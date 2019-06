Rani De Coninck beklimt zaterdag de Mont Ventoux voor het goede doel: "Beetje onderschat, maar opgeven is geen optie" Korneel Dobbels

00u00 0 Showbizz Zaterdag is het zover, dan beklimt Rani De Coninck (48) eindelijk de Mont Ventoux. De eindmeet van een lang proces dat allemaal begon met een ludieke uitdaging op radio - zender Joe. “Ik hoop dat ik de top bereik.”

De voorbije weken zat Rani De Coninck meer dan eens op haar stalen ros, dat speciaal op maat gemaakt werd. "Aan het materiaal zal het zeker niet liggen", zegt ze. Maar dat neemt niet weg dat de beklimming een zware beproeving blijft. 21,5 kilometer mag dan wel geen lange afstand zijn voor een getrainde fietser, het aantal hoogtemeters vanuit Bédoin bedraagt wel 1.610 meter: dat geeft een stijgingspercentage van gemiddeld 7,5%. "Het komt nu gevaarlijk dichtbij. Ik weet niet of ik ernaar moet uitkijken of er bang voor moet zijn", lacht de presentatrice. "Weet je, ik hoop gewoon dat ik de top kan bereiken. Er komen veel voorbereidingen aan te pas en ik moet eerlijk bekennen dat ik het een beetje onderschat heb. Het is dan ook toevallig op mijn pad gekomen. Het was in de verste verte mijn ambitie niet om ooit een berg te beklimmen met de fiets. Ik heb er volmondig ja op gezegd, dus er valt niet meer aan te ontsnappen. 'Het geluk is met de moedigen', zegt mijn man. Als je altijd nee zegt, gebeurt er nooit iets in je leven."

De schuldige van dienst is voormalig motorcrosser en Joe-luisteraar Joël Smets, die Rani op de radio uitdaagde. Ook hij zal de Franse berg beklimmen, maar dan achterwaarts met een omgebouwde koersfiets. Rolstoelatleet Marc Herremans en Rani's 25-jarige zoon Beau, die recent te zien was in 'Bloed, zweet en luxeproblemen', maken de fietsploeg compleet. Beau studeert Sportwetenschappen en beklom de Mont Ventoux al eerder. "Hij heeft me gezegd dat ik alles op mijn eigen tempo moet doen en me niet mag laten ophitsen door het enthousiasme van anderen, want dan dreig je jezelf te forceren", zegt Rani.

Genoeg professionele begeleiding dus voor de presentatrice, die vooraf ook al enkele trainingssessies kreeg van ex-judoka Gella Vandecaveye. "En op Joe hebben we deze week nog gebeld met Olivier Verhaege, de auteur van het boek 'Het hoofd weegt zwaarder dan de benen'. Want ook mentaal valt dit echt niet te onderschatten, maar ik ben een vechter en gelukkig heel positief ingesteld van nature."

To Walk Again

Rani sport zich natuurlijk niet zomaar in het zweet. Haar inspanningen maken een verschil voor To Walk Again, de vzw die in 2003 door Marc Herremans werd opgericht. Die organisatie begeleidt mensen die opnieuw moeten leren lopen na een ziekte of ongeval. Om Rani bij haar beklimmingspoging extra te steunen, zendt Joe zaterdag van 10 tot 13 uur 'Joe supportert' uit. "Ik krijg daar wel een beetje stress door", geeft Rani toe. "Want ik wil de mensen niet ontgoochelen. Maar wie weet geeft het me net extra motivatie. Ik vind het alvast geweldig dat iedereen mij zo steunt. Opgeven is alleszins geen optie.”