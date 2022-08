REALITYCHECK. Alles wat je nog moet weten over de ‘Love Island’-deelnemers: “Meermaals gevraagd of ik naar huis kon”

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Rick gelooft nog steeds in de liefde

Volledig scherm Nederlander Rick vond op 'Love Island' niet de ware liefde, dus hij gaat ze nu zoeken op ‘t Love Eilandje. © Streamz

Hij is een van de singles die tijdens ‘Love Island’ (te bekijken op Streamz) de liefde niet vond, maar toch blikt de Nederlandse sportfanaat Rick (27) tevreden terug op z’n avontuur. “Ik geloof nog steeds in de liefde”, lacht hij. “De juiste persoon zat er voor mij niet tussen, maar dat doet geen afbreuk aan mijn ‘Love Island’-avontuur. Ik zou zo wéér meedoen, ook al heb ik deze editie misschien wat weinig kansen gekregen. Toen ik in de villa kwam, moest ik heel snel beslissen voor wie ik wilde gaan. Op basis van een kort gesprek gaf ik vervolgens aan dat ik mijn pijlen wilde richten op Jotti. Zij zat toen in een koppel met Mehti, die er door mijn toedoen uitgegaan is. Ik had gehoopt dat het nadien wel zou loslopen met Jotti, maar dat gebeurde niet. Tijdens mijn verblijf had ik dat onvoldoende door. Ik dacht dat we stapjes zetten, maar zij had daar - nu ik het opnieuw bekeken heb - duidelijk een ander gevoel bij.”

Rick beseft ondertussen dat z’n drieste aanpak daar voor iets tussen zat. Zo overdonderde hij de rustige blondine met z’n tomeloze energie, en beging hij een blunder door haar verleden met Wesley Sneijder op te rakelen. “Ik richte mijn pijlen op Jotti, ik begreep dat ik haar uit een stelletje rukte - en dat dit voor haar even schakelen was”, klinkt het. “Er werd bovendien gefluisterd over Wesley Sneijder, haar ex. Ook Mehti twijfelde om het onderwerp aan te kaarten. Jotti gaf aan dat ze van directe Nederlanders hield - wat precies mijn stijl is -, en dus sprak ik haar aan over Wesley. Dat vond ze niet zo fijn, waarop ze zich wat afsloot. Ik begreep dat. Toen we nadien beter met elkaar begonnen te praten, moest ik er alweer uit. Jammer, maar niets aan te doen. Ik ben wel blij om te zien dat ze zich zo goed voelt bij Cas. Hij kwam precies op het juiste moment, en ik gun haar dit écht.”

Manon heeft geen spijt van haar aanpak

Volledig scherm Voor de Belgische Manon zat er geen man tussen op 'Love Island'. © Streamz

Ze werd bij de start van ‘Love Island’ nog verkozen tot populairste islander, maar helaas: ook voor Manon zit haar tijd op Gran Canaria er al eventjes op. “Er was geen enkele jongen bij wie ik het gevoel had dat het iets kon worden” , legt ze uit. “Dan weet je dat het vroeg of laat ophoudt. Uiteraard had ik het liever anders gezien, maar ik was tegelijkertijd zo blij om mijn familie weer te zien en m’n dieren te kunnen knuffelen. (lacht)”

“Ik heb na afloop heel wat berichtjes gekregen, en die waren haast uitsluitend positief”, zegt ze. “Hier en daar lees je natuurlijk iets dat niet zo fijn is, maar dat laat ik niet aan mijn hart komen. Er zijn botsingen geweest, maar dat kwam vooral omdat we zo intens met elkaar samenleefden. In een dagdagelijkse situatie kan je afstand nemen wanneer het even wat moeilijker gaat, maar in Gran Canaria kon dat niet. Met alle gevolgen van dien. En je mag ook niet vergeten dat onze 24 uur werden samengevat in een aflevering van zo’n veertig minuten. Als kijker zie je dus echt niet alles wat er zich afspeelt in de villa. Of ik desondanks toch niet beter voor een andere aanpak had gekozen? Nee, absoluut niet. Ik ben steeds mezelf gebleven, en dat hebben de kijkers geapprecieerd. Ik ben niet bang om mijn gevoelens te uiten, en zo blijf ik in het leven staan.”

De Belgische schone blikt met een tevreden gevoel terug op haar deelname: “Ik heb mijn prins op het witte paard weliswaar niet gevonden, maar ik heb geweldige mensen leren kennen. Sommigen zijn echt vrienden geworden. Ik heb dus geen spijt dat ik in ‘Love Island’ zat. En ja, ik blijf geloven in de liefde. Niet dat ik actief op zoek ga, maar ik ben er zeker van dat mister right mijn pad wel zal kruisen.”

Van een blitzbezoek gesproken...

Volledig scherm 'Love Island'-deelnemers Manon en Sayed vormden een koppel in het programma, maar werden weggestemd. © Streamz

De kortste verschijning in ‘Love Island’ dit seizoen? Die staat op naam van Sayed, een Nederlander met Egyptische roots. Samen met z’n broer Yousri kwam hij de villa binnen, en hoopte hij de liefde van z’n leven te vinden. Helaas bleek Sayed daar niet zo heel succesvol in: amper twee dagen na z’n blijde intrede mocht hij alweer beschikken. “Het is summier geweest, maar niets aan te doen”, klinkt het. “Omdat ik samen met mijn broer de villa betrad, wist ik dat het sowieso moeilijk zou worden. Er moesten namelijk twee nieuwe koppels gevormd worden, en dat terwijl heel wat stelletjes - op dat moment toch - behoorlijk solide leken. Bij Manon en Marvin was dat niet het geval, waardoor ik voor Manon koos. Maar wij wisten beiden haast onmiddellijk dat het bij vriendschap zou blijven. Dan weet je dat je vroeg of laat naar huis gaat. Ik had alleen niet verwacht dat het zo extreem vroeg zou zijn.”

“Ik hoop dat de kijkers - ondanks mijn korte passage - gezien hebben dat ik een leuk en oprecht iemand ben”, stelt Sayed. “En laat niemand vergeten dat ik tijdens de brandweer-uitdaging toch maar mooi de meest sexy brandweerman ben. (lacht)” Dat Sayed nu ook z’n geluk beproeft tijdens ‘t Love Eilandje, komt niet als een verrassing. “Ik ben nog steeds op zoek naar mijn droomvrouw, en sta echt open voor de liefde. Een sportieve, spontane dame die niet op haar mondje gevallen is: daar hou ik van.”

Topmodel met vitiligo? Het kan perfect!

Volledig scherm 'Love Island'-deelnemer Gideon. © Streamz

Met zijn innemende glimlach, sprekende ogen en opvallende huid is Gideon voor veel fotografen een droom om mee te werken. Als internationaal model stond hij al in de Italiaanse Vogue, en sleepte hij een internationale Nike-campagne in de wacht. De liefde heeft hij tijdens z’n deelname aan ‘Love Island’ helaas niet gevonden. “Ik ben al jaar en dag fan van het programma, dus ik weet dat je zo de ware kan vinden”, legt hij uit. “Vandaar dat ik besliste om me in te schrijven. Bijkomend wilde ik, als man met vitiligo, zo een statement maken. Door op televisie te komen, kan ik deze huidaandoening normaliseren én helpen om het taboe te doorbreken. In de villa deed iedereen daar gelukkig heel normaal over: niemand keek me raar aan.”

“Dat gezegd zijnde: mensen vinden het vaak ongemakkelijk om mij daar iets over te vragen”, vertelt Gideon. “Terwijl ik veel liever heb dat ze er mij gewoon op aanspreken. Het definieert deels wie ik ben, dus waarom zou je daar shady over doen? Het staat me ook niet in de weg om mijn dromen na te jagen. Ik denk dat ik, na Winnie Harlow, het drukst bevraagde model met vitiligo ben.” Nochtans was Gideon nooit van plan om een modellencarrière uit te bouwen. “Als tiener - zonder die aandoening - kreeg ik de aanbieding al eens, maar het zei me niets”, klinkt het. “Ik heb dat verzoek toen afgewimpeld. Nadien kreeg ik nog vaak de vraag, maar ik wilde het niet. Ik had er toen ook een rothekel aan om op de foto te gaan. Niet handig als model. (lacht). Op mijn 21ste kreeg ik de vraag opnieuw, in een bar in Kaapstad. Ik was ietwat dronken, en dat beïnvloedde me om ‘ja’ te zeggen. Toen ik de volgende ochtend wakker werd, dacht ik dat ik er niets meer van zou horen.”

Het tegendeel bleek waar. Na enkele telefoontjes met het thuisfront, besliste hij om het avontuur aan te gaan. Al gauw volgde de ene prestigieuze opdracht na de andere. “Ik besef dat ik in een unieke positie zit”, vertelt Gideon. “Ik krijg ondanks/dankzij vitiligo de kans op een droomleven, iets waar veel mensen met deze aandoening alleen maar van kunnen dromen. Zelf kreeg ik vitiligo op mijn vijftiende. Er zijn oorzaken legio waardoor je het kan krijgen: stress, trauma’s, een erfelijke component, ... Ik ben de enige in mijn familie die het heeft: vermoedelijk zat het toch in mijn DNA, maar is het zich pas op mijn vijftiende gaan ontwikkelen. Dat bezorgde mij aanvankelijk een persoonlijkheidscrisis. Als puber ben je héél erg begaan met je uiterlijk, en plots bleek daar iets ‘mis’ mee. Het eerste jaar kon ik dat nog geheim houden, maar op mijn zestiende kreeg ik te horen dat het niet kon behandeld worden. Meer zelfs: de witte vlekken zouden alleen maar toenemen. Het was zwaar om dat te accepteren, maar ik had geluk met mijn omgeving. Mijn vrienden hebben me écht geholpen, en ik werd nooit gepest.”

Gideon beseft dat dit een uniek scenario is. “Ik weet dat heel veel mensen dat geluk niet hebben”, vervolgt hij. “Voor hen was mijn deelname aan ‘Love Island’ misschien nog belangrijker dan voor mezelf. Door mezelf te tonen, kon ik de bewustwording vergroten. Of ik daar ook iets lastig aan vond? Het feit dat we zoveel tijd doorbrachten in de zon. Vanwege mijn vitiligo moet ik mijn huid extra goed beschermen. Per dag joeg ik er een flesje zonnebrandolie door, maar zelfs dat bleek niet genoeg. In het normale leven kan ik me daar tegen wapenen, maar in Gran Canaria liep het enkele keren mis.” Dat Gideon op ‘Love Island’ niet de liefde vond, is volgen hem niet zo’n ramp. “Ik heb een hele hoop vrienden overgehouden aan dit avontuur, en daar ben ik ontzettend dankbaar om. En wat de liefde betreft: wie weet vind ik die dame wel dankzij ‘t Love Eilandje. Als ze spontaan en gek is, kan het zomaar eens de juiste zijn. (lacht)”

Er is nog hoop voor Jules...

Volledig scherm Amandine stapte zelf uit 'Love Island', nadat Jules voor Lisa koos. © Streamz

Ze was de enige die voor ‘Love Island’ nog nooit een vriendje had gehad, maar vanaf het begin knetterde het tussen Amandine en Jules. Groot was de verrassing dan ook toen laatstgenoemde na Casa Amor naar de villa terugkeerde met bombshell Lisa aan z’n zijde. Hoewel Amandine aanvankelijk rustig bleef, besliste ze uiteindelijk een dag later om de villa te verlaten. “Ik heb alles op een rijtje kunnen zetten, en ondertussen heb ik vrede met de gebeurtenissen”, zegt ze. “Ik voel me nu ook anders dan vorige week. En dat komt door de beelden van Jules, waarop ik zag dat hij spijt had van z’n keuze. Ik had het graag anders gezien, maar de feiten zijn nu eenmaal wat ze zijn.” Dat Amandine nog maagd is, speelde volgens haar geen rol in de beslissing van Jules. “Ik heb gemerkt dat meerdere mensen dat dachten, maar dat had er echt niets mee te maken”, stelt ze. “Jules had heel veel prikkels, vooral omdat er twee meisjes waren die op hem aasden. Naast Lisa toonde ook Raphaëlla interesse. Lisa neem ik niets kwalijk: zij was daar - net als wij - om de liefde te vinden. Ik heb ook veel met haar gepraat, en ze kon er ook niets aan doen dat ze op dezelfde jongen viel als ik.” Bij Raphaëlla, met wie Amandine bevriend was, liggen de kaarten anders: “Raph en ik hebben in Gran Canaria over Jules gepraat, en tegenover mij liet ze uitschijnen dat de interesse van zijn kant kwam. Maar toen ik de beelden opnieuw bekeek, zag ik iets anders. Doorgaans zou ik hierdoor ook een streep door onze vriendschap trekken, maar ik wil hier écht met haar over praten. Ik ben heel benieuwd wat ze gaat zeggen, want dit had ik niet van haar verwacht. Maar ze krijgt al negatieve reacties genoeg. Daar wil ik niet aan bijdragen.”

Maar, misschien nog belangrijker: wat nu met Jules? “Als hij mij een bericht zou sturen, zou ik daar vriendelijk op reageren”, zegt Amandine. “Maar hij moet niet denken dat ik hem zomaar ga vergeven: hij moet moeite doen.”

Mara is niet boos op Marvin

Volledig scherm 'Love Island'-kandidate Mara zette haar zinnen op Marvin, maar die koos uiteindelijk voor Lio. © Streamz

Deelneemster Mara vindt het jammer dat ze niet langer op ‘Love Island’ kon blijven, maar de Nederlandse heeft haar exit wel verteerd. “Ik zit stilletjes aan weer in m’n oude leventje, en ben vooral heel dankbaar dat ik dit avontuur mocht aangaan. Ik had gehoopt om de liefde te vinden, maar het zat er niet in.”

Mara kwam naar de villa voor Marvin, maar die koos tijdens Casa Amor voor Lio. “Ik neem hem niets kwalijk”, zegt ze. “Op het moment dat de koppels gescheiden werden, kenden Marvin en ik elkaar nog maar net. Als hij dan een betere klik heeft met iemand anders: ja, dan is dat zo. Ik gun hem oprecht het allerbeste met Lio. Zelf heb ik toen gedaan wat ik op dat moment in mijn hart voelde. Of ik niet beter ook zelf een andere koppelpartner gekozen had? Misschien wel. Met Martin klikte het, dus dat had gekund. Ik krijg in ieder geval heel veel lieve berichten: mensen gunnen mij écht een mooie, nieuwe liefde. Oh ja: als je het mij vraagt, maken Fé en Lennert kans om te winnen. Ook Jotti en Cas schat ik hoog in. Dat zijn twee koppels waar je de liefde ziet opbloeien.”

‘t Is officieel!

Volledig scherm Marvin viel goed in de smaak bij de dames op 'Love Island'. Met Lio leek hij z'n match gevonden te hebben, maar het duo moest de villa enigszinds verrassend verlaten. © Streamz

Hij had de dames voor het uitkiezen tijdens z’n deelname, maar een bezoekje aan Casa Amor bezorgde Marvin wél z’n droomvrouw: de Antwerpse makelaar viel er voor de charmes van Lio, met wie hij in een koppel stapte. Niet veel later moest het duo enigszinds verrassend de villa verlaten. “Ondertussen heb ik dat een plaats kunnen geven”, vertelt Marvin. “Een exit is nooit leuk, maar ik heb wél iets ontzettend mooi overgehouden aan mijn deelname: Lio. Het zat al goed in Gran Canaria, en ook in België loopt het prima. Onze interesse in elkaar is oprecht. We zijn vorig weekend nog samen naar WECANDANCE geweest, en daar kregen we de vraag of we nu officieel een koppel zijn. We hebben dat beiden bevestigd, en zijn vastberaden om het te laten slagen tussen ons. We hebben het geluk dat we goed met elkaar kunnen praten, en dat de afstand (Marvin woont in Antwerpen, Lio aan de Belgische kust) voor ons beiden geen struikelblok vormt.”

Dat Lio en Marvin een stelletje vormden, was volgens critici nochtans weinig verrassend. Zo volgde het tweetal mekaar al voor hun deelname op Instagram, en reageerden ze op elkaars foto’s. “Het klopt dat Lio en ik mekaar op Instagram volgden, en dat we mekaar ook eens tegen het lijf liepen tijdens het uitgaan. Maar wij kenden elkaar inhoudelijk niet”, aldus Marvin. “Dankzij ‘Love Island’ heb ik voor het eerst een gesprek met haar gevoerd. Toen had ik het gevoel dat het meant to be was, en durfde ik - in tegenstelling tot wat ik doorgaans zou doen - mijn gevoelens te uiten. En de uitkomst daarvan kennen jullie. (lacht)”

Geen foute pranks met z’n broer

Volledig scherm Yousri hield het langer vol dan z'n broer Sayed op 'Love Island', maar ook hij werd naar huis gestuurd. © Streamz

Hij hield het een week langer vol dan z’n broer, maar helaas: ook voor Yousri zat het ‘Love Island’-avontuur er vroegtijdig op. De Nederlander met Egyptische roots vond noch in de villa, noch tijdens Casa Amor een dame die z’n hartje sneller deed slaan. “Het was fijn dat ik mee mocht doen aan het programma, maar ik wist sowieso dat mijn deelname eindig was. Ik heb het geprobeerd, maar er was geen enkele dame waar ik écht een romantische klik mee voelde.”

En dus zet Yousri z’n zoektocht naar de perfecte partner verder. Daarvoor schakelt hij meteen de grove middelen in, want ook hij gaat daten tijdens ‘t Love Eilandje.”Ik heb mijn geloof in de liefde zeker niet opgegeven”, klinkt het. “Ik ben op zoek naar een natuurlijke beauty, en liefst eentje die niet root of drinkt. Ik heb zelf al vier jaar geen druppel alcohol meer aangeraakt, en dan vind ik het fijn als mijn partner op dezelfde golflengte zit. Ik beloof ook plechtig dat ik haar niet ga pranken met mijn broer.” Zo gingen beide heren met Sunita op date,en had zij niet door dat ze met meer dan één persoon sprak. “Het is niet zo dat we dat trucje voortdurend herhalen”, vervolgt Yousri. “We deden het slechts een keertje eerder, in het middelbaar. Sayed en ik zaten in verschillende lesgroepen, en we waren in elkaars klas gaan zitten. Pas na een kwartier hadden die leerkrachten dat door. Wij vonden het hilarisch, maar zij dreigden met een schorsing. Dat joeg ons zo’n schrik aan, dat we het nooit meer geprobeerd hebben - tot op ‘Love Island’ dan. (lacht)”

Geen derde keer meer

Volledig scherm Lisa nam al eens eerder deel aan 'Love Island', maar dat leverde haar in beide gevallen geen liefde op. © Streamz

Ze nam in 2020 ook al eens deel aan ‘Love Island’, maar toen vond Lisa de liefde niet. In 2022 leken de kaarten met Jules iets beter te liggen. Hij raakte tijdens Casa Amor helemaal betoverd door het West-Vlaamse Playboymodel, maar eenmaal in de villa bleken ze toch geen goede match. “Ik had me dit avontuur heel anders voorgesteld”, zegt Lisa. “Toen ik gevraagd werd, dacht ik dat ik als bombshell in de villa zou komen. Dat zag ik zitten, want dan krijg je op een fijne manier de kans om een partner te vinden. En weet je wat het ook was? Tijdens mijn eerste deelname had ik pech gehad (Lisa vormde toen een koppel met Giuliano, maar die liet haar plotsklaps vallen toen Feline de villa betrad, red.), dus ik wilde m’n kans grijpen om het beter te doen.”

“Maar toen bleek dus dat ik een van de ‘Casa Amor Allstars’ was, en had ik onmiddellijk spijt van mijn deelname”, vervolgt Lisa. “Ik had op dat moment al negen dagen apart in een hotel gezeten, zonder telefoon. Hierdoor had ik al niet zoveel zin meer om te starten. Ik heb ook niets tegen de andere meisjes, maar ik had niet gedacht dat zij e ook zouden zijn. Ik hoopte echt om met een schone lei te beginnen.”

Toch wist Lisa vanuit Casa Amor wel de weg te vinden naar de reguliere villa. Aan de zijde van Jules, die voordien een koppel vormde met Amandine. “Ik had nooit verwacht dat ik interesse zou krijgen in hem”, klinkt het. “Aanvankelijk had ik mijn zinnen gezet op Marvin; die leek qua uiterlijk en innerlijk het best bij mij te passen. Maar na tien minuten in Casa Amor wist ik al dat het niets zou worden tussen ons. Hij maakte geen oogcontact, en ik wilde me niet opdringen. Vervolgens ben ik met de andere jongens beginnen praten, en met Jules ging dat super vlot. Dat verraste me, en het maakte me benieuwd naar meer. Die eerste nacht mochten we kiezen naast wie we zouden slapen, en toen hebben we meteen voor elkaar gekozen. We hebben toen ook amper geslapen omdat we zo druk aan het babbelen waren. Qua uiterlijk is Jules niet meteen mijn type, maar z’n innerlijk sprak me wel aan. Ik ben dus écht voor de connectie gegaan.”

Eenmaal het duo de villa betrad, verdween die goede band in sneltempo. “Ik vond het belangrijk om mijn evenwicht in de groep te zoeken, en ik wilde Amandine niet bruuskeren. Vandaar dat ik Jules ook eerst twee dagen tijd wilde gunnen om de situatie met z’n voormalige koppelpartner uit te klaren. Gedurende die 48 uur keek hij totaal niet naar mij om, en nadien was de interesse bij hem weg. Ik heb nog wel geprobeerd om daar iets aan te doen, maar het bleef kabbelen. ’s Nachts hadden wij bijvoorbeeld heel goede gesprekken, maar overdag zei hij niets tegen mij. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

“Achteraf bekeken had ik een tweede keer ‘Love Island’ beter aan me laten voorbijgaan”, vertelt Lisa. “Na die periode in Gran Canaria was ik emotioneel kapot. Mijn mama kwam me halen aan de luchthaven, en ze zag ook dat ik niet de happy Lisa was. Het programma heeft me een beetje gekraakt, ja. Mijn eerste seizoen was heftig, maar dit was nog erger. Ik heb meermaals aan de productie gevraagd of ik naar huis kon, maar dat ging uiteraard niet zomaar. Toen Jules en ik dan uiteindelijk moesten vertrekken, overheerste vooral opluchting. Bij hem eveneens, hoor. we waren beiden klaar om naar huis te gaan.”

“Of ik nog in de ware liefde geloof? Ik weet het niet”, besluit Lisa. “Mijn ouders zijn al ontzettend lang samen - én gelukkig -, maar mij lijkt dat precies niet te lukken. In het dagelijkse leven krijg ik iedere dag privé-berichten van mannen, maar dat boeit me niet. En op ‘Love Island’ is het precies omgekeerd. Maar die prins op het witte paard zal zich ooit wel eens aandien, toch? (lacht)”

Volgend jaar méér Tyra, alsjeblieft

Volledig scherm 'Love Island'-kandidate Tyra. © Streamz

Ze werd uit drie dames gekozen om als laatste bombshell de villa te betreden, en dat was vooral aan Merijn te danken. Maar ondanks die aanvankelijke interesse moest ze na enkele dagen Gran Canaria alweer verlaten. “Ik ben blij dat ik weer thuis ben”, lacht ze. “Ook al was het kort: ik heb een mooie tijd gehad. Jammer dat ik - door de korte periode die ik op het eiland verbleef - niet de kans kreeg om mijn mister right te vinden. Ik had wel interesse in Merijn, maar die gaf al snel aan dat hij toch liever z’n pijlen op Imen richtte. Achteraf bekeken vind ik dat verrassend. In de aflevering waarin de heren mogen kiezen welke bombshell nog afreist, was hij degene die voor mij pleitte. Jammer, want ik kwam echt wel voor de liefde. Maar wanneer niemand zich open wil stellen, stopt het al snel. Gelukkig scheen de zon. (lacht)”

Aandachtige kijkers kunnen Tyra trouwens herkennen: de Nederlandse schone was ook te zien als single in het eerste, volledig Nederlandse seizoen van ‘Temptation Island: Love or Leave’. “Ook daar had ik helaas weinig geluk”, blikt Tyra terug. “Maar de makers van ‘Love Island’ mogen dat volgend seizoen gerust compenseren door mij vanaf het begin in de reeks te stoppen. Ik ben al vijf jaar single, dus die leuke man mag stilletjes aan op mijn pad komen (lacht)”

Daten maar! De summer of love nadert z’n ontknoping, en trouwe kijkers van ‘Love Island’ op Streamz zullen het geweten hebben. Op zaterdag 13 augustus staat er voor fans van de show een leuk extraatje op de agenda: ‘t Love Eilandje, een exclusief evenement aan het MAS in Antwerpen waarbij de liefde hoogtij viert. Ex-islanders Kimbery, Mehti, Rick, Sayed, Yousri en Gideon doen mee aan deze groepsdate. Daarnaast zijn ook Fabrizio Tzinaridis, Joshua Feytons, Zoey Hasselbank en Angela Liridona single and ready to mingle.

