Raphaëlla Deuringer uit ‘Love Island’ draagt een hoorapparaat: “Er is een nieuwe wereld voor mij opengegaan”

Film 'Avatar: The Way of Water' haalt ‘Titanic’ in op lijst van meest succesvol­le films

Het is gebeurd. James Cameron (68) heeft (opnieuw) van zichzelf gewonnen in de rangschikking van de meest succesvolle films aller tijden. ‘Avatar: The Way of Water’ heeft namelijk ‘Titanic’ ingehaald. Al gevolg staat de vervolgfilm nu op de derde plaats op de lijst.