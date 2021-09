Rapster Nicki Minaj verspreidt complottheorie over vaccins bij 22 miljoen volgers. Wat bezielt haar?

Gestopt als veganist en 15 kg zwaarder. Wat is er aan de hand met Ian Thomas?

14 september Zeven jaar lang leidde Ian Thomas een veganistisch leven maar nu stopt hij ermee. Naar eigen zeggen uit pure gemakzucht. Ian wil niet meer moeten nadenken over wat hij mag eten of geen apart bordje meer moeten bestellen op restaurant. Daarnaast is Ian ook 15 kilo zwaarder geworden, al heeft dat ook een andere oorzaak. Senne en Jarne gaan er dieper op in deze nieuwe Showbits.