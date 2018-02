Reünie van de Spice Girls dankzij 'K3 zoekt K3'? TC

Showbizz Meidenband komt weer samen zodat manager Simon Fuller een talentenjacht kan organiseren. En omdat de dames véél betaald krijgen, natuurlijk.

Volgens de Britse krant The Sun is het formeel: na veel palaveren zal de meest legendarische meidenband uit de popgeschiedenis, The Spice Girls, dan toch een comeback maken. Mét alle leden. En dus ook Sporty Spice ( Mel C) en Posh Spice (Victoria Beckham) die altijd afkerig stonden tegenover een grootse reünie. Maar nu zou manager Simon Fuller de dames dan toch hebben overtuigd om nog één keer samen te komen. Al stelden de Spice Girls wel hun voorwaarden.

Posh moet niet zingen

Eén van de eisen van Victoria was bijvoorbeeld dat zij niet live moet zingen. Posh, de laatste jaren vooral actief als modeontwerpster, heeft immers in geen tijden nog gezongen (sommigen menen dat ze dit eigenlijk nooit gedaan heeft, nvdr) en vreest een beetje dat het niet meer zal lukken. En er waren natuurlijk ook stevige financiële eisen. Volgens bronnen in Londen zouden de bandleden elk 10 miljoen pond krijgen voor de reünie. En daarvoor hoeven ze niet eens zo hard te werken. Want de comeback zou een redelijk beperkt iets worden. Er komt al zeker geen wereldtournee (Geri Halliwell en Victoria Beckham willen daar om familiale redenen niet aan beginnen) en ook geen nieuwe plaat. Wel zal er een nieuwe compilatie-album uit komen met de beste songs uit de Spice Girls-geschiedenis. Daarnaast zal de band voornamelijk in China optreden tijdens een reeks tv-shows. Het is ook dat Chinese geld dat de comeback moet financieren. Daarnaast heeft Fuller nog één plannetje met de Girls: een talentenjacht op de Britse tv.

Hallo Studio 100 en vtm?

Fuller, de bedenker van het tv-concept 'Idool', heeft namelijk een wild idee in het hoofd. In de Britse pers lekte immers dat hij samen met de Spice Girls een talentenjacht wil organiseren op televisie. Over die tv-plannen werden nog geen details prijsgegeven, maar het heeft er volgens Britse bronnen alle schijn van dat hij samen met de huidige bandleden, die als jurylid zullen fungeren, op zoek wil gaan naar een nieuwe versie van de Spice Girls. Je zou dus kunnen vermoeden dat Fuller de mosterd gehaald heeft bij 'K3 zoekt K3', waar een meidenband ook al op zoek ging naar een nieuwe bezetting. Vraag is nu of er bijgevolg geen rechten zullen moeten betaald worden aan vtm, de Nederlandse zender SBS 6 en Studio 100 die het concept toch bedachten? Als de plannen van Simon Fuller echt die richting uitgaan, moeten ze misschien toch eens informeren...