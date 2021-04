REALITYCHECK. De foute tattoo van ‘EOTBDD’-deelnemer Keanu en de verdwenen schoenen van Monica Geuze

showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Eind goed, al goed

Volledig scherm Monica Geuze © ANP Kippa

Een meevaller voor ‘Temptation Island: Love or Leave’-presentatrice Monica Geuze. Zij bestelde twee maanden geleden hele dure schoenen van het Italiaanse modehuis Gucci, waarna haar pakketje spoorloos verdween. Of dat dacht Monica toch. In haar nieuwste vlog deelt de Nederlandse schone het opmerkelijke relaas.

Zo begint Geuze te vertellen dat ze de schoenen had besteld, maar niet had aangekregen. Tal van boze e-mails volgden, maar het bedrijf hield voet bij stuk dat de schoenen wél geleverd waren. Vervolgens kwam ook de leverancier van het pakketje zich moeien. “Zij stuurden me een foto waarop te zien was dat het pakket voor mijn deur stond”, legt Monica uit. “Dat doe je toch niet? Er zitten schoenen in van 500 euro. Waarschijnlijk is het gestolen, wat ik bijzonder asociaal vind. Echt gestoord.” Later bleek ook nog dat de bezorger de handtekening van Monica had nagebootst. “Terwijl ik niet getekend heb.”

Vervolgens besluit Monica - die camera’s rond haar huis heeft hangen - om de beelden van die bewuste dag te bekijken. Daaruit blijkt dat de bezorger effectief het pakket voor de deur heeft gezet, een foto maakte, en dat hij het pakket vervolgens in een van Monica’s vuilbakken gooide. Gelukkig heeft Monica haar vuilbak niet aan de straat gezet en is die al die tijd niet geleegd, waardoor ze haar nieuwe schoenen - mits enige vertraging - toch kan dragen. Al is het nog maar de vraag of vuilbakschoenen echt zo fashionable zijn...

Volledig scherm Monica Geuze toont in haar meest recente vlog haar nieuwe schoenen. © RV

Het zit er (al) tegen!

Volledig scherm EOTBDD S7: ruzie tussen Shani en Jørney © r

Hoewel Jørney en Shani in het huidige seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ wel door één deur lijken te kunnen, is dat in het dagelijkse leven blijkbaar absoluut niet het geval. Een en ander kwam aan het licht nadat de Nederlandse blondine Jørney via haar Instagram Stories een Q&A hield met haar volgers. Een van hen wilde weten met welke meiden Jørney de beste klik had. Waarop Jørney een foto van zichzelf deelde met Lesley, Imke, Gloria. Aandachtige volgers merkten niet alleen op dat Shani niet op de foto stond, maar dat ze bewust van het geplaatste beeld was afgeknipt.

De volgende dag besliste Jørney om nog wat meer olie op het vuur te gooien via een video op Instagram Stories: “Shani en ik zijn geen vriendinnen en dat gaan we dus ook nooit worden”, klonk het daar. De exacte reden van de ruzie blijft gissen, al zou de Belgische deelnemer Odim daar wel eens de reden van kunnen zijn. Hij had aanvankelijk iets met Jørney, maar kuste vervolgens met Shani. Dat de Belgische tattoo-artieste amper een uurtje na die kus kwam vragen of ze een outfit mocht lenen van Jørney, valt de Nederlandse dan ook zwaar. “Ik vind dat hypocriet en schijnheilig”, oordeelde ze.

Nadat Jørney haar kant van het verhaal deelde, besliste ook Shani om haar versie van de feiten naar buiten te brengen. Dat deed ze in een gesprek met de Nederlandse roddelkoning ‘Fawrynotsawry’. Daarin stelt Shani dat Jørney alleen aan het programma meedeed voor de fame. Iets zegt ons dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is...

Oeps, foutje...

Volledig scherm EOTBDD: Keanu © RV

Hij is - net als Jørney en Shani - een van de smaakmakers in dit seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, maar op vlak van tattoos moet Keanu nog veel leren. Zo heeft de Belgische deelnemer naar eigen zeggen een kleurplaatje op z‘n borst die in het Chinees liefde wil zeggen, maar een oplettende kijker ontdekte dat dit allesbehalve het geval is.

Via Instagram kreeg roddelsite ‘Verraderlijk’ een berichtje waarin de echte betekenis uit de doeken wordt gedaan. “Er viel iets op waar ik om moest lachen”, begint de anonieme bron. “Keanu heeft een tattoo op zijn borst waarvan hij claimt dat er ‘liefde’ staat, maar er staat letterlijk ‘brief’ in het Chinees.”

GÊNANT!*

* En dan hebben we het niet eens over de schrijffout in het onderstaande bericht...

Link naar instagram post

Chainboy ligt aan de ketting

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': Elias © RV

Hij liet zich in het vierde en vijfde seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ vooral opmerken als een onverbeterlijke womanizer, maar ondertussen lijkt Elias Giannocaro - beter gekend als ‘chainboy’ vanwege het halssnoer die hij aan potentiële partners voor een nacht gaf - zelf aan de ketting te liggen. De Italiaanse casanova uit Limburg heeft z’n hart verloren aan een bijzonder knappe verschijning genaamd Tar. Good for him!

Link naar instagram post

Al zijn we er niet helemaal zeker van of Tar wel helemaal het type is van Elias...

Volledig scherm Elias had in 'Ex on the Beach: Double Dutch' een bepaalde voorkeur qua uiterlijk... © RV

Charlotte bijt van zich af

Volledig scherm Charlotte Crosby © RV

Ze maakte de voorbije jaren nooit een geheim van de ingrepen die ze onderging, maar dat wil niet zeggen dat ‘Geordie Shore’-ster Charlotte Crosby het zomaar oké vindt als anderen haar uiterlijk op de korrel nemen. Zo bracht de Britse zender Channel 5 met ‘Celebrities - What Happened To Your Face - Charlotte Crosby’ een documentaire die gericht was op haar gewicht, aan bodyshaming deed, kritiek had op de operaties die Charlotte had ondergaan en daar meningen aan toevoegde van zogenaamde experts.

Waarop Charlotte op Instagram het onderstaande statement postte. Daarin heeft ze het onder andere over de problemen en trauma’s waar ze de voorbije jaren mee worstelde en beschrijft ze hoe immoreel en ongevoelig ze deze docu vindt. “Met trollen omgaan is een ding. Die negeer of blokkeer je. Maar waar staan we als maatschappij als de trollen de mainstream televisiezenders zijn?”, klinkt het.

Link naar instagram post

Charlotte kreeg na de uitzending wel gehoor, want na verschillende klachten besliste Channel 5 om de documentaire te verwijderen uit hun streamingaanbod. Herbekijken is dus niet meer mogelijk, al is het kwaad in dit geval al wel geschied natuurlijk...

All good in the Ronnie hood...

Volledig scherm Ronnie Ortiz-Magro © Evan Agostini/Invision/AP

Althans: als we ‘Jersey Shore’-gezicht Ronnie Ortiz-Magro op z’n woord mogen geloven. Hij werd begin deze week opgepakt omwille van vermeend huiselijk geweld. Ondertussen is Ronnie weer op vrije voeten, en liet hij via Instagram weten dat alles goed met hem gaat. Ook Ronnies vriendin Saffire Matos - van wie het niet duidelijk is of zij het mogelijke slachtoffer is in deze zaak - verdedigde niet veel later haar partner. “Het gaat goed met Ronnie en mij”, schreef ze op haar Instagram Stories. “Laat ons alsjeblieft gerust.”

Oké dan!

Zo triest...

Volledig scherm Safiyya en haar partner Ashley Cain met hun dochtertje Azaylia © RV

Afsluiten doen we vandaag met minder vrolijk nieuws. ‘Ex on the Beach’-ster en voormalig voetballer Ashley Cain verloor z’n acht maanden oude dochtertje Azaylia. Toen het meisje acht weken oud was, werd door haar artsen een agressieve vorm van leukemie vastgesteld. Het meisje onderging een succesvolle beenmergtransplantatie, waarna er ook plannen gemaakt werden voor een gespecialiseerde behandeling in Singapore.

Ashley en z’n partner Safiyya Vorajee wisten hiervoor een budget van meer dan anderhalf miljoen pond bij elkaar te harken, maar vorige maand werd duidelijk dat Azaylia al te ziek was om de behandeling te ondergaan. Ashley en Safiyya lieten toen al optekenen dat ze beseften dat hun dochtertje niet lang meer te leven had, al komt haar overlijden uiteraard als een mokerslag voor beide ouders. “Rust in het paradijs, prinses”, schreef Ashley bij een foto waarop hij z’n dochter knuffelt. “Je zal altijd in mijn hart zitten totdat ik je weer in de hemel kan vasthouden.” Even later volgde ook een tweede bericht. “Ik kan mijn verdriet niet onder woorden brengen”, schrijft Ashley. “Maar weet dat ik je nu al ontzettend hard mis...”

Link naar instagram post

Link naar instagram post

