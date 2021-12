REALITYCHECK. Barbie blundert erop los en een walgelijk bericht voor Jamecia

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Baby on the beach!

Volledig scherm Jørney en Odim uit het zevende seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'. Zij werden de trotse ouders van een dochtertje. ©

Voor de Nederlandse ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Jørney heeft 24 december sinds dit jaar een extra speciale betekenis. De realityster beviel toen van haar allereerste kind, een dochtertje waarvan de naam nog niet werd meegedeeld. De vader kennen we - gelukkig - wel. Dat is Odim, die Jørney leerde kennen tijdens haar deelname aan het MTV-programma. En met wie ze - #dramaisnotacrime - minstens dertig keer uit elkaar ging voor ze goed en wel bevallen was.

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemers Jørney en Odim werden op 24 december de trotse ouders van een dochter. © RV

Wat de huidige status van die knipperlichtrelatie is, weten we niet. Maar dat Jørney - na heel wat ellende - dolgelukkig is met haar nieuwe rol als mama? Daar laat ze geen twijfel over bestaan. Enkele dagen na de bevalling deelde ze op haar Instagram-pagina immers een eerlijke bespiegeling, waarin ze haar - komt ie - journey bespreekt. “Het was een ontzettend pittige zwangerschap”, klonk het. “Maar het was het allemaal waard. Onbeschrijfelijk hoe bijzonder het is wanneer je jouw kindje eindelijk vast hebt in je armen.”

Geproficiateerd!

Een liefdesbreuk voor Monica?

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-presentatrice Monica Geuze. © SBS BE

Samen met Viktor Verhulst hielp ze de koppels van ‘Temptation Island: Love or Leave’ om hun relatie in het juiste licht te plaatsen, maar dezer dagen lijkt het erop dat Monica Geuze op dat vlak ook zelf wel wat hulp kan gebruiken. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Instagram-account ‘Juice Channel’ loopt het niet zo lekker in de relatie van de Nederlandse presentatrice. “De afgelopen weken gaan er sterke geruchten rond dat de relatie van Monica Geuze en haar vriend Robbert Kroese niet goed meer loopt. Het lijkt er dan ook op dat ze binnenkort de handdoek in de ring zullen gooien”, klinkt het.

De beheerders van ‘Juice Channel’ geven aan dat ze die beweringen hebben voorgelegd aan Monica en dat zij ontkent dat er iets aan de hand is, maar dat ze dat op een gekke manier doet. “Monica vertelde niets inhoudelijk, alleen dat er niets aan de hand was. Maar toch mochten wij de reactie niet delen, omdat hij niet in de media wil”, luidt het verhaal. “Maar als deze geruchten de ronde doen én je krijgt de kans om ze te ontkrachten, grijp je die toch?”

Volledig scherm Volgens het doorgaans goed geïnformeerde instagramaccount 'Juice Channel' loopt het niet zo lekker in de relatie van Monica Geuze. © RV

Bovendien valt het de beheerders van het account op dat Monica al een tijdje geen foto’s meer gepost heeft met haar vriend. Ook in haar ‘2021 recap’ was Robbert amper te bespeuren... tot Monica - zo stelt ‘Juice Channel’ - vaststelde dat het Instagram-account zich vragen stelde over haar relatiestatus, en Robbert ineens wél op haar sociale media te bespeuren valt. Is Monica een single lady of niet? In 2022 komen we het ongetwijfeld te weten...

Lang leve de liefde

Volledig scherm De Nederlandse Erin kwam naar 'Ex on the Beach: Double Dutch' om haar 'Temptation Island'-verleider Alex voor zich terug te winnen. Dat lukte, maar sinds een tijdje zijn de twee toch uit elkaar. Meer zelfs: ondertussen heeft Erin een nieuwe liefde. © RV

Hij werd wereldberoemd in Vlaanderen en Nederland door tijdens ‘Temptation Island’ met Rosanna de koffer in te duiken, maar sindsdien hield Nederlander Alex Maas zich rustig. En dat al helemaal sinds hij - door z’n deelname aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ in 2018 - opnieuw een relatie kreeg met z’n grote liefde, Erin. Enkele weken geleden werd echter duidelijk dat de twee niet langer als koppel door het leven gaan. Niet dat Erin 2022 als single moet inzetten. Zij maakte op Instagram namelijk bekend dat ze een nieuwe liefde heeft, Romano.

De Nederlander - die papa is - lijkt in ieder geval helemaal hoteldebotel. “Liefde hoeft niet perfect te zijn, als het maar echt is”, schrijft hij bij een foto met Erin. Nou, nou!

Zuut!

Volledig scherm 'Big Brother'-finalist Nick heeft goede raad voor de nieuwe bewoners. © Photo News

Hij moest tijdens de finale de duimen leggen voor de Nederlandse studente Jill, maar ‘Big Brother’-finalist Nick kijkt nog steeds met een tevreden gevoel terug op z’n deelname aan ‘de moeder aller realityshows’. En omdat Nick daar het een en ander van opgestoken heeft - én een toffe jongen is -, deelt de dj z’n kennis - we pardonneren de taalfout, maar wel voor de laatste keer dit jaar - met de nieuwe lading bewoners. Zuut, bruur, zuut!

Volledig scherm 'Big Brother'-finalist Nick heeft enkele tips voor de nieuwe bewoners, die vanaf maandag de strijd aangaan. © RV

Gênant, gênanter, gênantst, Barbie.

Volledig scherm Samantha 'Barbie' de Jong. © ANP Kippa

Een nieuwe week, een nieuw gênant moment voor Samantha ‘Barbie’ de Jong. Dit keer door haar werk als influencer (of wat daarvoor moet doorgaan). De Nederlandse realityster kreeg van een kledingshop enkele items opgestuurd, die ze vervolgens moest showen op haar Instagram Stories. Dat zo’n winkel daar ook een tekstje bij wil, is uiteraard evident.

Helaas had Barbie de opdracht niet helemaal begrepen. In plaats van de tekst ietwat naar haar hand te zetten, bezondigde ze zich wel heel duidelijk aan een gevalletje van copy/paste. En dat was ook de Nederlandse roddelkoning Fawrynotsawry niet ontgaan. Barbie toch...

Volledig scherm Samantha 'Barbie' de Jong denkt beter twee keer na voor ze iets post... © RV

Da’s toch wel héél ongepast...

Volledig scherm Jamecia in de 'Only Fans'-docu. De Gentse was eerder te zien in 'Ex on the beach: Double Dutch'. © Streamz

De Gentse ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Jamecia was recent nog te zien in de Streamz-documentaire ‘OnlyFans: de naakte Vlaamse waarheid’, waar ze erg open over all things sexual sprak. En dat geeft sommige mensen klaarblijkelijk een wel heel erg vertekend beeld van wat je dan kan zeggen. Zo deelde Jamecia - die enkele jaren geleden de diagnose MS op haar bord kreeg - op haar Instagram Stories “de walgelijkste DM die ze ooit ontvangen heeft”.

“Jo Jamecia, ik heb gehoord dat je doodgaat en dat spijt me best heel erg”, steekt de schrijver van wal. “Maar - omdat je toch doodgaat - vroeg ik me af of ik je nog zou kunnen n***** voor je doodgaat, want dat zou ik best willen. PS: ik ben achttien.” Alsof dat nog niet erg genoeg is, gaat de jongeman nadien nog een stapje verder. “Sorry, ik heb nog wat toe te voegen. Een paar vrienden van mij zouden het ook wel tof vinden als ze mee mogen komen, zodat zij daarna kunnen...”

Eerlijk? Uw favoriete reality queen is gedegouteerd in Jamecia haar plaats...

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-ster Jamecia kreeg dit opmerkelijke bericht in haar inbox. © RV

Gelijk heeft ze...

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Raphaëlla Deuringer en haar partner, voetballer Dante Vanzeir. © Kristof Ghyselinck

Onze laatste realitycheck van het jaar sluiten we af met een klein opstootje van jaloezie. Niet dat we ‘Love Island’-deelneemster Raphaëlla haar romance met voetballer Dante Vanzeir niet gunnen, maar we hadden het wél geapprecieerd al ze ons ook had meegevraagd op vakantie. Raphie besliste namelijk om zonder ons, maar wél samen met Dante, de jaarwisseling door te brengen op Gran Canaria. En daar schijnt de zon duidelijk wél...

Tot volgend jaar!

