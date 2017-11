Rapper Lil Peep sterft op 21-jarige leeftijd Redactie

Rapper Lil Peep is op 21-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse rapper Lil Peep, die beschouwd werd als een opkomend supertalent en op de sociale media miljoenen volgers had, is op 21-jarige leeftijd overleden.

De rapper, die in 2015 doorbak via kanalen op Soundcloud en Youtube, werd dood aangetroffen. Vermoed wordt dat hij stierf aan de gevolgen van een overdosis. Lil Peep scoorde hitvideo's met 'Awful Things' en 'The Brightside'. Zijn debuutalbum 'Com over When You're Sober' werd in het rapwereldje tot het beste van de voorbije vijf jaar gerekend. Lil Peep stond bekend om zijn confronterende en openhartige teksten waarin hij het ondermeer had over zijn gevecht tegen depressie, zijn drugsgebruik en het worstelen met zijn biseksualiteit.