Rapper Kaye Styles in de cel na 59ste veroordeling: "Had ik mijn boetes maar betaald'

13 augustus 2019

06u00

Ooit zong Kaye Styles (37) het themalied voor de reeks 'Prison Break', maar sinds begin deze maand zit de rapper zélf achter de tralies. Zijn lange strafblad breekt hem zuur op. "Vervangende gevangenisstraffen worden meestal nochtans niet uitgevoerd", zegt advocaat Elfri De Neve.

In april veroordeelde de ­politierechter in Brugge Kaye Styles - echte naam Kwasi Gyasi - nog tot een zware straf. Omdat de rapper een levenslang rijverbod uit 2017 had geschonden, moest hij voor 10 maanden de cel in en een boete van 8.000 euro betalen. Het was al de 59ste keer dat de Belgische muzikant met Ghanese roots voor de rechter verscheen. Zijn eerdere veroordelingen ­sloegen bijna allemaal op ­verkeersovertredingen en het rijden zonder rijbewijs. Al werd Kaye ook al schuldig bevonden aan het stelen van gsm’s. Bovendien zou de rapper ook geen vaste verblijfplaats hebben in België.

Onbetaalde boetes

Omdat de rechter in Brugge hem ‘slechts’ 10 maanden gaf, leek het er niet op dat Kaye Styles de straf ook effectief zou moeten uitzitten. Maar dat blijkt nu toch het geval. Kaye werd op 1 augustus namelijk binnengebracht in de hulpgevangenis van ­Leuven, maar is inmiddels overgebracht naar Sint-Gillis. “Had ik mijn boetes maar betaald”, verklaarde Kaye al aan medegedetineerden.

“Dit is heel uitzonderlijk”, zegt advocaat Elfri De Neve. “Vervangende celstraffen, voor wie z’n boetes niet betaalt, worden meestal niet uitgevoerd. Er worden echter uitzonderingen gemaakt voor personen die al tientallen keren zijn veroordeeld. Zo heb ik het meegemaakt dat iemand acht dagen in de cel moest omdat hij verzaakte z’n boetes te betalen.”

Gouden verleden

Vijftien jaar geleden voorspelden kenners Kaye Styles een gouden toekomst. Hij leek die belofte ook waar te maken. Zo scoorde hij enkele hits zoals ‘Gimme the mic’, en mocht hij het themalied voor de Belgische versie van de topreeks ‘Prison Break’ inzingen. Kaye nam ook deel aan de preselecties van Eurosong en verzorgde zelfs het voorprogramma van wereldster Christina Aguilera. Sinds enkele jaren komt hij enkel nog op bedenkelijke wijze in het nieuws. En zijn 59ste gerechtelijke veroordeling blijkt die ene te veel te zijn.