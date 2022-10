Rammstein voegt derde show toe in het Koning Boudewijnstadion

tv Jana en Christiaan beleefden eerste avontuur tussen de lakens: “Eens je van de vrucht geproefd hebt, wil je meer”

(Spoiler alert!) ‘’t Is gebeurd!’, zou Erik Van Looy zeggen. De vier trefwoorden bij Jana en Christiaan in ‘Blind getrouwd’: ‘vrucht’, ‘geproefd’, ‘lotto’ en ‘winnen’. Een feestje voor Christiaan, al stelde het duo even later hun relatie ook in vraag. Tegelijkertijd gaat het bij Joren en Lien van kwaad naar erger en beginnen ‘slakjes’ Florence en Jiri zowaar voorzichtig te flirten.

