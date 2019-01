Rapper DMX vrijgelaten na een jaar gevangenisstraf SD

25 januari 2019

16u55

Bron: ANP 0 Showbizz Rapper DMX is vandaag vrijgelaten uit de gevangenis, na een jaar opgesloten te zijn geweest voor belastingfraude.

DMX, wiens echte naam Earl Simmons is, werd in januari 2018 opgesloten nadat hij schuldig werd bevonden aan het verbergen van miljoenen dollars voor de belastingsdiensten en $ 1,7 miljoen (ong. € 1,5 miljoen) aan achterstallige belastingen. De rapper werd initieel veroordeeld tot een straf van vier jaar en negen maanden. Gezien zijn vervroegde vrijlating zal 48-jarige Simmons wel nog drie jaar onder toezicht staan. Volgens zijn advocaat Murray Richman was DMX erg blij dat hij werd vrijgelaten. “Hij kijkt er erg naar uit om thuis te zijn. En hij is erg hip momenteel, mensen zijn erg in hem geïnteresseerd.” Wanneer hem gevraagd werd of Simmons in de gevangenis problemen ondervond van zijn bekendheid, antwoordde Richman ontkennend: “Het gaat geweldig met hem. Hij heeft het geweldig gedaan."

DMX genoot zijn grootste successen tussen 1997 en 2006, toen hij een platencontract had bij het befaamde Def Jam Recordings. De rapper werd zelfs gezien als de opvolger van de iconische Tupac. In 2015 vroeg hij het faillissement aan, hoewel hij bijna 30 miljoen platen had verkocht.