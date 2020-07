Rapster Slongs stelt zich vragen bij mentale crisis Kanye West: “Ideale promo voor zijn nieuwe album” IDR

24 juli 2020

06u22 0 Showbizz Een ontspoorde verkiezingsrally en Een ontspoorde verkiezingsrally en bizarre tweets over echtgenote Kim Kardashian (39) en haar moeder Kris Jenner (64): het leek de afgelopen dagen alsof Kanye West (43) de pedalen kwijt is. Al stellen sommige fans dat de ontstane heisa moet dienen om Kanyes nieuwe album te promoten. “Beyoncé heeft dat trucje ook toegepast. Mét succes”, weet rapster Slongs (41).

Geen bipolaire stoornis, maar wel een goed uitgedachte promostunt van Kanye en zijn entourage. Het is een mening die niet alleen her en der in de VS weerklinkt, maar ook gedeeld wordt door de Antwerpse rapster Slongs. “Kanyes nieuwe album, 'Donda: With Child', moet vandaag verschijnen. Net op een moment waarop heel de wereld over hem praat”, aldus de Antwerpse rapster. “Een betere promocampagne bestaat er niet. Dat heeft Beyoncé enkele jaren geleden ook al bewezen. Vlak voor ze in 2016 'Lemonade' uitbracht, liet ze aan iedereen die het wilde horen weten dat Jay Z haar bedrogen had. Het resultaat? Haar plaat verkocht gigantisch goed. Het is niet onlogisch om te denken dat Kanyes gestoorde gedrag voor eenzelfde effect kan zorgen.”

Geniale gek

Als dat niet zo is en er echt iets mis is met Kanye, hoopt Slongs dat hij de juiste hulp krijgt. “Ze zeggen vaak dat de grens tussen krankzinnig en geniaal erg dun is, en in zijn geval geloof ik dat. Als artiest vind ik hem onovertroffen. Maar als mens is hij not my cup of tea.”

