REALITYCHECK. Angela blikt terug op ‘Temptation Island’ en Amber laat de temperatuur stijgen

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Angela vs de verleiders: 1 - 0.

Volledig scherm 'Temptation Island'-deelneemster Angela Liridona

Ze is tegenwoordig vooral bekend als TikTok-ster en influencer, maar vorig jaar leerden we Angela kennen als een van de vijf dames die haar relatie wilde testen in ‘Temptation Island’ mee kleur ga. Sindsdien is Angela een BV, en dus kon een babbel met dj Tricoo niet uitblijven. En zo zit Angela dus in zijn YouTube-reeks ‘In Den Oto Met Den Tricoo’ - een soort van ‘Carpool Karaoke’, maar dan zonder gezang -, waarin ze uiteraard haar boekje open deed over haar deelname aan ‘Temptation Island’. Onder andere de losse manier waarop Angela met de verleiders omging, komt ter sprake. “Ik heb de verleiders niet opzettelijk het gevoel gegeven dat ik verliefd was, maar ik bén gewoon zo. Ik ben heel open, heel speels. Ik voel me ook gewoon comfortabel bij mannen, aangezien ik opgegroeid ben in een omgeving met veel mannen. Ik heb drie broers, heb veel mannelijke vrienden, ... Dus ik voelde mij in Thailand ook gewoon comfortabel. Ik had wel de indruk dat de verleiders z’n houding precies niet gewoon waren van meisjes. Zij interpreteerden het als interesse, terwijl dat niet zo was.”

Volledig scherm Christophe uit 'Temptation Island'. © SBS

Ook een analyse van de band tussen Angela en verleiders Christophe en Sam kon niet uitblijven. Zo kon de Belgische schone het aanvankelijk met beide heren goed vinden, maar had ze op het einde toch een betere band met Sam. “Christophe was te geforceerd aan het versieren, en dat vond ik niet leuk. Ik kreeg echt een afkeer, en dat heb ik hem ook eerst gezegd”, aldus Angela. “Maar dat werd door de productie niet in beeld gebracht. Meer zelfs: op een bepaald moment waren er dates, en mocht ik niet kiezen. Ik moest toen met Christophe gaan. Toen heb ik gezegd dat ik niet meer op date zou gaan als ze dat nog eens deden. Ik wil met iemand op date gaan waar ik het vriendschappelijk goed mee kan vinden.”

Volledig scherm Sam uit 'Temptation Island' over Angela. © SBS

Enter Sam. “Met hem was het anders”, aldus Angela. “Sam is nu nog altijd een heel goede vriend van mij, en ook daar ging het natuurlijk. Ik weet niet wat zijn gevoelens waren naar mij toe, maar hij deed gewoon normaal.”

Wie wil horen wat Angela nog meer te zeggen heeft over het programma, toenmalige presentatrice Annelien Coorevits, haar breuk met Chris - met wie ze momenteel geen contact meer heeft - of haar verleden als miss-kandidate: check het filmpje hieronder!

Van ongemakkelijke etentjes gesproken...

Volledig scherm 'Eating with my ex: going Dutch' - Damian en Shirley. Zij deden als koppel mee aan 'Temptation Island VIPS', maar gingen uit elkaar. Nadien was Shirley te zien in het zevende seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Driewerf hoera voor de jongens en meisjes van Discovery+, want zij brengen vanaf 13 augustus wekelijks het geheel nieuwe realityprogramma ‘Eating With My Ex: Going Dutch’ in stelling. In het programma zullen diverse ex-koppels tijdens een chique diner terugblikken op hun geflopte relatie. Tijdens iedere gang krijgen ze drie vragen gepresenteerd, waar ze ook eerlijk op moeten antwoorden. Onder andere Shirley en Damian uit ‘Temptation Island VIPS’, ‘Love Island’-gezichten Raphaella en Mattheüs en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-duo’s Dennis en Olivia en Lesley en Bradley passeren de revue.

#ONZEPOPCORNSTAATALKLAAR

Is jouw ex next?

Volledig scherm Cast zevende seizoen 'Ex on the Beach: Double Dutch' © RV

Durf jij de confrontatie aan te gaan met een leger aan exen in het heetste programma van Nederland én België? En ben jij klaar voor een flinke portie drama? Dan ben jij de geknipte kandidaat voor het nieuwe seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Wanneer het programma precies zal worden opgenomen is nog niet duidelijk, maar castingbureau Blue Circle is wel volop op zoek naar Belgische en Nederlandse singles.

Oh ja: het is blijkbaar héél belangrijk dat vrienden en familie níét op de hoogte zijn van een eventuele inschrijving. ‘t Is maar dat dit de voorbije jaren nooit eerder uitlekte, of zo.

Enfin: je kan je hier aanmelden!

Een hete zomer

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Amber vormt nog steeds een koppel met Arda, die vorig jaar deelnam aan 'de ultieme relatietest' met toenmalige partner Elke. © Kristof Ghyselinck

Eerlijk? Wij hadden de relatie van ‘Temptation Island’-gezichten Arda en Amber al lang ten dode opgeschreven. Arda nam in 2020 immers aan het programma deel met z’n toenmalige vriendin Elke, met wie op termijn wilde trouwen. Zo ver kwam het echter niet, want al snel raakte de Limburger betoverd door de charmes van verleidsters Eline en Amber. Arda bezweek uiteindelijk voor de verleidingstechnieken van Eline en hoopte met haar een relatie te beginnen, maar zij hield de boot af. Waarop Amber plots wel goed genoeg bleek voor Arda.

Zo goed zelfs, dat Amber niet veel later zwanger bleek. Zoontje Amari werd geboren, waarna Amber toegaf dat ze het moeilijk had met haar lijf. Daar heeft ze ondertussen duidelijk geen last meer van. Getuige daarvan: de foto’s die ze op haar instagramprofiel deelde. “Vertrouwen in je lichaam komt niet als je het perfecte lijf wil bereiken, maar tevreden bent met het lijf dat je hebt”, klinkt het bij twee foto’s in ondergoed.

Waarop wij weer enkele dingen geleerd hebben:

* Ten eerste: Amber geeft Aristoteles, Hume, Spinoza en de rest van het filosofische canon het nakijken.

* Ten tweede: de opwarming van de aarde is écht. En zeker in Beverst. Zullen wij hier maar verder bibberen.

* Ten derde: Arda vindt zichzelf ‘the luckiest man alive’ met zo’n dame aan z’n zijde. We zullen het maar geloven zeker?

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een nieuwe romance in realityland?

Volledig scherm Keanu uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' wordt gelinkt aan Megan, die enkele jaren geleden deelnam aan 'Temptation Island'. © RV

Ze zijn beiden niet meteen gekend om hun standvastige liefdesparcours, maar afgelopen week leek het plots alsof ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Keanu de liefde had gevonden bij Megan, die enkele jaren geleden deelnam aan ‘Temptation Island’ met haar toenmalige vriend Kevin. Zo werden ze gespot toen ze beiden een hartje lieten plaatsen in een tattoozaak én liepen ze vervolgens hand in hand rond.

Onze favoriete realitytijger Diaz - die de filmpjes op z’n Instagram Stories postte - houdt echter de lippen stijf op elkaar over de relatiestatus van z’n vrienden. Al stelt hij wél dat het snel duidelijk zal worden hoe de vork in de steel zit. Hoe dan ook: we zijn benieuwd!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Huisje, boompje, Denzel

Volledig scherm Love Island (2019) - deelnemer Denzel. Hij won het eerste seizoen, samen met Aleksandra. Intussen zijn de twee uit elkaar © SBS

Denzel mag met Aleksandra dan wel het eerste seizoen van ‘Love Island’ hebben gewonnen, het is Famke Louise die zijn hart sneller doet kloppen. De twee hebben immers besloten samen te gaan wonen. Hoewel de tortelduifjes niet met elkaar te koop lopen op hun sociale media, deelde Famke afgelopen week wel via Instagram Stories een kort filmpje van hun huisje.

Please start your engines SBS!

Volledig scherm 'Drag Race Holland S1': Ryanne van Dorst, Loiza Lamers, presentator Fred van Leer en Nikkie Plessen. © /

Afsluiten doen we dan weer met een oproep aan SBS. Kunnen jullie pretty please het tweede seizoen van ‘Drag Race Holland’ - dat vanaf vandaag te zien is op videoland - heel snel ook op de Vlaamse buis brengen? Vooral ook omdat met Vanessa van Cartier ook een Vlaamse queen meedoet. Eentje met de nodige credentials trouwens: zo is Vanessa niet alleen een transvrouw, maar is ze ook de drag mom van Envy Peru. En die won het eerste seizoen van de wedstrijd.

Dus... Krijgen we dan snel onze zin? Want anders doen we van ‘Sashay Away’ hoor!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Videoland (@videolandonline) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

