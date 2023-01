REALITYCHECK. ‘Big Brother’-presentatrice Geraldine Kemper deelt heftig verhaal en een nieuw lief voor ‘Temptation Island’-vedette Megan?

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Jørney wordt opnieuw mama

Volledig scherm Jørney uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © Instagram

‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Jørney, is het nieuwe jaar ingezet met een verrassing voor haar volgers. In een filmpje dat ze deelde op haar (private) sociale mediakanalen, is namelijk te zien dat ze opnieuw zwanger is. Daarin laat ze eerst zien dat ze de afgelopen maanden hard heeft gewerkt om na de geboorte van haar eerste dochtertje Aliyaah weer fit te worden. Vlak na het bereiken van haar doel blijkt ze echter opnieuw zwanger.

Jørney kreeg Aaliyah met Odim, die ze leerde kennen tijdens ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. De Nederlandse beauty en de Belgische atleet kregen vervolgens een relatie, maar die hield geen stand omdat Odim haar meermaals bedroog. Of hij ook de vader is van haar tweede uk, wil de realityster och bevestigen noch ontkennen. Aan verschillende juice channels laat ze weten dat (nog) niet te willen onthullen.

Euhm... Geproficiateerd?

Liefdesbreuk voor Monica Geuze

Volledig scherm Robbert en Monica Geuze, in betere tijden. © Instagram

Triest nieuws voor ‘Temptation Island: Love or Leave’-presentatrice Monica Geuze. In haar laatste vlog vertelt de Nederlandse namelijk dat ze niet langer een koppel vormt met Robbert. De twee leerden elkaar kennen via een datingapp voor succesvolle singles, en vormden zo’n twee jaar een koppel. Tot nu dus. “Rob en ik hebben besloten om uit elkaar te gaan”, klinkt het in de vlog. “En dat is een fase die verschrikkelijk k*t is om doorheen te moeten gaan. Hij is ook een heel groot onderdeel geweest van Zara-Lizzy haar leven (het dochtertje van Monica en voetballer Lars Veldwijk, red.)”

Volgens Monica namen ze de beslissing tezamen. “We hopen vrienden te kunnen/mogen blijven”, zegt ze. “We hopen ook dat hij en Zara-Lizzey voor altijd nog een band kunnen hebben - want hij is gewoon drie jaar in haar leven geweest, van de vier jaar dat ze bestaat. Daarin moeten we een weg gaan vinden, en dat is echt best wel zwaar. Het valt ons beiden heel zwaar. Dit is alles wat ik erover deel, en ik vraag verder alle privacy en rust. Voor mij is dit een heel zware periode, waar ik nu doorheen ga.”

Wie dat wil, kan Monica’s vlog hieronder bekijken...

Zou het?

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Dennis en 'Temptation Island'-vedette Megan zouden aan het daten zijn. © MTV/Instagram

Hij werd bekend dankzij z’n deelname aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, en leerde daar ook z’n vriendin Olivia kennen. Maar na een knipperlichtrelatie (waarin dat stoplicht overuren draaide, red.) zou het nu echt voorbij zijn tussen Dennis en z’n Belgische verovering.

Niet dat hij daar lang om getreurd heeft, integendeel. Volgens het doorgaans goed ingelichte Instagramkanaal ‘Reality FBI’ zou de Nederlandse don juan als een blok gevallen zijn voor Megan ‘Koekerond’ Desaever. Megan was enkele jaren geleden te zien in ‘Temptation Island’, samen met haar toenmalige vriend Kevin. Nadat hij haar enkele keren beledigde, eindigde Megan in de armen - én de slaapkamer - van verleider Joshua. Nadien knoopte ze nog enkele relaties aan, maar sindsdien was de West-Vlaamse - die aan de kost komt op OnlyFans - een hele poos bewust single. Benieuwd of dit dan wel dé man voor Megan is...

Volledig scherm Volgens 'Reality FBI' vormen 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Dennis en 'Temptation Island'-gezicht Megan nu een koppel. © Instagram

Nog een koppeltje in de maak?

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': Lesley. © MTV

Dennis is deze week niet de enige ‘Ex on the Beach: Double Duitch’-deelnemer die kriebels heeft. Zo is de Nederlandse Lesley - die ‘naam’ maakte door voor het eerste quattro te zorgen in de reeks - eveneens verliefd. Dat verklapte Lesley tijdens een gesprek met YouTube-vedette Nick Eshuis en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-collega Shirley.

Aanvankelijk houdt Lesley het nog mysterieus, maar dan lekt uit dat de naam van de man/haar slachtoffer* (*schrappen wat niet past) ‘begint met een I eindigt op een Y’. Vrij snel daarna wordt geraden om wie het gaat: Ivory, die we eveneens kennen uit het laatste seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’.

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Ivory nam deel aan 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © MTV

Ivory kwam daarbij weliswaar binnen als ex van voormalig ‘Temptation Island’-verleidster Romée, maar genoot hij vooral van de aandacht van andere vrouwen. Of Ivory ook verliefd is op Lesley, wordt niet helemaal duidelijk. Shirley en Nick hopen alvast van niet, want zij vinden Ivory geen goede keuze.

Wie dat wil, kan de vlog met Lesley hieronder bekijken...

‘Big Brother’ onder vuur

Volledig scherm Geraldine Kemper en Tatyana Beloy presenteren het derde seizoen van 'Big Brother'. © SBS

Het nieuwe seizoen van ‘de moeder aller realityreeksen’ moet nog beginnen, maar toch valt er nu al kritiek te bespeuren. Zo zijn heel wat Belgische fans het niet eens met het late uitzenduur. In onze contreien komt de dagelijkse samenvatting pas om tien uur ‘s avonds op de buis, terwijl dat in Nederland al anderhalf uur eerder het geval is. Door die verschillende uitzenduren lopen de Belgische kijkers dan ook het risico om spoilers te lezen op sociale media.

Volgens SBS - dat ‘Big Brother’ bij ons op de buis brengt - hoeft dat het kijkplezier echter niet te belemmeren. “De programmatiepuzzel zorgt voor een goed gevulde ‘Play4'-avond”, klinkt het. “We starten met de ‘De Tafel van Vier’, nadien volgt een primetime-programma en we sluiten de avond af met ‘Big Brother’. Het programma zal dit seizoen later op de avond vallen, maar we zijn overtuigd dat het ook in dit tijdsslot z’n publiek zal vinden. Wie niet kan wachten, kan vanaf negen uur ‘s avonds terecht op Goplay.be. De wekelijkse liveshow - gepresenteerd door Tatyana Beloy en Geraldine Kemper - blijft, net zoals vorig seizoen, om acht uur ‘s avonds op zaterdag.”

Drank is den duvel...

Volledig scherm De Nederlandse 'Big Brother'-presentatrice Geraldine Kemper. © SBS

Ooit vond ze drank helemaal geen probleem, maar na een beschonken nacht besliste ‘Big Brother’-presentatrice Geraldine Kemper om alcohol uit haar leven te bannen. In haar podcast ‘De grote Vooroordelen Show’ vertelt ze nu dat ze zich nog steeds schaamt voor wat er toen gebeurde. “De dag van het incident had ik alleen een broodje knakworst gegeten”, zegt ze. “Ik heb toen geloof ik getongd met drie mensen. Dat wist ik ook niet meer - wel met consent. Ik ben toen in de taxi gezet, naar mijn huis gebracht en ik had een jas aan die binnenstebuiten kon. En toen kon ik mijn sleutels niet meer vinden.”

Waarop Geraldine - met de sleutels in haar zak - in slaap valt in haar portiek. Een onbekend meisje krijgt medelijden, en neemt Geraldine vervolgens mee naar huis. “Toen ben ik van haar achteropje gevallen, op een paaltje”, vervolgt Geraldine. “Dus ik werd ’s ochtends wakker naast een meisje (…) en met een blauw oog.”

Aanvankelijk verzweeg Geraldine die hele hetze, en vertelde ze aan collega’s dat ze uitgegleden was. “Dat ik toen niet al alcohol heb geblokt uit mijn leven: dat snap ik niet helemaal”, besluit ze.

Wie dat wil, kan de podcast van Geraldine hieronder beluisteren...

https://open.spotify.com/episode/20TpcCuSPwbosPFIsf4KOj Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Oeh, baby!

Volledig scherm 'Geordie Shore'-gezicht Holly stond vroeger vooral bekend vanwege haar knalrode haren, en dronken tirades. © Instagram

Afsluiten doen we deze week met babynieuws. Holly Hagan, die we leerden kennen dankzij haar passage in ‘Geordie Shore’, is namelijk zwanger van haar eerste spruit. De Britse kondigde het heuglijke nieuws aan met een filmpje op Instagram. Daarin is te zien Holly haar echtgenoot, voetballer Jacob Blyth, verrast. “Op naar ons nieuwe hoofdstuk”, schrijft ze erbij.

Het koppel leerde elkaar kennen in 2017, toen ze beiden op vakantie waren in Ibiza. Afgelopen juni stapten ze daar ook in het huwelijksbootje.

Geproficiateerd!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK