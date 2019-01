Rapper Boef komt woensdag voor rechter wegens snelheidsovertredingen MVO

16 januari 2019

07u07

Bron: ANP 1 Showbizz Rapper Boef moet zich woensdag voor de rechtbank in Breda verantwoorden voor drie snelheidsovertredingen. De zitting vindt in Breda plaats, omdat de rechtbank in Tilburg de verwachte mediabelangstelling niet aankan.

De rapper, die eigenlijk Sofiane B. heet, racete door Tilburg en klokte ook 300 kilometer per uur op de snelweg. Hij legde zijn ritten vast op camera en de filmpjes werden op YouTube en Dumpert massaal bekeken.

Boef kwam al vaker in aanraking met justitie. Zo kreeg hij in 2017 een taakstraf nadat hij een politieauto had vernield.