pie droomt van een comeback

BV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Die kennen we van ergens!

Volledig scherm Mariska en Ivo tijdens hun deelname aan 'Free Love Paradise'. © VTM2

Beginnen doen we deze week met een opmerkelijke casting bij onze noorderburen. Daar werden afgelopen week de koppels bekend gemaakt die deelnemen aan het nieuwe, Nederlandse seizoen van ‘Temptation Island: Love or Leave’. Een van die stelletjes wordt gevormd door Mariska en Ivo, die enkele jaren geleden ook deelnamen aan ‘Free Love Paradise’.

Voor de niet-kenners: dat was een soort van ‘Temptation Island’, maar dan mét toestemming om vreemd te gaan. Niet dat we ons willen moeien met de productie van ‘Temptation Island: Love or Leave’ - oké, toch wel -, maar wij zien de uitdaging niet bij een koppel dat mag vreemdgaan...

Kai is van’t straat

Volledig scherm 'Love Island'-deelnemer Kai. © SBS

Hij nam deel aan het tweede seizoen van ‘Love Island’, maar dat leverde de Nederlandse kandidaat Kai geen geliefde op. Ondertussen is het echter van dattum met een zekere Luna, en dat heuglijke nieuws deelde Kai op z’n Instagrampagina.

Geproficiateerd!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kai Batenburg (@kaibatenburg)

New hair, who dis?

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemer Jerrel. © SBS

Hij was een van de meest opvallende kandidaten uit het eerste seizoen van ‘Big Brother’, maar ook nu weet de Nederlandse make-up artiest indruk te maken. Zo trakteert hij z’n volgers op Instagram op een compleet nieuwe look. “Dit is nog eens een haartransformatie”, schrijft Jerrel bij een foto mét hairextensions.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jerrel Baumann (@jerrelbaumann)

Het verdriet van België Naomi

Volledig scherm 'Big Brother'-deelneemster Naomi. © SBS

Triest nieuws voor ‘Big Brother’-kandidate Naomi. zij pende een emotionele tekst op Instagram, waarin ze vertelt dat haar oma is gestorven. “Corona heeft de laatste jaren zoveel kussen, knuffels en mooie momenten van ons afgenomen, en de kanker die ondertussen genadeloos bleef woekeren heeft uiteindelijk alles afgenomen”, begint ze haar bericht. “Ik ben zo ongelofelijk dankbaar dat we nog een allerlaatste keer hebben kunnen zeggen hoe graag we elkaar zien, zachtjes in elkaars hand konden knijpen, en ons kusjesritueel konden doen. Het is met een gebroken hart dat ik zo’n groot stuk van m’n wereld moet afgeven, maar ik weet dat je ergens nog over ons waakt en vooral: dat je geen pijn meer hebt.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Naomi T. (@naomitimmerman_)

Pif poef paf, ‘t is af?

Volledig scherm 'De Bachelorette'-deelnemer Nicolas. © RV

Hij probeerde tijdens ‘De Bachelorette’ nog het hart van Elke Clijsters te veroveren, maar daar slaagde Nicolas niet in. Na een date met Vincent - waarbij hij collega’s Mike en Nicolas onder de bus gooide - besliste Elke immers om zowel Mike, Nicolas als Jeffrey naar huis te sturen tijdens de daaropvolgende roosceremonie. Een verrassing van formaat, zeker omdat Elke aangaf dat Nicolas in haar ogen niets fout had gedaan én dat ze hem een aantrekkelijke man vond. Maar dat mocht, tot grote spijt van Nicolas, dus niet baten.

En ook z’n meest recente romance - met de Brugse blondine Kimberly - lijkt voorbij. Zo verwijderde Nicolas haar naam van z’n instagrampagina. En dat is in 2022 een duidelijk signaal, toch?

Volledig scherm Nicolas uit 'De Bachelorette' is weer single. © RV

De terugkeer van Sherry Pie

Volledig scherm Sherry Pie. © Getty Images

Ze is de tweede queen ooit die gediskwalificeerd werd bij ‘RuPaul’s Drag Race’, maar na een jaar in de schaduw lijkt drag queen Sherry Pie klaar voor een terugkeer naar de spotlights. De queen werd gecanceld nadat berichten opdoken dat ze zich misdragen had met minstens acht opkomende acteurs. Zo overtuigde Joey Gugliemelli - zoals Sherry in het dagelijks leven heet - hen om seksueel getinte foto’s en video’s op te sturen, onder het mom van een casting. Maar... Toen dat nieuws bekend raakte, was het twaalfde seizoen van ‘RuPaul’s Drag Race’ net opgenomen. Er werd beslist om de reeks alsnog uit te zenden, maar Sherry Pie werd zoveel mogelijk geweerd. Ook mocht de drag queen niet verschenen op de reünie, en ook een deelname aan de finale was uitgesloten.

Sherry Pie hoopt duidelijk dat mensen zoiets snel vergeten. En dus maakte ze op 1 april haar comeback op sociale media. Ook schreef Joey een uitgebreid bericht op z’n Instagram Stories. “Ik wil iedereen erg bedanken voor alle positiviteit”, klonk het daar. “Terugkeren naar sociale media is een grote stap in mijn reis naar geestelijke gezondheid, en deze beslissing is niet lichtvaardig genomen. Dankzij de mensen die me bijstaan terwijl ik leer en groei, werd dit gemakkelijker. Ik waardeer ieders geduld enorm, net als de kans om mijn kunst te delen. Ik doe dit voor mezelf en voor degenen die dit waarderen. Ik begrijp dat dit sommigen van streek of boos zal maken. Dat is oké. Ik kan alleen maar zeggen dat ik mijn best doe om een beter mens te zijn.” Ja ja...

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sherry Pie (@sherrypienyc)

Een nieuwe week, een oude Fabri.

Volledig scherm Fabrizio Tzinaridis in 'De Bachelor'. © SBS

Afsluiten doen we ook deze week met ‘De Bachelor’. En dat met een ontzettend slimme overpeinzing van Fabrizio himself. Die blijkt namelijk nog steeds grote fan van deze rubriek, en zeker wanneer hij er zelf in staat...

Volledig scherm Fabrizio <3 Realitycheck. © SBS

