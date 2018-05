Rapper 50 Cent aangeklaagd voor wraakporno DBJ

18 mei 2018

Realityster Teairra Mari klaagt 50 Cent (42) aan voor wraakporno. De rapper zou expliciete foto's van haar hebben gepost op Instagram nadat ze haar relatie met een vriend van hem had beëindigd.

Teairra heeft advocaat Lisa Bloom ingeschakeld, die eerder onder meer Mischa Barton en Blac Chyna bijstond in hun wraakpornozaken. In een persconferentie op het kantoor van Bloom donderdag vertelde de Love & Hip Hop-ster volgens ABC dat ze onlangs haar relatie met Akbar Abdul-Ahad verbrak, nadat ze erachter was gekomen dat hij haar bedroog. Akbar had haar Instagramwachtwoord en plaatste op haar account expliciete foto's en een seksfilmpje.

Toen Teairra de posts verwijderde, verspreidde Akbars goede vriend 50 Cent een van de foto's via zijn account. "50 Cent heeft 18 miljoen volgers, dus ik was er kapot van", aldus de realityster en muzikante. "Om het nog erger te maken, toonde hij geen berouw of respect toen Instagram de foto verwijderde. Hij plaatste een andere foto en klaagde over censuur." Teairra heeft donderdag bij de politie aangifte gedaan tegen zowel haar ex als de rapper. Wraakporno is een misdrijf in de staat Californië.

50 Cent reageerde donderdag op Instagram op de berichten door een foto van zichzelf met advocate Gloria Allred, de moeder van Lisa Bloom, te plaatsen. "Oh Lisa, stop ermee. Laat me dit niet aan je moeder vertellen", schreef hij daarbij.

Oh Lisa stop, 🤨don’t make me tell your mom. LOL Photo Credit: GloriaAllred.com 😡get the strap Een foto die is geplaatst door null (@50cent) op 17 mei 2018 om 00:55 CEST