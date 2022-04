Rapper A$AP Rocky opgepakt na vakantie met Rihanna wegens schietpartij in 2021

Rocky - echte naam Rakim Mayers - kwam aan in zijn privéjet uit Barbados. Op de landingsbaan wachtten agenten hem op. Hij werd in handboeien afgevoerd. De artiest was in Barbados samen met zijn vriendin Rihanna (34). Zij kondigde in januari aan dat ze zwanger is van haar eerste kindje.

Woordenwisseling

Rocky werd meegenomen naar het hoofdkantoor van de politie van LA voor ondervraging. Volgens de speurders kende hij het vermeende slachtoffer. De schietpartij zou gebeurd zijn na een woordenwisseling tussen de twee. Het slachtoffer getuigde nadien dat de rapper, die in het bijzijn van twee anderen was, hem zou hebben benaderd met een handgeweer. Volgens het slachtoffer zou Rocky drie tot vier keer in zijn richting hebben geschoten, tot een van de kogels uiteindelijk zijn linkerhand verwondde. Een dag na het incident trad de rapper op in Long Beach. Rihanna zat toen in het publiek.

De politie van LA gaf meer details over de arrestatie op Twitter. “Deze ochtend hebben LAPD-agenten Mayers opgepakt in de luchthaven van Los Angeles wegens geweldpleging met een dodelijk vuurwapen”, zo stond onder meer in het bericht te lezen.

De Amerikaanse politie heeft intussen ook een huiszoeking uitgevoerd bij A$AP Rocky. Daarbij beukten ze zijn voordeur in. Ze stapten naar buiten met een doos, maar het is niet duidelijk wat daarin zat, volgens ‘TMZ’.

“Zelfverdediging”

A$AP Rocky kreeg al eens een voorwaardelijke straf voor zijn betrokkenheid bij een vechtpartij in Stockholm, in augustus 2019. De rapper en twee mensen uit zijn entourage werden toen veroordeeld voor het schoppen en slaan van een 19-jarige jongeman na een ruzie. Ze beweerden dat ze gehandeld hadden uit zelfverdediging. De toenmalige president van de Verenigde Staten Donald Trump eiste onmiddellijk de vrijlating van de rapper en waarschuwde Zweden voor negatieve gevolgen in het geval de rapper in de gevangenis zou moeten blijven.

“Laat A$AP Rocky vrij! Wij doen zoveel voor Zweden maar andersom is dat niet het geval. Zweden moet zich richten op echte criminaliteit! #FreeRocky”, hekelde Trump destijds op zijn Twitteraccount.