Reacties op overlijden Lutgart Simoens (92) stromen binnen: “Afscheid van een grande dame van de Vlaamse radio”

VRT-radiopresentator Xavier Taveirne zegt: “Zondagavond. Als het geluid van mensen in het restaurant was gedoofd en het personeel naar huis was, maakte mijn moeder nog iets voor zichzelf klaar. Ik ging er vaak in stilte bij zitten. We luisterden naar Vragen Staat Vrij. Het is zondag nu. En stil. Rust zacht Lutgart Simoens.” VRT-journalist Philip Heymans spreekt over “rouw in radioland”.