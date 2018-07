Rapper Boef 'verloot' grappig cadeau onder Instagram-volgers EVDB

28 juli 2018

17u49 0 Showbizz Om de mijlpaal van een miljoen volgers op Instagram te vieren, bedankt rapper Boef zijn volgers met een aantal bizarre cadeaus. "6de dag, 6de actie", luidt het op zaterdag. Vervolgens kondigt hij aan een schaap te verloten.

"Ik ga een schaap verloten aan een van jullie. Heb je altijd al gedroomd van een schaap in je huis of tuin, dit is het moment.", schrijft Boef bij de foto van een schaap.

De post behaalt op vier uren tijd meer dan 9.000 reacties en meer dan 50.000 likes.

6de dag 6de actie , ik ga een schaap verloten aan een van jullie. Heb je altijd al gedroomd van een schaap in je huis of tuin, dit is het moment, wie verdiend deze schaap en waarom GO👇👇👇👇🐑 Een foto die is geplaatst door null (@boef072) op 28 jul 2018 om 13:17 CEST

Dan post Boef echter dat het een mopje was, "misschien met offerfeest" voegt hij er nog aan toe, en onthult hij wat er echt te winnen valt. Hij wil namelijk de kosten betalen voor de opleiding van een van zijn volgers en dat een jaar lang.

Hahaha jullie zijn nog sirieus over die schaap 😂😂😭 met offerfeest mischien. Maar voor nu 6de dag 6de actie leek het me een goed idee om iemand ze volledig opleiding te betalen voor 1 jaar lang. Ben jij hierin geintreseerd of ken je iemand die dit wel kan gebruiken vertel dan waarom en welke opleiding die gene volgt, ik wens jullie super veel succes morgen houden we de laatste actie, de winnaar van de make-over is geworden @m.oss.tex ❤️❤️❤️❤️ GUN ELKAAR EN GO👇 Een foto die is geplaatst door null (@boef072) op 28 jul 2018 om 17:09 CEST