REALITYCHECK. De reünie van Megan en Kevin en een bedenkelijk voorstel voor Rosanna en Niels

Realitycheck‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Zakelijke avontuurtje

Volledig scherm 'Temptation Island'-koppel Rosanna en Niels. © SBS

Een nieuwe week, een nieuwe passage van ‘Temptation Island’-oudgedienden Rosanna en Niels in deze rubriek. Dit keer niet met een of andere dronkemansruzie of de tienduizendste relatiebreuk/verzoening, maar wél met iets dat minstens zo bedenkelijk is als het voorgaande. Zo vroeg een onbekende volger aan Rosanna immers of ze die M/V/X wil laten toekijken als ze seks heeft met Niels. En dat mag iets kosten blijkbaar: de fan in kwestie heeft namelijk € 200.000 veil voor dat potje rampetampen.

Ons lijkt dat in de eerste plaats veel geld voor een vrijpartij die net zo goed na vijf minuten kan afgelopen zijn, maar bon. En het lijkt ons ook dat ieder weldenkend mens zou passen voor zo’n voorstel. Ondertussen weten we al dat er ook onweldenkende mensen bestaan, én dat Rosanna tot deze categorie behoort. Zo laat ze immers weten dat ze druk in de weer is met het opstellen van een contract, en dat er eerst nog een aanbetaling volgt.

Of om onze favoriete Nederlandse roddelkoning Fawry Not Sawry - die dit nieuwtje deelde op z’n Instagram Stories - even te citeren: bi- f*cking - zar.

Volledig scherm Rosanna en Niels krijgen een opmerkelijk voorstel © RV

Laat het loooooooooos, laat het loooooooooos

Volledig scherm Nick uit 'Big Brother' en Lisa uit 'Love Island'. © RV

Onlangs kon je nog lezen dat er een serieus haar (of liever: pruik) in de boter zit tussen ‘Love Island’-deelneemster Lisa en ‘Big Brother’-finalist Nick. Het Playboy-model dacht met Nick de ware gevonden te hebben, maar dat liep met een sisser af. Lisa vertelde toen in een exclusieve reactie aan yours truly dat ze het beu was om een geheim te zijn, terwijl Nick het erop held dat hij nooit gevoelens had voor de Belgische beauty.

Al vermoeden we dat er toch een tikkeltje meer aan de hand is, nadat Lisa een Q&A hield voor haar volgers. En die wilden uiteraard iets meer weten over de precieze aard van deze gedoemde realityrelatie. Zo vraagt een van haar volgers of Lisa - na een eerdere date met Fabrizio - per se bekende mensen zoekt om mee te daten. Dat is volgens haar niet het geval. “Ik kende Nick niet”, reageert ze. “Hij zat plots in mijn DM’s, ik had nog nooit van hem gehoord. We zijn beginnen praten, maar ik wil liever iemand leren kennen die niet bekend is.”

Waarop haar volgers toch nog achter details blijven hengelen. “Ik heb screenshots genoeg die ik zou willen delen. Meneer zei dat hij niet verliefd was, en dat er geen gevoelens waren. Zijn sms’en zeggen genoeg, maar ik zou dit hoofdstuk liever afsluiten.”

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Lisa uit 'Love Island' rakelt haar romance met 'Big Brother'-finalist Nick nog eens op. © RV

Niet dat we willen oordelen - allez ja, sowieso wel - maar misschien is het dan niet héél verstandig om zulke vragen dan te beantwoorden? Of zoals ons Elsa zou zeggen:

via GIPHY Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een jongetje voor Chiara

Volledig scherm 'Temptation'-Chiara is zwanger. © Instagram

Onlangs kon je hier nog lezen dat voormalig ‘Temptation Island’-verleidster en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Chiara zwanger is van haar eerste kindje. Dat nieuws maakte Chiara zelf bekend via Instagram. het geslacht van hun boeleke hielden Chiara en haar vriend Robbert - een dj uit Antwerpen - weliswaar nog even geheim tot de gender reveal party.

Die is ondertussen achter de rug, en daaruit blijkt dat het stel zich binnenkort de trotse ouders mag noemen van een zoontje. Het jongetje wordt volgend jaar in februari verwacht.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De reünie van Megan ‘Koekerond’ Desaever en haar ex-lief Kevin

Volledig scherm Koppels Temptation Island 2018: Kevin en Megane uit Oostende © VIJF

Ze namen in 2018 deel aan ‘Temptation Island’, maar de relatie van Oostendenaars Megan en Kevin bleek niet bestand tegen de aanwezige verleiding. Zo ging Megan al na enkele dagen de mist in met verleider Joshua, nadat ze beelden te zien kreeg waarop Kevin haar oliedom (oftewel: ‘koekerond’) noemde. Niet veel later ging ook Kevin over de schreef met de nieuw ingevoerde single Chloë. Weinig verrassend dus dat Megan en Kevin het zonovergoten Thaise eiland Koh Samui verlieten als exen.

Maaaaaaaaaaar... Jaren later levert dat wél goede tv op. Zo zijn Megan en Kevin namelijk te zien in de nieuwste aflevering van ‘Eating With My Ex’, op Discovery+. Voor wie niet helemaal mee is: voormalige koppels werken zich dan door een maaltijd, waarbij ze ondertussen vragen moeten beantwoorden. Helaas is dat momenteel alleen maar te zien in Nederland, maar dankzij enig speurwerk kon jullie favoriete reality queen wel een en ander te weten komen over de bewuste aflevering.

Zo stelt Megan onder meer aan Kevin de vraag of hij haar ‘nu meer sexy vindt dan vroeger’. Waarop Kevin zegt dat hij z’n ex vroeger ook al mooi vond, tot groot ongeloof van Megan. “Je moet niet liegen, ik zag er echt niet uit vroeger”, reageert ze. Waarop ze nog even fijntjes opmerkt dat ze tegenwoordig overal fillers heeft. “Ik heb er niets op tegen”, pikt Kevin daarop in. “Maar ik vond niet dat het nodig was. Je moet doen waar je zelf gelukkig van wordt.”

En uiteraard komt ook de OnlyFans-carrière van Megan aan bod. Iets waar Kevin ook niet echt enthousiast over is. Zo stelt hij dat hij ‘zich niet kan voorstellen dat hij met een dame samen zou zijn die dergelijk werk doet’. Beetje pijnlijk, maar Megan ligt er niet wakker van. Zij countert door te stellen dat het ‘echt wel zwaar werk is, waar je 24/7 druk mee bent’, maar dat je er wel veel voldoening - lees: poen - uit haalt. Ook mooi.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Euhm, mag dat wel van Donna?

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - Nico en Donna © SBS

Iedereen die ons een beetje kent, wéét dat wij dol zijn op drama. En hoewel we Donna en Nico nog niet als koppel op televisie gezien hebben, lijkt het nu al duidelijk dat ze voor vuurwerk zullen zorgen tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’. Zo stelde het doorgaans goed geïnformeerde Instagramaccount Juicechannel immers dat Nico - die ooit deelnam aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en daar beweerde dat hij niet trouw kon zijn - al in de eerste week van het hernieuwde Tempteesjon de mist inging. Of dat klopt weten we (nog) niet, maar ondertussen zijn er steeds meer signalen dat er wel degelijk iets aan de hand is met de relatiestatus van Donna en Nico, die officieel al 2,5 jaar een koppel vormen.

Zo werd Nico vorig jaar - in volle lockdown - namelijk gespot op Tinder. Dat ontdekte de Nederlandse influencer Yvonne Coldeweijer, die de screenhots ook deelde op haar Instagram Stories. We kunnen ons vergissen natuurlijk, maar ‘t zou bijzonder verrassend zijn als Donna dit oké vindt...

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelnemer Nico werd vorig jaar gespot op Tinder. Op dat moment had hij al een relatie met Donna... © RV

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelnemer Nico werd vorig jaar gespot op Tinder. Op dat moment had hij al een relatie met Donna... © RV

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelnemer Nico werd vorig jaar gespot op Tinder. Op dat moment had hij al een relatie met Donna... © RV

Oei oei, part two...

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - het Nederlandse koppel Wouter en Julia. © RV

Al doet ook Wouter het niet veel beter, zo lijkt het. Volgens Juicechannel - hetzelfde account dat beweert dat Nico de mist inging - is ook het gedrag van sportschooleigenaar Wouter niet al te koosjer. Zij deelden namelijk enkele berichten die Wouter via Snapchat verstuurde naar andere dames. Daarnaast volgen Wouter en Julia mekaar niet op hun sociale media. Al moeten we wel eerlijk zijn: dat laatste gebeurde in het rijkelijke Tempteesjon-verleden al wel eens eerder om het spannend te houden.

Hoe dan ook: als ze nog samen zijn, heeft Wouter wel het een en ander uit te leggen aan Julia. Net zoals in het geval van Donna lijkt het ons immers sterk dat deze Nederlandse schone dit aanvaardbaar gedrag vindt...

Volledig scherm Het doorgaans goed geïnformeerde Instagramaccount Juicechannel ontdekte dat 'Temptation Island: Love or Leave'-deelnemer Wouter met andere dames berichten stuurt op Snapchat. © RV

Volledig scherm Het doorgaans goed geïnformeerde Instagramaccount Juicechannel ontdekte dat 'Temptation Island: Love or Leave'-deelnemer Wouter met andere dames berichten stuurt op Snapchat. © RV

Volledig scherm Het doorgaans goed geïnformeerde Instagramaccount Juicechannel ontdekte dat 'Temptation Island: Love or Leave'-deelnemer Wouter met andere dames berichten stuurt op Snapchat. © RV

Volledig scherm Het doorgaans goed geïnformeerde Instagramaccount Juicechannel ontdekte dat 'Temptation Island: Love or Leave'-deelnemer Wouter met andere dames berichten stuurt op Snapchat. © RV

Wauw, Naomi!

Volledig scherm 'Big Brother 2021'-deelneemster Naomi © SBS

Afsluiten doen we dan weer met een gigantisch compliment dat we op Twitter tegenkwamen, en dat gericht is aan het adres van ‘Big Brother’-deelneemster Naomi. Nadat de vegan consulente een reeks zwart-witbeelden postte op haar instagram, wordt ze op Twitter immers vergeleken met popster Demi Lovato. Ook medebewoonster Liese deelt in de eer die Naomi te beurt valt. Zij verzorgde als freelance make-upartieste immers de visagie voor deze fotoshoot. #goebezigmaskes

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK