Rarara: Welk Belgisch fotomodel werd door hen 23 jaar geleden verwekt?

Welk Belgisch fotomodel werd door hen 23 jaar geleden verwekt? Tip: ze wordt binnenkort zelf mama!

Welk Belgisch fotomodel werd uit deze ouders geboren?

De schoonheid waar we naar verwijzen komt uit Kortrijk, is een WAG, heeft ongetwijfeld de schattigste krullen uit heel de internationale modellenwereld en sinds kort hoort daar ook het schattigste babybuikje bij...

Je raadt het! We hebben het natuurlijk over de wederhelft van Nederlands voetballer Gregory van der Wiel: onze eigenste Stephanie Bertram-Rose. Het Belgische fotomodel deelde op Instagram een throwback van haar ouders en gaf de wereld (of toch minstens haar 765.000 volgers) daarmee een glimp op de origine van haar goeie genen.

Instagram Rose Bertram rose_bertramSo excited to be a part of the Good Squad! Had fun shooting with these beauties for @goodamerican 😍#GoodSquad @khloekardashian & @leomieanderson

RV Rose Bertram Guess

RV Rose Bertram Supertrash

Bertram maakte de foto mogelijk wereldkundig uit sentimentele overwegingen. Zo wordt ze binnenkort zelf voor de eerste keer mama. Op Instagram deelde ze recent een foto van haar 6 maanden bolle buikje.

2 persons 1 body😍🎀 Een foto die is geplaatst door Rose Bertram (@rose_bertram) op 02 dec 2017 om 19:40 CET