Razend populair: videoclip ‘Da Da Ta’ van Mobile Vikings al bijna een miljoen keer bekeken DBJ

26 november 2018

Hij moet op dit moment zowat de populairste persoon op televisie zijn, de blonde jongeman van Mobile Vikings die al surfend door het leven gaat. De clip van de telecomprovider is al bijna een miljoen keer bekeken.

Hij eet sushi met zijn ma, gaat op wereldreis met Google-maps, is insta-famous en in trek met al die filters op zijn bek. De clip ‘Da Da Ta’ van Mobile Vikings is razend populair op televisie, maar ook online. De clip van de provider heeft in twee maanden tijd bijna een miljoen views.

De clip werd gemaakt door De mortierbrigade, het reclamebureau van Jens Mortier (zoon van voormalig hoofdredacteur van Humo, Guy Mortier). Voor de clip bewerkten ze het jaren ‘80-nummer ‘Da Da Da’ van Trio. Die werd voor de gelegenheid volledig herschreven om de voordelen van mobiel internet te prijzen.

Er bestaat ook een lange versie van het nummer.