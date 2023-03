REALITYCHECK. De spanning loopt op bij ‘Drag Race Belgique’ en er is ook heel wat ‘Big Brother’-nieuws

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Is dat écht nodig?

Volledig scherm 'Geordie Shore'-gezicht Holly nu. Vroeger stond ze vooral bekend vanwege haar knalrode haren, en dronken tirades. © RV

Beginnen doen we deze week met opmerkelijk babynieuws. Een tijdje terug kon je in deze rubriek nog lezen dat ‘Geordie Shore’-gezicht Holly Hagan zwanger is van haar eerste spruit. Het leverde Holly heel wat extra aandacht op, en die wil ze nu verzilveren. Zo is de realityster namelijk van plan om te bevallen tijdens het slotseizoen van ‘Geordie Shore’. “Aanvankelijk wist Holly niet of ze dit wilde doen”, vertelde een insider aan de Britse krant The Sun. “Ze vond het aanvankelijk een privé-aangelegenheid, maar ze wil haar fans ook niet teleurstellen. Uiteindelijk besefte ze dat het ook een mooi aandenken zal zijn aan de belangrijkste dag van haar leven.”

#hetzalsowiesonietvoordecentjeszijn

Het zoontje heeft nu ook een kind!

Volledig scherm Ronan Keating en z'n zoon Jack, een tiental jaar geleden. © Getty Images for Laureus

Geen ‘Love Island’ zonder bekende koppen, lijkt het wel. Zo kon de Vlaams-Nederlandse versie bogen op voormalig Miss Exclusive Kimbery Bosman, en ook in ‘Love Island UK’ viel tijdens de voorbije editie een bekende kop te spotten. Zo was Jack, de 23-jarige zoon van Ronan ‘Boyzone’ Keating, een van de singles in Casa Amor.

Helaas voor Jack bleek z’n bekende familielid niet genoeg om zich te verzekeren van een ticketje richting de reguliere villa. Niet dat Jack daar lang over kan treuren. Zo maakte de realityster namelijk bekend dat hij papa is geworden van een dochtertje. “Welkom op de wereld, mijn kleine prinses”, schreef hij bij een zwart-witfoto op Instagram. Meer info over z’n kleine uk deelde Jack nog niet - al zou hij het meisje wel in co-ouderschap opvoeden met zijn ex-vriendin, artieste Keely Iqbal. Die kwam pas te weten dat ze zwanger was kort nadat zij en Jack uit elkaar gingen.

Start your engines!

Volledig scherm Valenciaga, Mocca Bonè en Susan waren de Vlaamse queens in 'Drag Race Belgique'. Vorige week viel Mocca Bonè af, nu was het de beurt aan Valenciaga. © RTBF

Het eerste seizoen van ‘Drag Race Belgique’ heeft op RTBF z’n start niet gemist. Tien queens gingen de strijd aan om de hoofdprijs: twintigduizend euro, en een ravissante kroon en scepter. Omdat de show zich - helaas - over de taalgrens afspeelt, zijn het merendeel van de dragartiesten bij ons minder bekend. Gelukkig waren er ook drie Vlaamse performers waarvoor je kon supporteren: Valenciaga, Mocca Bonè en Susan. De voorbije weken stuurden ze Brittany Von Bottoks, Amanda Tears en Edna Sorgelsen naar huis. Helaas moest Mocca Bonè vorige week het onderspit delven, en ook deze week stond een afscheid van een Vlaamse queen op de planning. Zo belandde Peach samen met Valenciaga onderaan het klassement, en wist laatstgenoemde onvoldoende indruk te maken. We were rooting for you!

Wie wil kijken: iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering op Auvio, het online streamingplatform van RTBF. Enkele dagen later - op zondag om 20u05 om precies te zijn - komt diezelfde aflevering op tv.

Chiara wil nog het een en ander zeggen...

Volledig scherm De Nederlandse 'Big Brother'-deelneemster Chiara. © SBS

Ze verliet onlangs het ‘Big Brother’-huis vanwege privéredenen, maar tijdens een Q&A-sessie op Instagram Stories wil de Nederlandse nog een ander kwijt over haar deelname. Zo vindt Chiara het moeilijk om naar het programma te kijken. “Ik heb twee afleveringen gekeken: de dag dat ik erin kwam, en de dag dat ik eruit ging”, schrijft ze. “Ik heb op dit moment noch de tijd, noch de behoefte om alles terug te zien. Ik spot veel korte fragmentjes online, of lees het in berichtjes als er écht iets belangrijks is. Ik ben teleurgesteld in de manier waarop ik geknipt en geplakt ben in de afleveringen. De mensen die mij kennen - of naar de livestream keken - kunnen hier over meepraten.”

Daarnaast haalde Chiara ook haar innerlijke madame soleil boven, en voorspelde ze wie het programma volgens haar wint. “Het gevoel en de energie die ik bij Bart en Jason kreeg: dat zegt voor mij genoeg. Ik heb heel veel aan ze gehad”, klinkt het. “Natuurlijk zijn er ups en downs in vriendschappen, maar ik kan oprecht zeggen dat zij voor mij nu al de winnaars zijn. Ik ben enorm trots op hoe ze zichzelf blijven in deze groep. Hopelijk zie ik ze pas op de laatste dag terug.”

Volledig scherm 'Big Brother'-deelneemster Chiara hield een Q&A-sessie op haar Instagram Stories. © RV

En Ias ook!

Volledig scherm Voormalig 'Big Brother'-bewoner Ias. © SBS

Niet alleen de Nederlandse deelneemster Chiara had na haar vertrek nog het een en ander te zeggen. Ook haar Belgische collega Ias wil nog enkele dingen kwijt. Nu hij weer thuis is, heeft hij namelijk door dat niet iedereen oprecht was tegen hem. Zo zou hij - moest hij toen alle kennis hebben - sowieso op Lindsey en Charlotte stemmen. “Soms vergis je jezelf in mensen. Ik kon maar twee mensen volledig vertrouwen: Ali en Chayron.”

“Ik heb beelden gezien van Lindsey, waarop ze zegt: ‘Ik voel de vibe met Ias totaal niet’, terwijl ze in mijn gezicht iets anders verklaart”, aldus Ias. “Bij Charlotte voelde ik het al even niet. Dingen zeggen zodat we haar zouden helpen wanneer ze genomineerd was. Zo gauw ze het theater had gewonnen, was het ineens allemaal niet meer belangrijk. En toen ik erop stond, kon ze zelfs nog niet vragen of alles oké was.”

Auwtch.

Niet de enige...

Volledig scherm 'Big Brother'-deelneemster Jolien. © SBS

Niet alleen bij Ias heeft Charlotte een slechte indruk nagelaten. Deze week vertelde Jolien - die wel nog in het huis zit - dat ze haar vriendschap met Charlotte in twijfel trekt. “Ik heb soms het gevoel dat ik alleen maar goed ben, op momenten dat het uitkomt”, stelt de Limburgse. “Ze staat me te gebruiken.”

Auwtch twee, me dunkt.

And the nominees are...

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemers Jason, Bart en Ali zijn deze week genomineerd. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met de pechvogels van de week bij ‘Big Brother’. En dat lijkt nu al dé clash der titanen te worden van dit seizoen. Zo maken zowel de Nederlandse deelnemer Jason als Belgen Bart en Ali kans op een exit. Voor Bart is het de tweede keer dat hij in de gevarenzone zit, Ali moet een vierde nominatie overleven en bij Jason is het alweer de vijfde poging om hem te elimineren. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending. Spannend!

