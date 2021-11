Rapper Lil’ Kleine beroofd van peperduur horloge in Rotterdam

ShowbizzDe Nederlandse rapper Lil’ Kleine, echte naam Jorik Scholten, is donderdagavond in Rotterdam bestolen van zijn peperdure horloge. Dat zou zijn gebeurd na afloop van een albumrelease-party, zo meldt ‘RTL Boulevard’. De politie van Rotterdam spreekt van een poging tot beroving, waarbij niet duidelijk is of iets is buitgemaakt. Ze willen ook niets kwijt over de identiteit van het slachtoffer.