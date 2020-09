Raphaëlla stapt zelf uit ‘Love Island’: “Ik wilde niet toekijken hoe Mattheüs verliefd zou worden op een ander” Isabelle Deridder

28 september 2020

22u30 0 Showbizz Ze vormde sinds dag één een koppel met Mattheüs (23), maar Raphaëlla (21) heeft beslist om hem achter te laten in de villa. “Matthi was teruggekeerd uit Casa Amor met een ander meisje, Jaimy. Ik gun hem zijn geluk, maar voor mij was het programma hiermee afgelopen”, zegt ze.



Jij was echt verliefd hé?

Ik had inderdaad gevoelens voor Mattheüs. Ik wilde dus echt niet toekijken hoe hij misschien verliefd zou worden op iemand anders. Vandaar mijn beslissing om uit ‘Love Island’ te stappen. Ik ben heel loyaal, dus ik wist dat ik mijn hart niet aan iemand anders zou kunnen geven.

Neem je Mattheüs iets kwalijk?

Absoluut niet. Als hij aanvoelt dat de klik met mij niet zo sterk is, wil ik hem ook niet dwingen om met mij in een koppel te blijven. Ik wil dat hij gelukkig wordt. Matthi is een schat, hij verdient dat.

Op een bepaald moment leek het alsof iedereen zich tegen jou keerde. Marit en Fabiënne kraakten jou af.

Ik zou liegen als ik zei dat dit tof was, maar het is nu eenmaal gebeurd. Marit heb ik ondertussen uitgelegd hoe de vork precies in de steel zit, en het is nu oké tussen ons. En Fabiënne... Toen ik wist dat ze ook in Casa Amor zat, maakte ik me niet echt zorgen. Ik wist dat Mattheüs niet voor haar zou kiezen.

Hij heeft zich wel door haar en Marit laten beïnvloeden...

Ik denk dat ik het daar nog het moeilijkst mee heb. Vlak voor Mattheüs naar Casa Amor vertrok, hadden we een discussie. We hebben dat nooit deftig kunnen uitpraten, waardoor hij vatbaar was voor die praatjes. Dat hij zich een rad voor de ogen liet draaien: dat deed pijn. Dat heb ik hem ook gezegd.

Hoe kijk jij terug op je deelname?

Ondanks alles ben ik wel blij met de weken die we samen hebben doorgebracht. Mijn hart is nog steeds bij Mattheüs, en ik denk dat dit nog even gaat duren.



