REALITYCHECK. Barbie maakt het weer bont en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Hakan vertelt over z’n carrière als stripper

Oh Oh Barbie

Samantha de Jong, beter bekend/beroemd/berucht als 'Barbie'.

Een nieuwe week, een nieuw potje ellende bij Samantha ‘Barbie’ de Jong. Zo schrijft AD dat de realityster gewond werd aangetroffen in haar woning, en dat ze daarna werd gearresteerd op verdenking van heling. Robbie, de vriend van Samantha, werd eveneens opgepakt. Hij wordt verdacht van mishandeling, rijden onder invloed en heling.

Dat Samantha - die meer dan een decennium geleden bekend werd dankzij ‘Oh Oh Cherso’ - en Robbie beiden opgepakt werden voor heling, komt omdat er in het appartement van de realityster wel heel veel spullen gevonden werden. Al zal het ongetwijfeld niet helpen dat ze een tijdje geleden nog postte dat ze op boevenpad ging...

Nog meer trammelant in realityland...

Lisa nam deel aan het tweede seizoen van 'Love Island'.

Barbie is trouwens niet de enige die hommeles heeft. Ook Lisa, die meedeed aan het tweede seizoen van ‘Love Island’, krijgt privé met het een en ander af te rekenen. Oké, ze is niet opgepakt omwille van zware politionele vergrijpen, maar toch. Het playboymodel heeft namelijk (alweer) ruzie met Fabrizio, die binnenkort op zoek gaat naar zijn misses right in ‘De Bachelor’.

Dat nieuws deelde Lisa zelf mee tijdens een Q&A-sessie op haar Instagram Stories. Een van haar fans wilde weten of ze nog bevriend is met de voormalige ‘Temptation Island’-verleider. Hierop moest Lisa ontkennend antwoorden. “Blijkbaar ben ik opnieuw geblokkeerd, dus ik veronderstel van niet. Haha”, schrijft ze. “Ik sprak hem dagelijks, maar hij heeft een kort lontje.”

'Love Island'-deelneemster Lisa.

Voor wie het vergeten was: voor Lisa aan het daten ging met ‘Big Brother’-finalist Nick - en dat bijzonder zuur eindigde -, was er sprake van vlindertjes met Fabrizio. De twee beleefden een gezellige date in Gent, maar uiteindelijk beslisten ze om vrienden te blijven. Althans, tot nu dus.

Kimberly is verliefd

Kimberly deed in 2019 mee als verleidster aan 'Temptation Island'.

Beter nieuws voor ‘Temptation Island’-verleidster Kimberly. Zij heeft sinds een tijdje namelijk een nieuwe vriend. Een nieuwtje dat ze - zoals dat gaat bij realitysterren - deelde tijdens een Q&A-rondje op haar Instagram Stories. De gelukkig is Quincy Wilson, een Nederlandse producer/componist/liedjesschrijver. Hij produceert vooral hiphop, urban en EDM. Die tracks voorziet hij zelf van vocale ondersteuning. Quincy- die naar eigen zeggen dj’s als Calvin Harris en Armin van Buuren enorm waardeert - draaide al op verschillende festivals, en was ook te zien in het tv-programma ‘House of Talent’. Hoelang Kimberly en Quincy al een koppel vormen is niet geweten, maar een ding willen we wél zeggen: geproficiateerd!

'Temptation Island'-verleidster Kimberly is verliefd.

TMI* (*maar we klagen niet)

'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Hakan.

Hij liet niet meteen de meest verpletterende indruk na in het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, maar voor Hakan Akbulut bleek z’n deelname aan het programma toch een goede zaak voor z’n carrière. Zo is de Nederlander met Turkse roots namelijk stripper, en zorgde z’n deelname aan de realityshow voor flink wat extra aandacht. Zo werd Hakan door LINDA Magazine namelijk de - komt ie - kleren van het lijf gevraagd over z’n carrière. “Een Nederlandse politieagent lijkt op een postbode”, steekt Hakan - in beroepskringen beter gekend als ‘Helios’ - van wal. “Zo’n uniform wordt nooit bad ass. Ik heb mijn outfit dan ook opgevoerd met een S.W.A.T.-jack. Goeie jeans erbij, boots eronder. Dat is meer wie ik ben.”

Wat er tijdens zo’n boeking gebeurt, hangt af van het publiek. “Oudere vrouwen zijn er vaak helemaal klaar voor”, klinkt het. “Ze hebben alles al meegemaakt. Maar ik kom ook wel op verjaardagen van meisjes die zestien worden. Dan ga ik natuurlijk niet als een enorme gorilla tegen hen op staan rijden. Haar moeder mag de boeien bij haar omdoen, papa krijgt de zweep in handen en tegen de tijd dat ik oma ondersteboven heb getwerkt, moet iedereen lachen. Uiteindelijk is dat wat mensen willen: vermaakt worden en iemand die ze uit hun comfortzone haalt. Een politie-act leent zich daarvoor. Ik kom je arresteren, maar in plaats van je op te sluiten, maak ik je los.”

“Ik ben de enige Turkse stripper ter wereld”, zegt Hakan nog. “In onze cultuur letten mensen op elkaar en strippen is niet een beroep waar tegenop wordt gekeken. Ook Nederlanders denken vaak dat ik een heel wild leven heb. Maar ik gebruik geen drank of drugs en ga nooit met vrouwen mee naar huis. Het is entertainment. Mijn geluk is dat mannen sexyer worden met de jaren, want ik wil dit werk oneindig blijven doen.”

Wat een verschil!

Zussen Sharon en Esmee werden bekend/beroemd/berucht dankzij hun deelname aan 'Ex on the Beach: Double Dutch'.

Realitysterren en plastische chirurgie: het voelt een beetje zoals cafés en bier. Zeker in het geval van Sharon en Esmee, de ‘Terror Twins’ uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Het Nederlandse duo liet een hele waslijst aan ingrepen uitvoeren, en gaf meermaals aan hoe trots ze zijn dat ze er zo nep uitzien.

Maar goed, dat wil uiteraard niet zeggen dat de dames al hun hele leven die look hebben. Onlangs deelde Esmee enkele foto’s uit haar jonge jaren. Nog voor alle botox, fillers en andere plastieken ongein, dus. En dat beeldmateriaal is op z’n zachtste gezegd opmerkelijk te noemen...

'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelneemster Esmee deelde enkele foto's uit de oude doos.

Is de womanizer getemd?

Dusty uit het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'. Tijdens het programma liet hij zich opmerken als een echte womanizer, maar ondertussen zou hij (een deel van) z'n wilde haren kwijt zijn.

‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Dusty heeft er - door zijn zware scoorterongeluk - een bewogen 2021 opzitten, maar dit jaar lijkt het hem een stuk beter voor de wind te gaan. Tijdens een Q&A-sessie op Instagram - side note, maar doen realitysterren ooit nog iets anders? - vertelde de Nederlander namelijk dat hij ‘het leuk heeft met iemand’. In Dusty-taal wil dat ongetwijfeld zeggen dat hij haar binnen afzienbare tijd zal bedriegen, maar kom. Naar ’t schijnt is uw favoriete reality queen een tikkeltje té cynisch wanneer het op de liefde aankomt.

'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Dusty.

Ons Delphine heeft goed nieuws

'Temptation Island: Love or Leave'-deelneemster Delphine.

Afsluiten doen we dan weer met goed nieuws voor ons Delphine. De ‘Temptation Island: Love or Leave’-deelneemster gaf op haar Instagram Stories namelijk te kennen dat het huis waar ze met Bert woonde, verkocht is. Drie(bouw)werf hoera!

'Temptation Island: Love or Leave'-gezicht Delphine heeft goed nieuws.

