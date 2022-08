Rage Against The Machine annuleert alle concerten in Europa en het VK (en dus ook het Sportpaleis)

Het concert in ons Belgenland dat gepland stond op donderdag 1 september in het Sportpaleis, gaat helaas niet door. De band Rage Against The Machine maakte zonet het slechte nieuws bekend dat ze alle concerten in Europa en in het Verenigd Koninkrijk moeten annuleren, vanwege medisch advies. “Het is met grote teleurstelling dat we deze annulering aankondigen. We spelen ons laatste concert op 14 augustus in Madison Square Garden en dan moet Zach (de la Rocha) terug naar huis om uit te rusten en te revalideren.”