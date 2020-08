Rapper Lange Frans choqueert met bizarre fantasieën over aanslag op Nederlandse premier BDB

06 augustus 2020

16u07

Bron: ANP/AD 9 Showbizz Rapper Lange Frans (39) heeft bij onze noorderburen voor heel wat ophef gezorgd door in z'n podcast te fantaseren over een aanslag op onder andere Nederlands premier Mark Rutte (53). In een gesprek met documentairemaakster Janet Ossebaard, die de laatste tijd vooral in de kijker loopt door haar samenzweringstheorieën rond het coronavirus, vraagt hij zich af hoe ze de politicus dan uit de weg moeten ruimen. “Ik ga het niet zelf doen, want dat zou niet goed zijn voor m'n nachtrust”, aldus de rapper.

Lange Frans - pseudoniem Frans Christiaan Frederiks - scoorde ook in Vlaanderen enkele hits, onder andere met Baas B en Marco Borsato. Tegenwoordig valt de rapper echter vooral op door z'n bizarre uitspraken. Bij het bekijken en beluisteren van z’n podcast met Janet Ossebaard, die onlangs een vierdelige reeks maakte over hoe ze naar eigen zeggen complottheorieën onthult over het coronavirus, verslikten heel wat Nederlanders zich in hun koffie.

“Mark Rutte, Geert Wilders, het koningshuis, het zijn allemaal publieke figuren die gaan ‘vallen’", voorspelt Ossebaard. “En moeten we dat zelf doen, of gaat er hulp komen?”, reageert Frans. “Wij kunnen dit niet alleen”, antwoordt Ossebaard. “Wat moeten we doen? Die man doodschieten? Ik ga het niet doen, ik wil graag mijn karma schoon houden.” Volgens Frans zijn zijn schietkunsten heel goed, maar “het lijkt hem geen goed idee voor z’n nachtrust.” “En je wil niet dat je kinderen jou moeten opzoeken in een gevangenis, dus we houden dit clean. Dat betekent wel dat we hulp nodig hebben”, concludeert Ossebaard.

(Lees verder onder de video.)

Ossenbaard gaat Rutte e.a. niet doodschieten want ze wil haar karma schoonhouden.👀 pic.twitter.com/SLBCRV7b75 Pieter van Breevoort(@ pietur) link

Het clipje werd massaal gedeeld op Twitter en vanuit politieke hoek kwamen er meteen felle reacties. “Deze dagdromen van Lange Frans en mevrouw Ossenbaard zijn doodeng”, schrijft politicus Gert-Jan Segers op Twitter in reactie op het gesprek tussen de rapper en Ossebaard. Ook enkele BN’ers tonen hun afschuw op sociale media.

Strafbaar?

Volgens strafrechtadvocaat Sébas Diekstra moet zelfs onderzocht worden of Frans en Ossebaard zich schuldig maken aan een strafbaar feit. “De uitlatingen in deze video zouden voldoende aanleiding moeten geven voor het Openbaar Ministerie om een oriënterend onderzoek te starten. Je zou dit namelijk kunnen interpreteren alsof ze aanzetten tot het plegen van strafbare feiten”, legt hij uit aan het Algemeen Dagblad. Collega Peter Schouten stelt tegenover de krant dat de uitspraken niet zozeer strafbaar zijn, maar dat de twee wel een onderzoek naar haatzaaien kunnen verwachten.

Lange Frans heeft op Twitter ook zelf op de ophef gereageerd. “Wij zijn van mening dat de top van de Nederlandse politiek zo corrupt is dat wij hulp van buitenaf nodig hebben om hier een frisse start te kunnen maken”, verduidelijkt de rapper. “Dit is wat Trump nu probeert te doen met de rechtszaak tegen Hillary Clinton, straks Obama, en de niet te ontkennen geruchten van Bill Clinton op het pedo-eiland van Jeffrey Epstein. Met het inslaan van zo’n negatieve weg vernietig je alle kans op een positief leven. Neem de moeite om de podcast zelf te bekijken en laat je niet vangen door misleidende artikels.”

PERSBERICHT LANGE FRANS pic.twitter.com/sfxDut24Ud Lange Frans(@ langefrans) link