Rani De Coninck hersteld van zware val: “Tijdens het koken wist ik niet meer wat ik aan het doen was”

23 juni 2020

11u30

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik zat al in quarantaine, dus de aanpassing was niet zo groot.” Voor Rani De Coninck (49) is de lockdown allesbehalve een straf geweest, vertelt ze in Dag Allemaal. Ze had de tijd nodig om te herstellen na een bewogen voorjaar. Tijdens een skitrip kwam ze lelijk ten val. “Plots ben ik achterover gevallen, keihard op m’n hoofd. Ik voelde direct dat er iets niet klopte.”



Het een annus horribilis noemen is wat overdreven, maar een jaar om in te kaderen is 2020 tot nu toe toch ook niet voor Rani. Na een kwalijke val tijdens een skitrip in Tirol met enkele luisteraars van JOE in januari, was ze een maand buiten strijd. “Ik weet nog altijd niet hoe ’t is kunnen gebeuren”, zegt Rani in Dag Allemaal. “Plots ben ik achterover, keihard op m’n hoofd gevallen. Ik voelde direct dat er iets niet klopte. Er sprongen tranen in m’n ogen van de pijn en alles ging plots veel trager. Maar hé, ik ben geen trunt en wilde me niet laten kennen. Ik heb nog twee dagen radio gemaakt en bleef mee met de bende op schok gaan.”

Wat achteraf geen goed idee bleek.

Niet echt. Ik kon de muziek in m’n koptelefoon nauwelijks verdragen en vergat voortdurend wat Raf (Van Brussel, haar co-presentator op JOE, nvdr) had gezegd. Eens terug thuis ging ik naar de huisarts en een week later naar het ziekenhuis voor tests. Verdict: een zware hersenschudding én een whiplash. Veel rusten was de boodschap.

Je bent een volle maand buiten strijd geweest.

Ja, omdat ik nog altijd duizelig was en niet met de auto mocht rijden, zijn ze bij me thuis een mini-­radiostudio komen installeren, zodat ik aan de slag kon. Als ik me wat minder voelde, moest ik dat aan Raf zeggen en ging ik wat platliggen tijdens de muziek.

Zo zat jij eigenlijk al in quarantaine, vóór de coronalockdown?

Voilà, ik kon op geen beter moment op m’n hoofd gevallen zijn. (lacht)

Je lacht, maar het was toch geen pretje?

Nee. Ik heb nog lang last gehad van duizeligheid en concentratiestoornissen. Een kast schoonmaken was te vermoeiend. Koken, ook. Ik kon ook nauwelijks iets onthouden.

Blijkbaar kan het herstel van een hersenschudding heel lang duren, maar intussen is alles weer in orde. En het is medisch bewezen dat ik toch hersenen heb Rani De Coninck

Het klinkt verontrustend.

Zeg dat wel. Toen ik me tijdens het koken afvroeg wat ik aan het doen was, begon ik me zorgen te maken. Mijn vriendinnen merkten ook op dat ik soms dingen vergat. De gedachte ‘wat als ik mijn werk niet meer kan doen’ flitste soms door mijn hoofd. In het ziekenhuis hebben ze me gerustgesteld. Blijkbaar kan het herstel van een hersenschudding heel lang duren, maar intussen is alles weer in orde. En het is medisch bewezen dat ik toch hersenen heb. (lachje)

Goed en wel hersteld brak de coronacrisis los. Hoe heb jij die beleefd?

Ik zat al in quarantaine, dus de aanpassing was niet zo groot. Het was en blijft een bizarre periode hé, en gelukkig is niemand in mijn nabije omgeving getroffen. Ik ben niet het type dat zich snel zorgen maakt. En ook deze periode had haar voordelen.

Zoals?

Niet elke dag de baan op moeten en in de file staan: zo had ik plots meer tijd voor m’n jongste zoon Leon. Om samen te wandelen en te fietsen bijvoorbeeld. Heerlijk. In ’t begin deed hij z’n schoolwerk terwijl ik radio maakte, maar daarna kwam hij bij me zitten om te kijken hoe alles in z’n werk gaat. Gezellig.

Leon is tien. Verveelde hij zich niet?

Hij is nogal creatief en gelukkig nog niet verslaafd aan schermpjes, wij stimuleren dat ook niet. Hij geniet van kleine dingen. Zo hadden we een tijd geleden een vogelgids gekocht. Daar heeft hij zich nu uren mee geamuseerd, door vogels te spotten.

Voor veel gezinnen was de lockdown een test.

Wij hebben die met glans doorstaan, geen strubbelingen ten huize De Coninck. Ik ben ook geen gestresseerd type, maar ik sta niet graag onder tijdsdruk. Door thuis te zijn viel ook dat voor een groot stuk weg. Dus ja, corona is a bitch, maar de tijdsdruk en de files heb ik niet gemist.

Eigenlijk ben je nog maar pas twee weken terug aan het werk in de studio’s van JOE, hé.

En wat een blij weerzien met Raf en mijn collega’s was dat na achttien weken! En hoe groot de goesting om elkaar een knuffel te geven ook was, we hebben ons aan de regels gehouden. Radio maken met plexiglas tussen ons in voelt vreemd, maar ’t is nu zo.

Je dochter Dora (24) heb je twaalf weken moeten missen tijdens de lockdown, niet?

Net als mijn oudste zoon Beau (26). Dat was héél lastig. Beau was bij ’t begin van de lockdown bij z’n vriendin en besloot daar te blijven. Hetzelfde met Dora, die met haar vriend bij haar papa is ingetrokken. Tja, wij dachten dat die toestand drie weken zou duren, maar da’s anders uitgedraaid. Voor Leon was ’t ook raar dat z’n broer en zus weg waren. Die brengen leven in de brouwerij. Intussen is Dora weer thuis. Ze moet studeren en dan wordt ze al eens graag verwend door haar mama.

Een mama moet leren loslaten, maar ik mis het soms om op reis te gaan met de hele bende Rani De Coninck

Voor studenten is ’t niet evident.

Zeg dat wel. Als Dora naar de computer boven trekt met de boodschap ‘ik ga naar m’n examen, hé’... ja, da’s bizar. Ze heeft al een diploma vertaler-­tolk, maar doet een extra jaar Media & Entertainment.

De appel en de boom...

De mediawereld boeit haar, maar ze ambieert meer een carrière achter de schermen dan één in de spotlights. Beau heeft LO gestudeerd aan de UGent. Hij is net gestart met z’n eerste job.

Je ouders zijn allebei een stuk in de tachtig. Was je ongerust?

Uiteraard. Ook hen heb ik lang niet gezien en dat was moeilijk. Nu, ik ben blij dat ze nog thuis wonen en elkaar hebben. Intussen heb ik mijn ouders al gezien, samen met Leon. Mama wou Leon eens vastpakken, maar die zei: ‘Oma, ’t mag niet hé! Ik kan het doorgeven en ik wil niet dat jij ziek wordt.’

Attent van Leon. Iets anders: voor onze vakantiereeks ‘Rani en de mama’s’ ga je langs bij bekende mama’s en hun kroost. Hoe ziet jouw zomer eruit?

We gaan volop ‘columbussen’. Letterlijk en figuurlijk. Voor mijn man Laurens zijn de opnamen gestart voor een nieuwe reeks van ‘De Columbus’, dat wordt gemaakt door zijn productiehuis Liefhebbers. Maar de zomer is altijd een ‘lastige’. Laurens reist niet graag ‘om te reizen’. Een vliegtuig opstappen om ergens een week te luieren, hij ziet daar het nut niet van in. Terwijl ik daar wel van kan genieten. Maar goed, dit jaar wilde ik hem toch een week kapen om ergens naartoe te gaan, maar door corona kiezen we voor staycation.

Jammer?

O, da’s geen straf voor mij. Ik ben héél graag thuis. We hebben een toffe tuin. We wonen in het groen, ideaal om te wandelen en fietsen. Mijn koersfiets gaat weer van stal gehaald worden. We houden ons wel bezig... Mijn broers en zussen en vrienden die ik al lang niet meer gezien heb uitnodigen, lekker koken, genieten van de rust en de vogels die fluiten in m’n tuin... ik doe niks liever. Waar ik wel naar snak, is eens een weekje kunnen genieten van ‘hotelbediening’.

Ga je je laten vertroetelen door je huisgenoten?

Er bestaat blijkbaar een organisatie die hotelservice aan huis aanbiedt. Dat ga ik eens uitpluizen. Het lijkt me fantastisch voor iemand als ik, die niet graag op drukke plaatsen zit.

Op vakantie met alle drie de kinderen, komt dat er nog van?

Da’s lang geleden. De oudste twee zijn in de twintig en gaan al een tijdje zelf op reis. Een mama moet leren loslaten, maar ik mis dat soms. Ik droom ervan om ooit nog eens een huis te huren voor de hele bende... Maar deze zomer zijn ze uiteraard altijd welkom.

