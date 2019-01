Rapper Soufiane Eddyani en veroordeelde jeugdvriend willen samen pers toespreken DBJ

16 januari 2019

14u11

Bron: Belga 0 Showbizz In Antwerpen geven de populaire rapper Soufiane Eddyani (20) en diens voor tienerpooierschap veroordeelde jeugdvriend Bilal A. donderdagavond een persconferentie. Dat zegt de advocaat van Bilal A. Het persmoment komt er “in antwoord op de recente mediaberichten omtrent Soufiane Eddyani en zijn nummer ‘Amigo’ alsook omtrent de berichtgeving omtrent Bilal A.”, klinkt het.

Eddyani bevindt zich al een tiental dagen in het oog van een politieke en mediastorm vanwege zijn nieuwe nummer “Amigo” dat opgedragen is aan zijn jeugdvriend Bilal A., die zelf rapt onder de naam “Moreno”. Onder meer voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) haalde zwaar uit naar Eddyani omdat het nummer de misdaden waarvoor Bilal A. veroordeeld werd, zoals tienerpooierschap, zou goedpraten. Ook de rol van het gerecht werd stevig op de korrel genomen, aangezien Bilal A. op verschillende gunstmaatregelen zoals een enkelband kon blijven rekenen hoewel hij de voorwaarden daarvoor niet naleefde.

In een eerste reactie liet Eddyani weten dat “Amigo” weliswaar is opgedragen aan Moreno, maar inhoudelijk niet op diens verhaal berust. Eddyani verklaarde ook de daden van zijn jeugdvriend ten zeerste af te keuren. Het nummer zou veeleer een steunbetuiging zijn aan Moreno bij zijn herintrede in de maatschappij na zijn straf.

De twee zullen op de persconferentie een verklaring afleggen en Eddyani zal nadien ook beschikbaar zijn voor vragen.