Rafik Bobo schopte het tot stuntman bij Marvel: “Ik had maar één doel: zo straf worden als Jean-Claude Van Damme”

Hij lijkt in de verste verte niet op z’n idool, maar laat u door de tengere gestalte van Rafik Bobo (29) niet in de luren leggen. Net als de actieheld weet ook hij als geen ander de meest indrukwekkende karate kicks neer te zetten. “Kijk, dit is een foto van een van Jean-Claude z’n meest iconische poses. En hier doe ik net hetzelfde”, toont Rafik ons op z’n Instagrampagina.

“Er zijn natuurlijk heel wat actiehelden, maar voor mij is Jean-Claude Van Damme de meest iconische. Als klein jongetje was ik al geobsedeerd door z’n stunts. Ik keek urenlang naar ‘Bloodsport’ (een van z’n films, nvdr), om vervolgens zijn bewegingen tot in het oneindige te oefenen. Op mijn kamer stond een stapelbed, waar ik vanonder en vanboven een kussen aan had vast gemaakt om die kicks te oefenen. Mijn moeder zei wel vaak dat ik moest stoppen met het bed in elkaar te trappen, maar ik wilde dat kunnen. En dus bleef ik oefenen. Terwijl andere jongens op straat rondhingen, had ik maar een doel voor ogen: net zo straf worden als Van Damme.”

Stuntman

De gedrevenheid van Rafik loonde. Nadat hij zich bekwaamde in taekwondo, parkour, freerunning en tricking, koos hij vier jaar geleden definitief voor een carrière als stuntman en acteur. Een jaar later was hij te zien in ‘Belgium’s Got Talent’ en rolden zijn eerste opdrachten binnen. “Ik ben blij dat ik de stap gezet heb om voor deze carrière te kiezen. Mijn eerste job was een stunt in een Britse serie. Daarna heb ik nog Spiderman gespeeld voor Marvel in Disneyland, werkte ik mee aan een project van Adil en Bilall, deed ik stunts voor ‘Sorry voor alles’ en ‘Professor T.’, ben ik te zien in ‘Fair Trade’ en ‘De Shaq’ en staan er binnenkort ook nog enkele Amerikaanse producties op de agenda.”

Toch is het niet altijd even makkelijk geweest, geeft Rafik toe. “Dat is het nog steeds niet. Door de coronacrisis is er minder werk, waardoor dingen zoals de huur betalen plots een stuk moeilijker worden. Maar dat zijn minor setbacks. Ik zal mijn weg wel vinden. Ik heb mezelf alles aangeleerd en ik durf alles. Van aangereden worden tot van gebouwen springen: geen uitdaging is te groot voor mij.”

Dat blijkt ook uit de docu ‘Rafik – Do Dreams Come True?’, die Imana Van Elzen draaide over de stuntman. “Aanvankelijk vond ik het wel lastig dat ik voortdurend door camera’s werd gevolgd. Maar na enkele dagen was ik daar wel aan gewend. Uiteindelijk hebben die opnames negen maanden geduurd. Het was af en toe best confronterend om terug te blikken op de hindernissen uit mijn leven. Ik ben niet iemand die gemakkelijk z’n hart op tafel legt, maar nu moest het. Via deze docu hoop ik vooral anderen te inspireren en te motiveren om hun dromen na te jagen.”

Meer diversiteit

Zelf droomt Rafik ervan om op termijn naar het buitenland te verhuizen. “Ik ben heel dankbaar voor alle kansen die ik in België al heb gekregen, maar ik geloof niet dat mijn toekomst hier ligt. Ik merk dat het erg moeilijk is om hier bepaalde routines te doorbreken. Regisseurs en acteurs werken graag samen met mensen die ze al kennen, waardoor het voor nieuwelingen zoals ik erg moeilijk is om door te breken. En daarnaast is er ook nog het fysieke aspect. Ik beschik niet meteen over dezelfde looks als Kevin Janssens, Koen De Bouw of Matthias Schoenaerts. Maar het gevolg is wel dat ik niet gevraagd word als hun stunt double. In Amerika is er bijvoorbeeld meer diversiteit qua acteurs en liggen er bijgevolg meer kansen voor het grijpen. Jullie hebben het laatste nog niet van mij gezien. En als Jean-Claude Van Damme dit zou lezen: you’re my hero, we should do a movie together. (lacht)”

‘Rafik – Do Dreams Come True?’ is nog de hele dag te bekijken op YouTube.