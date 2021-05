Rapper Lil’ Kleine gearresteerd op Ibiza “na ruzie met verloofde”: “Hun hotelkamer was volledig vernield”

Showbizz Jacques Vermeire is geen ondernemen­de geest in de liefde: “Als de vrouwen geen initiatief nemen, gebeurt er niets”

8:00 “Ik heb mijn eigen methode om uit een dieptepunt te geraken: ik zet oogkleppen op en ik doe voort. Het is dat of ten onder gaan.” Jacques Vermeire weet het zeker: die overlevingsmentaliteit heeft hem er vaak doorgesleurd in zijn, zeker op liefdesvlak, bewogen leven. En toch: in alles ziet hij het positieve, altijd. Op de vooravond van z’n 70ste verjaardag - op 27 mei - deelt de komiek de belangrijkste lessen die hij geleerd heeft. “Mijn generatie mannen moest leren omgaan met vrouwen.”