REALITYCHECK. ‘Big Brother’ levert een nieuw koppeltje op en deze ‘Temptation Island’-verleidster maakt het wel héél gortig

Love is in the air

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemers Jill en Leroy zijn nu een koppel. © SBS

Ze gaven al een tijdje hints op hun sociale media, maar dankzij uw favoriete reality queen weten we het nu zeker: ‘Big Brother’-winnares Jill en de Nederlandse barbier Leroy - die te zien was in het tweede seizoen - vormen een koppel. “We hebben het heel gezellig samen”, aldus de Nederlandse blondine. “Leroy en ik kenden mekaar van tevoren niet. Onze eerste ontmoeting was op de afterparty na de finale van het tweede seizoen van ‘Big Brother’. Het klikte, en we hadden een heel gezellige avond. Niet veel later beslisten we om te daten. Qua afstand is dat geen probleem: Leroy en ik wonen op 50 minuten van elkaar.”

“We waren van plan om het nieuws nog even voor onszelf te houden, maar we kregen er zoveel vragen over”, vervolgt Jill. “Vandaar dat Leroy en ik beslist hebben om het een en ander te verduidelijken.” Dat deed het duo door op donderdag een foto te delen waarop ze - enigszins verdoken - een kus delen. “Het voelt echt goed tussen ons, en we genieten van onze tijd samen”, aldus Jill. “Ik was ‘Big Brother’ al dankbaar, en nu heb ik een extra reden om op ieder feestje de polonaise te dansen. (lacht)”

Geproficiateerd!

Volledig scherm 'Big Brother'-gezichten Jill en Leroy zijn verliefd, en dat laten ze via deze foto weten. © RV

Pif poef paf, ‘t is (weeral) af...

Volledig scherm Jørney en Odim uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Minder leuk liefdesnieuws dan weer bij ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemers Jørney en Odim. De twee gingen recent uit elkaar, maar willen wel de beste ouders zijn voor hun dochtertje Aliyaah. Dat ze al ettelijke keren hun break up aankondigden, doet ons weliswaar twijfelen of ze het deze keer wél menen. Op haar Instagram Stories stelt Jørney echter dat het deze keer ‘voor echt’ is. “Odim en ik zijn officieel uit elkaar”, aldus de Nederlandse blondine. We zullen het zien...

Pif poef paf, ook hier is’t af!

Volledig scherm Lisa nam deel aan het tweede seizoen van 'Love Island'. © SBS

Lisa was zonder twijfel een van de populairste kandidaten tijdens het tweede seizoen van ‘Love Island’, maar helaas: het Belgische Playboymodel hield aan haar passage in de liefdesshow geen nieuwe relatie over. En ook nadien liep het qua romantiek niet op rolletjes. Zo werd Lisa gelinkt aan voormalig ‘Temptation Island’-verleider Fabrizio en ‘Big Brother’-deelnemer Nick, maar bleek geen van beiden haar mister right.

De afgelopen maanden probeerde Lisa het - ver weg van de spotlights - met Axel Daeseleire, maar ook aan dat liaison kwam een einde. Dat liet de realityster weten tijdens een Q&A-sessie op haar Instagram Stories. “Wij hebben een aantal hele mooie maanden gedeeld”, schrijft ze. “Maar ik heb besloten om toch vriendschappelijk verder te gaan.”

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lisa vormde enkele maanden een koppel met Axel Daeseleire, maar die relatie is voorbij. © RV

Een nieuwe Tempteesjon-baby

Volledig scherm De Nederlandse 'Temptation Island: Love or Leave'-single Joyce. © SBS

De Nederlandse Joyce was een van de singles die deelnam aan ‘Temptation Island: Love or Leave’. De blondine hield aan ‘de ultieme relatietest’ geen nieuwe romance over, maar ondertussen heeft ze met motorrijder Dani wel een vriend. Tussen hun tweetjes zit het duidelijk goed, want Joyce maakte namelijk bekend dat ze zwanger is van haar eerste kind, een dochtertje. De realityster is uitgerekend voor november.

Olala, Donna!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Donna. © RV

Donna nam met haar toenmalige vriend Nico deel aan ‘Temptation Island: Love or Leave’, maar hun relatie overleefde het programma niet. Door haar deelname kreeg de voormalig Miss België-finaliste er wel een pak volgers bij op Instagram, wat haar ook een lucratieve job als influencer opleverde. Zo wist Donna de aandacht te trekken van lingerieketen Hunkemöller, die haar regelmatig wat nieuwe items toesturen. In ruil showt Donna die stuks op Instagram. Er zijn ergere dingen, toch?

Hou die bek maar (paras-)toe...

Volledig scherm Parastoe nam in 2017 deel aan 'Temptation Island' als verleidster. Zij wist toen de aandacht te strikken van Niels, de vriend van Rosanna. © Kristof Ghyselinck

De Nederlandse ‘Temptation Island’-verleidster Parastoe - die indertijd de aandacht van Niels wist te strikken - liet zich dan weer van een veel minder mooie kant zien op Instagram. Uitgerekend tijdens pride month vond zij het een goed idee om zich homofoob uit te laten. “De hele dag zie ik die RuPaul op MTV NL”, schrijft ze. “Ik word echt moe van die opdringerige homo’s en drags. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Bro, waar blijven de leuke programma’s op MTV? Waarom kunnen homo’s niet eens één keer respect tonen voor de mensen die dit niet normaal vinden? Waarom moeten wij continue homo’s laten en respecteren?”

Uitspraken waar heel wat ophef over ontstond online. Ook de Nederlandse roddelkoning FawryNotSawry deelde de bewuste Instagram Story van Parastoe. “Meid, wat een misselijk bericht is dit”, schrijft hij. “Jij hebt het echt niet begrepen!”

+ 1 to infinity and beyond!

Volledig scherm 'Temptation Island'-single Parastoe doet een hoogst discutabele uitspraak. © RV

Positieve noot

Volledig scherm Farrah Abraham © Getty Images

We kunnen deze realityweek gelukkig wél afsluiten met een minder haatdragend bericht vanuit the US of A. ‘Teen Mom’-sterretje Farrah Abraham laat namelijk weten dat ze aan het daten is. De gelukkige is ‘Minus Gravity’-gitarist Mack Lovat, tot voor kort slechts een goede vriend van de realityster.

De twee leerden elkaar kennen nadat Lovat haar een privé-berichtje stuurde via Instagram. Het duo had gedurende de coronaperiode enkele dates, maar voelde toen de klik niet. De twee bleven wel contact houden, en werden ondertussen al meermaals kussend gespot. “Ik vind het vooral geweldig dat Mack geen drama rond zich heen wil”, aldus Farrah. “Zo kan ik zelf ook op het rechte pad blijven.” Die is duidelijk wél goed bezig...

