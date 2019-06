Rani De Coninck bedwingt Mont Ventoux Redactie

24 juni 2019

00u00 0 Showbizz Het is haar gelukt! Rani De Coninck (48) is zaterdag met succes de Mont Ventoux opgefietst: goed voor een afstand van 21,5 kilometer en 1.610 hoogtemeters - een stijgingspercentage van gemiddeld 7,5 procent.

De Joe-presentatrice bereikte de top in 2 uur en 40 minuten, en daar is ze bijzonder trots op. Ze had het dan ook een beetje onderschat, vertelde ze op voorhand. "Het is toevallig op mijn pad gekomen. Het was in de verste verte mijn ambitie niet om ooit een berg te beklimmen met de fiets." Maar toen voormalig motorcrosser Joël Smets haar uitdaagde om samen met hem en rolstoelatleet Marc Herremans de beroemde berg te bedwingen voor het goede doel, zei ze meteen volmondig 'ja'. "Als je altijd nee zegt, gebeurt er nooit iets in je leven."